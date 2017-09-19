Работа в «Яндексе» начинается с онлайн-состязания

Быть программистом «Яндекса» — это престижно и очень ответственно. Ведь работа в одном из российских ИТ-гигантов включает не только уютный офис с зонами отдыха и необычным интерьером, но и, — что самое главное, — повседневный интеллектуальный труд и самосовершенствование. Именно поэтому сотрудники «Яндекса» с лёгкостью занимают первые места на олимпиадах по программированию, а сервисы вендора непрерывно совершенствуются и расширяются. Поэтому «Яндекс» постоянно предлагает работу, но, конечно, лишь самым лучшим. И обратить на себя внимание HR-специалистов рядовому «айтишнику» бывает нелегко. В Интернете немало историй о тернистом пути в команду «Яндекса». Но есть способ «попасть на радары рекрутёров» всего за пару недель! Для этого достаточно победить в стартовавшем вчера конкурсе «Яндекс.Блиц».

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Принять участие в конкурсе для разработчиков «Яндекс.Блиц» могут программисты старше 18 лет. При этом организаторы не накладывают строгих требований на используемый вами язык программирования (хотя, судя по HR-страничке, предпочтительным является владение C++, Java, Python или, в крайнем случае, С#).



Интеллектуальное состязание предусматривает два этапа — отборочный тур, с 18 по 24 сентября, и финал, назначенный на 30 сентября. При этом в финал будут приглашены лишь участники, решившие минимум четыре из шести квалификационных задач отборочного тура. На который, кстати, отводится четыре часа в любое удобное вам время до конца текущей недели.



Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Яндекс.Блиц» можно по приведённой выше ссылке. И от этой возможности «айтишникам» не стоит отказываться!.. В худшем случае вы просто проверите свои навыки и увидите области, которые желательно «подтянуть». При лучшем же исходе вы можете получить сертификаты «Яндекса» и обратите на себя внимание HR-службы поискового гиганта.



Ещё одним приятным дополнением к этому станут денежные призы, которые «Яндекс» гарантирует победителям. За первое, второе и третье места компания подарит участникам 100, 75 и 50 тысяч рублей соответственно.



Кстати, для лучшей подготовки вы можете воспользоваться советами «Яндекса», адресованными будущим стажёрам. На этой же странице представлена рекомендуемая литература по каждой из областей. Причём, если вы достаточно «в теме», то можете не беспокоиться даже об отсутствии диплома ВУЗа. Ведь высшее образование не является для «Яндекса» обязательным критерием (хотя у большинства сотрудников компании оно есть). Основное внимание ИТ-гигант уделяет личным качествам и интеллектуальному потенциалу будущих сотрудников, — которые определяются на практике.