Как написать компьютерную игру и стать богатым?

Программирование — увлекательное занятие, а создание компьютерных игр увлекательно вдвойне! Ведь в данной работе раскрывается не только талант девелопера, но и его творческое начало. Тщательная проработка текстур, оригинальные сюжетные повороты, разработка характера и внешнего вида персонажей — всё это требует не только навыков в области разработки ПО, но и постоянного креатива. Именно поэтому создателям компьютерных игр так важно периодически обмениваться опытом и яркими идеями... Конечно, не затем, чтобы скопировать, — но чтобы, вдохновившись опытом коллег, придумать что-то своё, ещё более оригинальное. И такая возможность у ростовских «гейм-девелоперов» появится уже в ближайшую субботу.

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Конференция «Секреты независимой разработки игр», — или Game Dev Secrets Meetup, — состоится 23 сентября по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91 (Южный IT-парк). Начало мероприятия намечено на 14:30, а о времени его окончания организаторы не сообщают по причине запланированного afterparty.



Что же ожидает разработчиков игр уже через пару дней?.. Прежде всего, встречи с представителями известной студии Playrix и создателями игрового «движка» Unity. А также масштабный обмен опытом между разработчиками развлекательного контента — от профессионалов до местных команд этузиастов.



Будут здесь рады и «разработчикам-одиночкам», желающим влиться в одну из команд девелоперов. Ведь сегмент игр продолжает углубляться и расширяться — а, значит, настоящие таланты имеют все шансы для самореализации. К тому же, для этого обычно не требуется переезжать в другой город — большинство разработчиков игр территориально распределены и успешно работают «на удалёнке» (об этом аспекте также расскажет представитель Playrix Алексей Трушков).



Какие ещё сюрпризы ждут гостей ростовского мероприятия можно узнать на специальной странице «ВКонтакте». Однако, лучшим вариантом, пожалуй будет прийти и увидеть это вживую. Для этого достаточно зарегистрироваться онлайн и не опаздывать к началу.



По данным организаторов, программа мероприятия будет длительной и очень насыщенной, — включая тестирование современных устройств виртуальной реальности. А по окончании основной части, уже вечером, общение гостей продолжится в неформальной обстановке.