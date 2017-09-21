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Таинственные замки Чехии ждут гостей
Немногим больше месяца осталось у абонентов «Ростелекома», чтобы выиграть путешествие по замкам Чехии и десятки других ценных призов. Как вы, наверное, догадались речь идёт об увлекательном онлайн-квесте «Тайна заколдованной башни», организованном национальным оператором. Принять участие в данной игре может любой абонент «Ростелекома», зарегистрированный в бонусной программе. Причём на данный момент один из трёх главных призов уже нашёл своего владельца. Подробнее о ходе необычной игры читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Напомним, что для входа в заколдованную башню абонентам «Ростелекома» достаточно авторизоваться на сайте игры — или нажать ссылку «Иду за призами» в мобильном приложении компании. Далее геймеры отправляются на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен ключ-амулет. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогают оберегать сокровища башни, и только самые отважные игроки смогут их преодолеть.
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