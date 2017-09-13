Выбор фотоаппарата: профессиональные эксперты... против отзывов!
В наши дни выбирать бытовую электронику чрезвычайно сложно. Ведь магазины предлагают множество моделей, на каждую из которых приходятся десятки невероятно напористых и эмоциональных, — и зачастую отлично мотивированных, — отзывов «за» и «против». Не стоит всецело полагаться и на мнение продавцов-консультантов, которые могут рекомендовать вам не наиболее подходящий товар, а тот, за который назначена бо́льшая комиссия. Поэтому остаётся рассчитывать лишь на собственные глаза, опыт, отзывы друзей — и мнение действительно независимых экспертов, таких как специалисты Роскачества. В июле по результатам тщательного тестирования они назвали лучшие смартфоны 2017 года, — а сегодня вашему вниманию предлагается авторитетный рейтинг цифровых фотоаппаратов. Если вы любитель качественных снимков (и не желаете переплачивать), вам стоит это знать!
Исследование цифровых фотоаппаратов было организовано Роскачеством совместно с международной ассоциацией ICRT (International Consumer Research and Testing). В ходе испытаний эксперты тщательно изучили 50 компактных фотоаппаратов и 35 камер со сменной оптикой, включая «зеркалки» и «беззеркалки». При этом оценивалось не только качество полученных снимков, но также эффективность вспышки и простота использования.
В результате абсолютными лидерами оказались цифровые фотоаппараты Panasonic DMC-GX8 (с объективом Lumix GX Vario 12-35 mm), Sony Alpha 7 II (c объективом SEL FE 28-70 mm) — и отсутствующий в России, по данным «Яндекс.Маркета», Samsung NX1 с объективом NX 16-50 mm.
Помимо этого, эксперты Роскачества развенчали сразу несколько распространённых мифов о цифровых фотоаппаратах. В частности, ложным оказалось утверждение о том, что зеркальные фотоаппараты снимают лучше «беззеркалок». Исследовали сошлись во мнении, что зеркальные фотоаппараты массивнее, тяжелее и дороже, — однако утверждать, что они снимают лучше, чем беззеркальные, нельзя. «Это, скорее, вопрос личных предпочтений, на который никогда не будет однозначного ответа» — отмечают эксперты.
Не стоит полагаться и на ценники в магазинах, ведь «чем дороже, тем лучше» — это ещё один миф! Конечно, по совсем низкой цене купить исключительно качественное устройство нельзя. Зато за большие деньги вполне можно стать обладателем достаточно посредственного, — в лучшем случае, — фотоаппарата... Если же говорить конкретно, то исследования Роскачества показали, что по качеству изображения и по цветопередаче некоторые компактные фотоаппараты обгоняют модели со съёмным объективом. И даже профессионалы признают, что сложная фототехника не слишком нужна, если вы предпочитаете фотографировать при автоматических настройках. «Поэтому всегда к выбору необходимо подходить исходя из того, для чего вам нужен фотоаппарат» — советуют в Роскачестве.
И, наконец, в ходе исследований были «реабилитированы» объективы, идущие в комплекте. Дело в том, что часто при покупке фотоаппарата со сменным объективом консультанты в магазине советуют приобрести дополнительный объектив, мотивируя это тем, что объектив, поставляемый в комплекте, менее качественный. Как оказалось, во многих случаях это связано лишь с желанием увеличить продажи. Экспертиза Роскачества показала, что объектив, идущий в комплекте с аппаратом, зачастую не уступает продаваемым отдельно.
(По такой же схеме, добавим, к телескопам продают «особенно качественные» окуляры, в которых потом никогда не возникает нужда — БЗ)
Вместе с тем, эксперты обратили внимание ещё на один чёткий тренд — несмотря на выдающиеся характеристики многих фотоаппаратов, их постепенно вытесняют смартфоны. Конечно, получить сопоставимое качество снимков при больших разрешениях у владельцев профессиональных камер и продвинутых гаджетов не получится. Но это зачастую и не нужно!.. Ведь во многих случаях пользователи делают снимки, чтобы поделиться ими в соцсетях, выложить в ЖЖ или просматривать с друзьями на планшете (бумажные фотоальбомы теряют популярность ещё быстрее, чем отдельные фотоаппараты). Подобное качество снимков сегодня могут обеспечить многие смартфоны ценовой категории «выше среднего». При этом они всегда с вами, не занимают лишнего места, за их перевозку в ручной клади на борту самолётов не нужно платить — и так далее.
С другой стороны, хороший телевизор сразу покажет разницу между снимками на качественной оптике (и нормальной матрице!) и — фотографиями с бюджетного гаджета. И видеоролики, конечно, тоже будут отличаться.
Вывод?.. Качественные цифровые фотоаппараты постепенно становятся уделом профессионалов, занимающихся творчеством или работающих по заказу, — а также отдельных энтузиастов, приобретающих модели стоимостью от 70 000 рублей просто для имиджа.
Начало века было насыщено яркими ИТ-событиями. Производители электроники проводили красочные фестивали, а ритейлеры и сотовые операторы — конкурсы с ценными призами. В этой атмосфере безудержного веселья одну из ключевых ролей играла, конечно, компания «Евросеть». Её эксцентричные шоу радовали, интриговали, — а кого-то даже возмущали, — но никогда не оставляли равнодушными. Жёлтые магазины в Ростове ежедневно посещали тысячи человек, ведь расположены они были в шаговой доступности. Во всё это сложно поверить сегодня, — когда в центре донской столицы остался единственный магазин «Евросети».
«Почему оригинальные аксессуары такие дорогие?..» Этим вопросом, наверняка, задавались многие читатели. Действительно, розничная цена «фирменных» чехлов, гарнитур, кабелей, аккумуляторов и зарядных устройств, как правило, в несколько раз выше, чем у малоизвестных аналогов. Однако на некоторых аксессуарах эксперты рекомендуют не экономить. Например, контрафактные зарядные устройства могут не только серьёзно повредить дорогостоящий смартфон, но и привести к пожару. Таким образом, сомнительная экономия может обернуться серьёзным ущербом. Впрочем, иногда для поиска оригинального аксессуара вам потребуется изрядная настойчивость.
На протяжении всей истории фотосъёмки, — насчитывающей уже почти два века, — человек постоянно совершенствует технологии «фиксации реальности». На смену неудобным фотопластинкам приходит плёнка, а затем и цифровые носители; чёрно-белые снимки становятся цветными; изображения становятся всё более чёткими... И, наконец, границы привычных прямоугольных снимков стираются, — уступая место панорамным фотографиям. Именно такие изображения, позволяющие «осмотреться вокруг», по мнению экспертов, будут доминировать в ближайшем будущем. А камеры для панорамной съёмки станут доступны каждому. Последнее, впрочем, уже очевидно... Например, компания Ricoh недавно снизила рекомендуемую цену 360-градусной камеры Theta SC сразу на 5 000 рублей — до 16 990 рублей. Что открывает новые перспективы применения «правдивой камеры» для бизнеса и развлечений.
«Компьютерная безопасность — это скучно!» Но это, пожалуй, неверное утверждение, поскольку большинство пользователей не думают о ней вообще. И такой подход вполне объясним, — но только до тех пор, пока с кредитной карты не пропадут деньги, смартфон не заблокируется, а ноутбук не станет виснуть, поскольку генерирует чужую криптовалюту... Опять же, ведь обеспечивать защиту гаджетов, в первую очередь, должны производители устройств и разработчики операционных систем. В частности, Google ежегодно тратит миллионы долларов на выявление слабых мест в платформе Android и их устранение. А также составляет рейтинг самых защищённых смартфонов, уязвимости в которых устраняются сразу после обнаружения. Итак, какие же модели удостоены первых мест в этом важном рейтинге?..
Месяц назад мы обещали не писать про вирусы-шифровальщики, и своё обещание сдерживаем. Ниже речь пойдёт о другом — о бесплатных надёжных антивирусах для платформы Windows, а также об офисных приложениях, за которые не надо платить.