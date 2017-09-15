День города в Ростове: от киберфутбола до сборки роботов
16 сентября Ростов-на-Дону отмечает очередной День рождения, — а значит, жителей донской столицы и гостей города ждёт насыщенная культурная программа. Среди множества уже привычных развлечений, — праздничных гуляний, концертов и выставок, — отдельного внимания заслуживает серия ИТ-событий. В частности, для любителей киберспорта в День города будет организован чемпионат по киберфутболу в игре FIFA2017, — а посетители донской набережной увидят процесс сборки роботов и попробуют управлять ими. Подробнее о праздничных мероприятиях с ИТ-уклоном читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Таким образом, желающим оказаться на «электронной арене», стоит поторопиться. Тем более, что организаторы обещают множество приятных сюрпризов — а победителей ждут ценные призы.
Ещё одно праздничное мероприятие, — и тоже на набережной Дона, — ожидает тех, кто разделяет концепцию энергосбережения. Ведь в рамках фестиваля #ВместеЯрче, приуроченного ко Дню города Ростова, пройдут мастер-классы кафедры «Светотехника» известного ВУЗа, — а специалисты в области робототехники продемонстрируют всем гостям сборку робота и научат управлять им.
Единственное, что немного расстраивает, — это полное совпадение фестиваля и киберчемпионата FIFA по времени. Как и в случае компьютерных состязаний, мероприятия #ВместеЯрче стартуют в 11 часов. Так что гостям набережной придётся расставить приоритеты и выбрать что-то одно!
Впрочем, выбор ИТ-развлечений на 16 сентября 2017 года не ограничивается упомянутыми мероприятиями. В качестве альтернативы, например, можно посетить интерактивный музей наук(программа находится здесь и она тоже начинается в 11:00).
Каким бы ни оказался ваш выбор, можно утверждать лишь одно — в День города ростовчанам не стоит сидеть дома. Ведь синоптики обещают отличную погоду, а в насыщенности развлекательной программы можно не сомневаться!
10 сентября в России состоялся единый день голосования. В минувшее воскресенье жители российских регионов выбирали высших должностных лиц, депутатов законодательных органов и глав муниципальных образований. При этом контролировать ход выборов могли не только общественные наблюдатели на местах, но все социально активные граждане — благодаря порталу «Web-выборы», созданному компанией «Ростелеком». Национальный оператор обеспечил прямые видеотрансляции из более чем 2000 избирательных участков на территории десяти субъектов РФ. А записанное видео будет храниться в дата-центрах «Ростелекома» в течение трёх месяцев, обеспечивая максимальную прозрачность процесса волеизъявления россиян.
В городе Сочи продолжается международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2017». На протяжении недели — с 8 по 14 сентября, — его участниками станут десятки талантливых музыкантов и солистов, делающих первые шаги на большой эстраде. И вновь, уже третий год подряд, поддержку престижному конкурсу оказывает компания «Ростелеком». В рамках партнёрского соглашения национальный оператор обеспечил гостей, организаторов и участников «Новой волны» мобильной связью, быстрым Интернетом, — проводным и беспроводным, — а также предоставил всю необходимую оргтехнику.
Компания «Ростелеком» объявила о проведении акции «Телефон в комплекте» для абонентов стационарной телефонии. Теперь при подключении или переходе на тариф «Безлимитный», «Безлимитная Россия» или «Безлимитный регион» пользователи домашнего телефона получат в собственность телефонный аппарат от оператора. Срок проведения акции ограничен лишь количеством имеющихся в наличии устройств, — однако, учитывая функционал и эргономичность Texet TX-214, — желающим получить телефон в подарок стоит поторопиться.
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Несмотря на развитие цифрового ТВ, кинотеатры остаются одним из любимых способов досуга россиян. Возможность посмотреть фильм на большом экране, — да ещё и с 3D-эффектами, — привлекает ценителей кинематографа, независимо от возраста и места проживания. Однако до недавнего времени посёлки Ростовской области не могли похвастаться современными кинозалами. К счастью, сегодня ситуация начала меняться к лучшему. В частности, в селе Песчанокопское Ростовской области недавно открылся цифровой сельский кинотеатр на 600 мест. Высококачественный видеоконтент для него, — в том числе в формате 3D, — будет доставляться по новой ВОЛС, построенной специалистами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».