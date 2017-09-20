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«Азбука Интернета» поможет пенсионерам найти работу
Электронные услуги Пенсионного фонда России, — а также поиск работы онлайн, — стали темами для новых глав интерактивного учебника «Азбука Интернета». Теперь базовый курс, разработанный компанией «Ростелеком», состоит из 14 уроков, отражающих самые актуальные возможности глобальной сети. Кроме того, в новой редакции «Азбуки Интернета» существенно расширены существующие главы, — в соответствии с непрерывно развивающейся областью информационных технологий.
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При обновлении учебного пособия «Азбука Интернета» существенной ревизии подверглась глава, посвящённая первым шагам в освоении компьютера. Теперь здесь подробно разобраны две версии операционной системы Windows — седьмая и десятая. Таким образом, при изучении «Азбуки Интернета» в компьютерных классах, преподаватель может подробнее разобрать использование той версии, которая установлена на компьютерах большинства учеников его группы.
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