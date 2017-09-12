Дроны в Ростове обеспечивают безопасность футбольных матчей

Известная фраза «мне сверху видно всё, ты так и знай» приобретает новый смысл, когда речь идёт о видеонаблюдении с воздуха. И действительно, беспилотники Росгвардии всё чаще используются для профилактики правонарушений. В частности, на минувшей неделе дроны с видеокамерами высокой чёткости обеспечили контроль за обстановкой на стадионе «Олимп-2» во время турнира «Ростов-Арсенал», а также на прилегающей территории. Тем временем компания NVIDIA добилась значительных успехов в развитии беспилотников с искусственным интеллектом. В ходе экспериментов исследователи научили квадрокоптер ориентироваться на местности без спутникового навигатора, — полагаясь только на техническое зрение.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Беспилотник, ориентирующийся на местности по данным со встроенных видеокамер, был создан специалистами NVIDIA на базе обычного квадрокоптера. Для этого его дооснастили суперкомпьютером Jetson TX1 и искусственным интеллектом с поддержкой глубокого обучения. В результате, интеллектуальный дрон NVIDIA смог пролететь в лесу (!) путь длиной в один километр, избегая препятствий и сохраняя устойчивое положение по центру тропы.



При навигации летательный аппарат, — не имевший в арсенале модулей GPS и ГЛОНАСС, — полагался лишь на своё зрение. И успех эксперимента создал прецедент для дальнейшего развития автономной беспилотной авиации.



«Мы выбрали лес в качестве полигона для испытаний, потому что это самая сложная местность для ориентации, — пояснил технический руководитель команды NVIDIA Николай Смолянский. — Мы решили, что, если мы сможем использовать глубокое обучение для навигации в этой среде, то сможем делать это где угодно».



По замыслу экспертов, интеллектуальные беспилотники в перспективе смогут не только отыскивать заблудившихся туристов и выявлять очаги возгорания в лесах, но также проводить инспекцию железнодорожных путей, наблюдать за складскими помещениями и линиями связи — и, конечно, обеспечивать видеоконтроль в условиях плотной городской застройки.