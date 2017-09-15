День города в Ростове: от киберфутбола до сборки роботов

16 сентября Ростов-на-Дону отмечает очередной День рождения, — а значит, жителей донской столицы и гостей города ждёт насыщенная культурная программа. Среди множества уже привычных развлечений, — праздничных гуляний, концертов и выставок, — отдельного внимания заслуживает серия ИТ-событий. В частности, для любителей киберспорта в День города будет организован чемпионат по киберфутболу в игре FIFA2017, — а посетители донской набережной увидят процесс сборки роботов и попробуют управлять ими. Подробнее о праздничных мероприятиях с ИТ-уклоном читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Начнём с открытого кубка Ростова-на-Дону по киберфутболу, который пройдёт на набережной Дона, неподалёку от гостиницы Radisson. Попробовать свои силы в компьютерной игре FIFA2017 смогут до 128 игроков, прошедших предварительную регистрацию и подтвердившие её в субботу с 9 до 11 часов.



Таким образом, желающим оказаться на «электронной арене», стоит поторопиться. Тем более, что организаторы обещают множество приятных сюрпризов — а победителей ждут ценные призы.



Ещё одно праздничное мероприятие, — и тоже на набережной Дона, — ожидает тех, кто разделяет концепцию энергосбережения. Ведь в рамках фестиваля #ВместеЯрче, приуроченного ко Дню города Ростова, пройдут мастер-классы кафедры «Светотехника» известного ВУЗа, — а специалисты в области робототехники продемонстрируют всем гостям сборку робота и научат управлять им.



Единственное, что немного расстраивает, — это полное совпадение фестиваля и киберчемпионата FIFA по времени. Как и в случае компьютерных состязаний, мероприятия #ВместеЯрче стартуют в 11 часов. Так что гостям набережной придётся расставить приоритеты и выбрать что-то одно!



Впрочем, выбор ИТ-развлечений на 16 сентября 2017 года не ограничивается упомянутыми мероприятиями. В качестве альтернативы, например, можно посетить интерактивный музей наук (программа находится здесь и она тоже начинается в 11:00).



Каким бы ни оказался ваш выбор, можно утверждать лишь одно — в День города ростовчанам не стоит сидеть дома. Ведь синоптики обещают отличную погоду, а в насыщенности развлекательной программы можно не сомневаться!