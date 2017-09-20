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20 сентября 2017, Новости Ростова

«Азбука Интернета» поможет пенсионерам найти работу

Обучение пенсионеров компьютеру и Интернету -- бесплатно!Электронные услуги Пенсионного фонда России, — а также поиск работы онлайн, — стали темами для новых глав интерактивного учебника «Азбука Интернета». Теперь базовый курс, разработанный компанией «Ростелеком», состоит из 14 уроков, отражающих самые актуальные возможности глобальной сети. Кроме того, в новой редакции «Азбуки Интернета» существенно расширены существующие главы, — в соответствии с непрерывно развивающейся областью информационных технологий.

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При обновлении учебного пособия «Азбука Интернета» существенной ревизии подверглась глава, посвящённая первым шагам в освоении компьютера. Теперь здесь подробно разобраны две версии операционной системы Windows — седьмая и десятая. Таким образом, при изучении «Азбуки Интернета» в компьютерных классах, преподаватель может подробнее разобрать использование той версии, которая установлена на компьютерах большинства учеников его группы.

Помимо этого, специалисты компании «Ростелеком» значительно расширили раздел учебника об оплате товаров и услуг через Интернет. В нём появилось описание наиболее распространённых банковских карт и алгоритмов оплаты. Особое внимание, разумеется, было уделено правилам безопасности при совершении финансовых операций в Интернете.

Вместе с совершенствованием учебника, ревизии подверглись также рекомендации и методические материалы для преподавателей. Они были приведены в соответствие с содержанием новой версии «Азбуки Интернета» и дополнительно доработаны для максимально эффективного преподавания основ компьютерной грамотности людям пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями.

Напомним, что проект «Азбука Интернета» реализуется национальным оператором «Ростелеком» совместно с Пенсионным фондом России. Учебный курс нацелен на формирование у слушателей навыков использования современных цифровых технологий, применения их в повседневной жизни, — а также на выработку навыков использования мультимедийных возможностей сети и сервисов получения государственных и муниципальных услуг.

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