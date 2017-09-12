Дроны в Ростове обеспечивают безопасность футбольных матчей
Известная фраза «мне сверху видно всё, ты так и знай» приобретает новый смысл, когда речь идёт о видеонаблюдении с воздуха. И действительно, беспилотники Росгвардии всё чаще используются для профилактики правонарушений. В частности, на минувшей неделе дроны с видеокамерами высокой чёткости обеспечили контроль за обстановкой на стадионе «Олимп-2» во время турнира «Ростов-Арсенал», а также на прилегающей территории. Тем временем компания NVIDIA добилась значительных успехов в развитии беспилотников с искусственным интеллектом. В ходе экспериментов исследователи научили квадрокоптер ориентироваться на местности без спутникового навигатора, — полагаясь только на техническое зрение.
Беспилотник, ориентирующийся на местности по данным со встроенных видеокамер, был создан специалистами NVIDIA на базе обычного квадрокоптера. Для этого его дооснастили суперкомпьютером Jetson TX1 и искусственным интеллектом с поддержкой глубокого обучения. В результате, интеллектуальный дрон NVIDIA смог пролететь в лесу (!) путь длиной в один километр, избегая препятствий и сохраняя устойчивое положение по центру тропы.
При навигации летательный аппарат, — не имевший в арсенале модулей GPS и ГЛОНАСС, — полагался лишь на своё зрение. И успех эксперимента создал прецедент для дальнейшего развития автономной беспилотной авиации.
«Мы выбрали лес в качестве полигона для испытаний, потому что это самая сложная местность для ориентации, — пояснил технический руководитель команды NVIDIA Николай Смолянский. — Мы решили, что, если мы сможем использовать глубокое обучение для навигации в этой среде, то сможем делать это где угодно».
По замыслу экспертов, интеллектуальные беспилотники в перспективе смогут не только отыскивать заблудившихся туристов и выявлять очаги возгорания в лесах, но также проводить инспекцию железнодорожных путей, наблюдать за складскими помещениями и линиями связи — и, конечно, обеспечивать видеоконтроль в условиях плотной городской застройки.
Вопросы успеваемости студентов беспокоят учебные заведения по всему миру. Как выявить учащихся с большим потенциалом, повысить эффективность образования — и уменьшить количество отчисляемых?.. Однозначных «рецептов» по сей день не найдено. Однако попытки оптимизировать учебный процесс регулярно предпринимаются как в нашей стране, так и за её пределами. В ход идут различные способы — регулярное анкетирование учащихся и преподавателей, ведение портфолио студентов, работа с тьюторами и кураторами... А в Университете Южного Коннектикута (США) решили пойти ещё дальше, — подключив к анализу академического потенциала студентов искусственный интеллект. Знаменитая система IBM Watson без устали будет наблюдать за учащимися на территории академического кампуса, сообщая администрации ВУЗа, насколько перспективен тот или иной студент.
Грядущее повышение тарифов на проезд в Ростове стало горячей темой этой недели. В интернет-сообществах и соцсетях жители донской столицы оживлённо обсуждают увеличение базовой стоимости билета сразу на 6 рублей — до 25 рублей за поездку. При этом транспортные карты по-прежнему позволят экономить лишь пассажирам автобусов, троллейбусов и трамваев. В то время, как ростовские маршрутки, не оснащённые валидаторами, будут взимать со всех пассажиров полный тариф наличными. На этом фоне горожане начали активнее задумываться о пеших прогулках, покупке велосипеда, совместных поездках на такси — и работе на «удалёнке». Причём последнее, по мнению экспертов TechnoDrive, представляется наиболее перспективным, удобным и выгодным. Хотя и несёт свои риски!
На протяжении многих десятилетий маркировка Made in Japan* является синонимом технологий и высочайшего качества. Простой пример: видеомагнитофон, выпущенный в Стране восходящего Солнца в 1990 году, — при необходимости, — включается и работает в нашей редакции до сих пор!.. А иллюстрацией новейших достижений экспертов из 日本国 могут служить уникальные системы распознавания лиц от корпорации NEC, о которых ранее рассказывал TechnoDrive. При этом сотрудничество России и Японии активно развивается как между крупнейшими операторами (в частности, с компанией «Ростелеком»), так и на уровне правительств двух стран. Последнее подтвердила недавняя встреча замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Рашида Исмаилова с японским коллегой Масахико Томинагой в Москве.
Национальный оператор «Ростелеком» уделяет особое внимание не только прокладке магистралей и развитию сети, но также самым передовым ИТ-решениям. Об этом свидетельствует многое, в частности, недавняя победа дочерней компании «Ростелекома», — АО «Айкумен ИБС», — в международном конкурсе по морфологическому распознаванию текстов. Интеллектуальные алгоритмы российской компании оставили позади известных мировых разработчиков, показав точность нормализации русских слов на уровне 92,22%!.. Ещё одной перспективной отраслью для «Ростелекома» стала ИТ-безопасность, в которой национальный оператор намерен сотрудничать с широко известным предприятием Group-IB. Подробнее об инновациях «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Повседневные стрессы остаются одной из главных причин ССЗ, то есть сокращают жизнь. Даже сотрудники, выполняющие рутинную работу, сталкиваются с ними ежедневно. А если эта работа связана с повышенной ответственностью, — как в случае с топ-менеджерами, — стресс растёт в геометрической прогрессии. Это приводит к проблемам: от бессоницы и «профессионального выгорания» до полной потери трудоспособности. Впрочем, не всё так плохо! Вскоре профессии, генерирующие стрессы, могут уйти в прошлое или станут намного комфортнее, — благодаря интеллектуальным технологиям компании NEC. О том, каким видит мир будущего японский разработчик, рассказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Акихиро Сакураи в Москве на совместной пресс-конференции с ПАО «Ростелеком».