Таинственные замки Чехии ждут гостей

Немногим больше месяца осталось у абонентов «Ростелекома», чтобы выиграть путешествие по замкам Чехии и десятки других ценных призов. Как вы, наверное, догадались речь идёт об увлекательном онлайн-квесте «Тайна заколдованной башни», организованном национальным оператором. Принять участие в данной игре может любой абонент «Ростелекома», зарегистрированный в бонусной программе. Причём на данный момент один из трёх главных призов уже нашёл своего владельца. Подробнее о ходе необычной игры читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Напомним, что для входа в заколдованную башню абонентам «Ростелекома» достаточно авторизоваться на сайте игры — или нажать ссылку «Иду за призами» в мобильном приложении компании. Далее геймеры отправляются на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен ключ-амулет. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогают оберегать сокровища башни, и только самые отважные игроки смогут их преодолеть.



Однако путешествие по тайным подземельям того стоит!.. Открывая двери, абонент может обнаружить различные призы — скидки 50% или 100% на услуги «Ростелекома». А участников игры, укротивших пять стихий и открывших заветный сундук, ждёт гарантированный приз — электронный денежный сертификат или поездка на двоих в сказочную Чехию.



Первый счастливчик, который отправится в незабываемое путешествие от «Ростелекома» уже определился — им стал Михаил Рожнев из Вологды. Однако в магическом сундуке ещё осталось немало призов и их обладателем можете стать вы!



Не забывайте ежедневно заходить на сайт игры «Тайна заколдованной башни» и забирать подарочные руны. Ведь, чем больше амулетов вы соберёте до конца октября, тем выше шанс отправиться на изучение секретов настоящих замков в таинственной Чехии!