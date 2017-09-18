Талантливые школьники получат от Siemens до 350 000 рублей!

Компания Siemens объявила о проведении ежегодного конкурса научно-инновационных проектов среди старшеклассников. Уже на протяжении 11 лет данное состязание выявляет наиболее талантливых и перспективных старшеклассников, — среди которых немало жителей Ростовской области. В этом году наградой для юных талантов станут денежные премии в размере от 20 до 350 тысяч рублей (за вычетом налогов). Причём, помимо упомянутых призов, премии получат также научные руководители финалистов, — а их учебным заведениям Siemens подарит оборудование для компьютерных классов. Не упустите возможность сделать мир лучше — и получить за это достойную награду!

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Заявки старшеклассников на участие в XII Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов принимаются компанией Siemens до 21 января 2018 года. При этом выдвинуть свой уникальный ИТ-проект, — и побороться за главный приз, — могут не только ученики 9-11 классов, но также студенты 1-2 курсов учреждений СПО.



Тематика направлений конкурса весьма разнообразна — электромобили, интеллектуальные сети, информационные технологии в различных отраслях, а также космические технологии, «умные дома», биоинформатика и многое другое. Несмотря на обширный перечень научных направлений, организаторы конкурса подчёркивают, что это лишь примерный список. А значит, международные эксперты с интересом рассмотрят инновационные проекты школьников и в других отраслях, — в том числе на стыке перспективных направлений.



По условиям конкурса, за победу могут бороться как индивидуальные авторы, так и проектные группы до 3 человек. На первом этапе юным инноваторам предстоит отборочный тур, проводящийся во всех федеральных округах России. Региональные экспертные советы в ходе заочного обсуждения выберут лучшие проекты в регионе — и пригласят их авторов для финальных состязаний в Москву.



Именно здесь федеральным экспертам предстоит выбрать лучшие из лучших проектов, которые будут отмечены денежными призами. Причём награду получат не только школьники, но также их научные руководители и учебные заведения. В частности, за первое место старшеклассник получит 350 000 рублей, научный руководитель — 30 000 рублей, а школа — оборудование для компьютерного класса на сумму до 20 000 рублей!



Разумеется, конкурсная работа, получившая столь щедрое финансирование должна быть тщательно и всесторонне проработана — включая обоснование технической, экономической и экологической эффективности. Но, согласитесь, оно того стоит!.. Тем более, что загрузить свой проект участники могут в любое время до окончания конкурса. А зарегистрироваться онлайн можно уже сейчас.



Насколько же реальна победа в конкурсе Siemens?.. Как показывает опыт Дарьи Берейчук и других учащихся из Ростовской области, для настойчивых и эрудированных участников это возможно!



Главное — поверить в себя, выбрать актуальную проблему и предложить эффективное решение. И тогда, проект принесёт вам не только известность и денежный приз, но и сделает жизнь окружающих лучше. Что, как утверждают настоящие изобретатели, дороже всех наград!