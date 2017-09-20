Новые бесплатные курсы Python — и заражённые библиотеки
Язык программирования Python сейчас очень популярен. С его помощью можно создавать web-приложения, писать игры, заниматься анализом данных и решать десятки других задач. Поэтому бесплатный онлайн-курс «Программирование на Python», — а также его платные опции в виде доступа к тестам и выдачи сертификата Coursera, — заслуживают пристального внимания. Равно как и недавнее предупреждение экспертов по IT-безопасности, обнаруживших в официальном репозитории Python Package Index потенциально опасные библиотеки. Подробнее о том, как стать программистом Python, — и не попасть на удочку мошенников, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Начнём с приятных новостей! На этой неделе МФТИ и Mail.Ru Group запустили онлайн-курс «Программирование на Python», адресованный широкой аудитории. Занятия рассчитаны на 6 недель обучения, по 5-7 часов нагрузки в каждой. При этом слушателям достаточно лишь иметь базовые навыки программирования на любом языке.
В создании интерактивного учебника «Программирование на Python» приняли участие специалисты-практики, приложениями которых ежедневно пользуются миллионы людей. Таким образом, слушатели данного курса могут освоить передовые приёмы разработки ПО в ходе видеолекций. А за дополнительную плату (при желании) — проверить полученные знания в ходе тестирования и получить сертификат.
Однако программистам стоит уделять внимание не только повышению своих профессиональных компетенций, — но и защите от киберпреступников. Ведь иногда заражённые библиотеки Python можно скачать даже в официальном репозитории, — что делает разработчика одновременно жертвой и пособником злоумышленников.
О подобном случае сообщают словацкие эксперты по ИТ-безопасности из группы SK-CSIRT. По их данным, неизвестные злоумышленники разместили в хранилище Python Package Index (PyPI) ряд библиотек, схожих по написанию и функционалу с оригинальными пакетами языка программирования. В частности, под видом urllib3 в хранилище был загружен urlib3, вместо acquisition — acqusition, вместо crypto — crypt и так далее. При этом, в отличии от оригиналов, скрипт-инсталлятор setup.py в подделках содержал дополнительный потенциально опасный код. При исполнении он связывается по HTTP с удалённым сервером в Китае, отправляя в зашифрованном виде название и версию подложного пакета, имя установившего его пользователя и имя узла.
Специалисты SK-CSIRT выяснили, что подставные пакеты были многократно скачаны и встроены в программы, выпущенные с июня по сентябрь текущего года. И теперь программистам Perl, — а также системным администраторам, — предстоит серьёзная работа над ошибками.
Прежде всего, эксперты рекомендуют изучить названия всех библиотек с помощью утилиты pip, — и, при обнаружении подделок, незамедлительно удалить их (обнаруженные SK-CSIRT «фейки» были изъяты из PyPI, но вероятность появления там новых подделок сохраняется). Для этого используется следующая команда:
pip list --format=legacy | egrep "^(acqusition|apidev-coop|bzip|crypt|django-server|pwd|setup-tools|telnet|urlib3|urllib)"
Если у вас нет компроментированных библиотек, команда не должна выводить ничего.
Отметим, что в последнее время программисты всё чаще страдают от преступников, подделывающих популярные библиотеки. Например, минувшим летом «зловредная начинка» оказалась в популярных пакетах JavaScript... И это значит, что совершенствуя навыки программирования, современным девелоперам стоит уделять ничуть не меньше внимания и курсам по ИТ-безопасности, в изобилии доступным онлайн.
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