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13 сентября 2017, Планшеты, ноутбуки и смартфоны

Выбор фотоаппарата: профессиональные эксперты... против отзывов!

Выбираем цифровую камеру: объективный рейтингВ наши дни выбирать бытовую электронику чрезвычайно сложно. Ведь магазины предлагают множество моделей, на каждую из которых приходятся десятки невероятно напористых и эмоциональных, — и зачастую отлично мотивированных, — отзывов «за» и «против». Не стоит всецело полагаться и на мнение продавцов-консультантов, которые могут рекомендовать вам не наиболее подходящий товар, а тот, за который назначена бо́льшая комиссия. Поэтому остаётся рассчитывать лишь на собственные глаза, опыт, отзывы друзей — и мнение действительно независимых экспертов, таких как специалисты Роскачества. В июле по результатам тщательного тестирования они назвали лучшие смартфоны 2017 года, — а сегодня вашему вниманию предлагается авторитетный рейтинг цифровых фотоаппаратов. Если вы любитель качественных снимков (и не желаете переплачивать), вам стоит это знать!

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Исследование цифровых фотоаппаратов было организовано Роскачеством совместно с международной ассоциацией ICRT (International Consumer Research and Testing). В ходе испытаний эксперты тщательно изучили 50 компактных фотоаппаратов и 35 камер со сменной оптикой, включая «зеркалки» и «беззеркалки». При этом оценивалось не только качество полученных снимков, но также эффективность вспышки и простота использования.

В результате абсолютными лидерами оказались цифровые фотоаппараты Panasonic DMC-GX8 (с объективом Lumix GX Vario 12-35 mm), Sony Alpha 7 II (c объективом SEL FE 28-70 mm) — и отсутствующий в России, по данным «Яндекс.Маркета», Samsung NX1 с объективом NX 16-50 mm.

Помимо этого, эксперты Роскачества развенчали сразу несколько распространённых мифов о цифровых фотоаппаратах. В частности, ложным оказалось утверждение о том, что зеркальные фотоаппараты снимают лучше «беззеркалок». Исследовали сошлись во мнении, что зеркальные фотоаппараты массивнее, тяжелее и дороже, — однако утверждать, что они снимают лучше, чем беззеркальные, нельзя. «Это, скорее, вопрос личных предпочтений, на который никогда не будет однозначного ответа» — отмечают эксперты.

Не стоит полагаться и на ценники в магазинах, ведь «чем дороже, тем лучше» — это ещё один миф! Конечно, по совсем низкой цене купить исключительно качественное устройство нельзя. Зато за большие деньги вполне можно стать обладателем достаточно посредственного, — в лучшем случае, — фотоаппарата... Если же говорить конкретно, то исследования Роскачества показали, что по качеству изображения и по цветопередаче некоторые компактные фотоаппараты обгоняют модели со съёмным объективом. И даже профессионалы признают, что сложная фототехника не слишком нужна, если вы предпочитаете фотографировать при автоматических настройках. «Поэтому всегда к выбору необходимо подходить исходя из того, для чего вам нужен фотоаппарат» — советуют в Роскачестве.

И, наконец, в ходе исследований были «реабилитированы» объективы, идущие в комплекте. Дело в том, что часто при покупке фотоаппарата со сменным объективом консультанты в магазине советуют приобрести дополнительный объектив, мотивируя это тем, что объектив, поставляемый в комплекте, менее качественный. Как оказалось, во многих случаях это связано лишь с желанием увеличить продажи. Экспертиза Роскачества показала, что объектив, идущий в комплекте с аппаратом, зачастую не уступает продаваемым отдельно.

(По такой же схеме, добавим, к телескопам продают «особенно качественные» окуляры, в которых потом никогда не возникает нужда — БЗ)

Вместе с тем, эксперты обратили внимание ещё на один чёткий тренд — несмотря на выдающиеся характеристики многих фотоаппаратов, их постепенно вытесняют смартфоны. Конечно, получить сопоставимое качество снимков при больших разрешениях у владельцев профессиональных камер и продвинутых гаджетов не получится. Но это зачастую и не нужно!.. Ведь во многих случаях пользователи делают снимки, чтобы поделиться ими в соцсетях, выложить в ЖЖ или просматривать с друзьями на планшете (бумажные фотоальбомы теряют популярность ещё быстрее, чем отдельные фотоаппараты). Подобное качество снимков сегодня могут обеспечить многие смартфоны ценовой категории «выше среднего». При этом они всегда с вами, не занимают лишнего места, за их перевозку в ручной клади на борту самолётов не нужно платить — и так далее.

С другой стороны, хороший телевизор сразу покажет разницу между снимками на качественной оптике (и нормальной матрице!) и — фотографиями с бюджетного гаджета. И видеоролики, конечно, тоже будут отличаться.

Вывод?.. Качественные цифровые фотоаппараты постепенно становятся уделом профессионалов, занимающихся творчеством или работающих по заказу, — а также отдельных энтузиастов, приобретающих модели стоимостью от 70 000 рублей просто для имиджа.

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