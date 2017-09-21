Как написать компьютерную игру и стать богатым?

Программирование — увлекательное занятие, а создание компьютерных игр увлекательно вдвойне! Ведь в данной работе раскрывается не только талант девелопера, но и его творческое начало. Тщательная проработка текстур, оригинальные сюжетные повороты, разработка характера и внешнего вида персонажей — всё это требует не только навыков в области разработки ПО, но и постоянного креатива. Именно поэтому создателям компьютерных игр так важно периодически обмениваться опытом и яркими идеями... Конечно, не затем, чтобы скопировать, — но чтобы, вдохновившись опытом коллег, придумать что-то своё, ещё более оригинальное. И такая возможность у ростовских «гейм-девелоперов» появится уже в ближайшую субботу.
Конференция «Секреты независимой разработки игр», — или Game Dev Secrets Meetup, — состоится 23 сентября по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91 (Южный IT-парк). Начало мероприятия намечено на 14:30, а о времени его окончания организаторы не сообщают по причине запланированного afterparty.
Что же ожидает разработчиков игр уже через пару дней?.. Прежде всего, встречи с представителями известной студии Playrix и создателями игрового «движка» Unity. А также масштабный обмен опытом между разработчиками развлекательного контента — от профессионалов до местных команд этузиастов.
Будут здесь рады и «разработчикам-одиночкам», желающим влиться в одну из команд девелоперов. Ведь сегмент игр продолжает углубляться и расширяться — а, значит, настоящие таланты имеют все шансы для самореализации. К тому же, для этого обычно не требуется переезжать в другой город — большинство разработчиков игр территориально распределены и успешно работают «на удалёнке» (об этом аспекте также расскажет представитель Playrix Алексей Трушков).
Какие ещё сюрпризы ждут гостей ростовского мероприятия можно узнать на специальной странице «ВКонтакте». Однако, лучшим вариантом, пожалуй будет прийти и увидеть это вживую. Для этого достаточно зарегистрироваться онлайн и не опаздывать к началу.
По данным организаторов, программа мероприятия будет длительной и очень насыщенной, — включая тестирование современных устройств виртуальной реальности. А по окончании основной части, уже вечером, общение гостей продолжится в неформальной обстановке.
«Ростелеком» и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль «Адмирал Макаров» в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества.
«Ростелеком» продолжает расширять возможности уникального тарифа «Игровой». И теперь, помимо уникальных бонусов в игре World of Tanks, абонентам компании доступны новые опции в проектах Lineage 2, Blade and Soul, а также Point Blank!.. По информации TechnoDrive, речь идёт о специальном welcome-бонусе при подключении опции «Фогейм» (4game) и игровых преимуществах, позволяющих быстрее добиваться высоких результатов. При этом абонентская плата и другие условия тарифа «Игровой» сохраняются на прежнем уровне. Открывайте для себя мир красочных и динамичных игр вместе с «Ростелекомом»!
На протяжении последних десятилетий компьютерные игры остаются основным драйвером индустрии домашних ПК. Благодаря им, геймеры постоянно обновляют оборудование — видеокарты, процессоры, память и целиком десктопы (в то время, как офисные приложения и многие облачные сервисы успешно работают даже на компьютерах десятилетней давности). И вот очередной сюрприз для любителей динамичных игр!.. Компания Acer представила монитор Predator Z271T с технологией Tobii, отслеживающей движение глаз пользователя. Теперь, чтобы управлять прицелом и играть в шутеры, достаточно одного лишь взгляда. А ещё герой сегодняшнего обзора позволяет управлять последними версиями Windows — в ожидании новых приложений для продвинутого монитора.
Компания «Ростелеком» сообщила о заключении партнёрского соглашения с известным российским разработчиком игр NIKITA ONLINE. Таким образом, пользователи игрового портала «Ростелекома» уже сейчас могут насладиться многопользовательскими ролевыми играми Karos, Black Gold Online и «Сфера 3: Зачарованный мир». Присоединяйтесь!
На пресс-конференции Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», состоявшейся в минувшую пятницу, был отмечен рост популярности тарифа «Игровой», разработанного для поклонников игры World of Tanks. Представители «Ростелекома» отметили значительный интерес к новому предложению, обеспечивающему абонентам эксклюзивные преимущества. Каждый подключившийся получает подписку на премиальный контент, а именно: элитный танк с 100% прокаченным экипажем, который невозможно получить в игре иначе, навык «Боевое братство», слот в ангаре, — плюс высокоскоростной Интернет. Благодаря этому, совместный проект «Ростелекома» и Wargaming превзошёл даже смелые прогнозы его разработчиков.