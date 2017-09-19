Работа в «Яндексе» начинается с онлайн-состязания

Быть программистом «Яндекса» — это престижно и очень ответственно. Ведь работа в одном из российских ИТ-гигантов включает не только уютный офис с зонами отдыха и необычным интерьером, но и, — что самое главное, — повседневный интеллектуальный труд и самосовершенствование. Именно поэтому сотрудники «Яндекса» с лёгкостью занимают первые места на олимпиадах по программированию, а сервисы вендора непрерывно совершенствуются и расширяются. Поэтому «Яндекс» постоянно предлагает работу, но, конечно, лишь самым лучшим. И обратить на себя внимание HR-специалистов рядовому «айтишнику» бывает нелегко. В Интернете немало историй о тернистом пути в команду «Яндекса». Но есть способ «попасть на радары рекрутёров» всего за пару недель! Для этого достаточно победить в стартовавшем вчера конкурсе «Яндекс.Блиц».
Принять участие в конкурсе для разработчиков «Яндекс.Блиц» могут программисты старше 18 лет. При этом организаторы не накладывают строгих требований на используемый вами язык программирования (хотя, судя по HR-страничке, предпочтительным является владение C++, Java, Python или, в крайнем случае, С#).
Интеллектуальное состязание предусматривает два этапа — отборочный тур, с 18 по 24 сентября, и финал, назначенный на 30 сентября. При этом в финал будут приглашены лишь участники, решившие минимум четыре из шести квалификационных задач отборочного тура. На который, кстати, отводится четыре часа в любое удобное вам время до конца текущей недели.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Яндекс.Блиц» можно по приведённой выше ссылке. И от этой возможности «айтишникам» не стоит отказываться!.. В худшем случае вы просто проверите свои навыки и увидите области, которые желательно «подтянуть». При лучшем же исходе вы можете получить сертификаты «Яндекса» и обратите на себя внимание HR-службы поискового гиганта.
Ещё одним приятным дополнением к этому станут денежные призы, которые «Яндекс» гарантирует победителям. За первое, второе и третье места компания подарит участникам 100, 75 и 50 тысяч рублей соответственно.
Кстати, для лучшей подготовки вы можете воспользоваться советами «Яндекса», адресованными будущим стажёрам. На этой же странице представлена рекомендуемая литература по каждой из областей. Причём, если вы достаточно «в теме», то можете не беспокоиться даже об отсутствии диплома ВУЗа. Ведь высшее образование не является для «Яндекса» обязательным критерием (хотя у большинства сотрудников компании оно есть). Основное внимание ИТ-гигант уделяет личным качествам и интеллектуальному потенциалу будущих сотрудников, — которые определяются на практике.
Компания Siemens объявила о проведении ежегодного конкурса научно-инновационных проектов среди старшеклассников. Уже на протяжении 11 лет данное состязание выявляет наиболее талантливых и перспективных старшеклассников, — среди которых немало жителей Ростовской области. В этом году наградой для юных талантов станут денежные премии в размере от 20 до 350 тысяч рублей (за вычетом налогов). Причём, помимо упомянутых призов, премии получат также научные руководители финалистов, — а их учебным заведениям Siemens подарит оборудование для компьютерных классов. Не упустите возможность сделать мир лучше — и получить за это достойную награду!
Компания «Ростелеком» выступила телекоммуникационным партнёром Всероссийского форума профессиональной навигации «Будущие интеллектуальные лидеры России — ПроеКТОриЯ». Участниками этого яркого события, состоявшегося в Ярославле, стали не только местные команды школьников, но и множество дистанционных участников из других регионов страны. В частности, команда ростовской школы №47 и областного центра технического творчества учащихся была признана лучшей из числа онлайн-участников форума. И представить свой проект ей помогла надёжная и качественная связь Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»!
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ-2018 волнует российских школьников с первых дней выпускных классов. Поэтому возможность сдать пробный экзамен сейчас — отличный шанс проверить свои силы. Тем более, что данная возможность есть у любого российского школьника!.. Благодаря компании «Ростелеком», гости московского форума «Город образования» могут сдать пробный ЕГЭ по математике, химии и иностранным языкам в реальной обстановке. А тем, кто не имеет возможности посетить столицу на этой неделе, «Ростелеком» предлагает участие в онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup, задания которой разработаны в соответствии с требованиями к ЕГЭ в 2018 году.
Важнейшей задачей для выпускников ВУЗов является поиск хорошей работы. Несмотря на имеющийся багаж знаний, молодым специалистам необходимо зарекомендовать себя перед работодателем. А значит, карьерный взлёт откладывается минимум на время стажировки и получения практического опыта. Впрочем, есть и другой, более короткий, путь к успеху — ведь можно познакомиться с требованиями будущего работодателя во время учёбы и развиваться в нужном направлении. Именно такой вариант предлагает студентам российских ВУЗов компания Huawei. В рамках всероссийских соревнований Honor Cup 2017 молодые специалисты могут продемонстрировать свои умения — и если они окажутся на высоком уровне, фирма-производитель поможет закрепить этот успех.
Победа в детском конкурсе — необычайно важное событие для ребёнка. Автор этих строк понял это, когда впервые занял 1 место в соревнованиях «Охота на лис» в Ростовской области. С тех пор минуло 30 лет, однако сейчас «первые места», пожалуй, стали для детей и родителей ещё более важными, чем когда-либо в истории человечества. Почему? Ответ прост: глобальная конкуренция, роботизация, искусственный интеллект. Проще говоря, чтобы в ближайшем будущем обойти AI, написанный в Индии, — и активно претендующий на ваше рабочее место при помощи робота, созданного в Южной Корее (и подключённого к французскому «облаку»), — вам нужно уметь побеждать соперников, начиная ещё с детского возраста!..