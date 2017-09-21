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21 сентября 2017, Интернет в Ростове

Таинственные замки Чехии ждут гостей

Как выиграть бесплатное путешествие в Европу?Немногим больше месяца осталось у абонентов «Ростелекома», чтобы выиграть путешествие по замкам Чехии и десятки других ценных призов. Как вы, наверное, догадались речь идёт об увлекательном онлайн-квесте «Тайна заколдованной башни», организованном национальным оператором. Принять участие в данной игре может любой абонент «Ростелекома», зарегистрированный в бонусной программе. Причём на данный момент один из трёх главных призов уже нашёл своего владельца. Подробнее о ходе необычной игры читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Напомним, что для входа в заколдованную башню абонентам «Ростелекома» достаточно авторизоваться на сайте игры — или нажать ссылку «Иду за призами» в мобильном приложении компании. Далее геймеры отправляются на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен ключ-амулет. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогают оберегать сокровища башни, и только самые отважные игроки смогут их преодолеть.

Однако путешествие по тайным подземельям того стоит!.. Открывая двери, абонент может обнаружить различные призы — скидки 50% или 100% на услуги «Ростелекома». А участников игры, укротивших пять стихий и открывших заветный сундук, ждёт гарантированный приз — электронный денежный сертификат или поездка на двоих в сказочную Чехию.

Первый счастливчик, который отправится в незабываемое путешествие от «Ростелекома» уже определился — им стал Михаил Рожнев из Вологды. Однако в магическом сундуке ещё осталось немало призов и их обладателем можете стать вы!

Не забывайте ежедневно заходить на сайт игры «Тайна заколдованной башни» и забирать подарочные руны. Ведь, чем больше амулетов вы соберёте до конца октября, тем выше шанс отправиться на изучение секретов настоящих замков в таинственной Чехии!

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Интернет в Ростове

«Ростелеком» приостановил начисления ростовчанам, пострадавшим от пожара


Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» сообщил о бессрочной приостановке начислений за услуги связи абонентам, чьё жильё пострадало при пожаре 21 августа. Абонентская плата за Интернет, стационарный телефон и «Интерактивное ТВ» данной категории пользователей не будет начисляться вплоть до получения личного заявления о возобновлении потребления услуг «Ростелекома». Помимо этого, оператор готов проконсультировать всех пострадавших от пожара по дальнейшему использованию телекоммуникационных услуг — как по бесплатному номеру call-центра, так и при личном визите в офисы. Подробности читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Участников молодёжного форума ждут быстрый Интернет и гигантское мадоннари


С 7 по 19 сентября на берегу Азовского моря в селе Натальевка Ростовской области состоится традиционный молодёжный форум «Ростов-2017». Его телекоммуникационным партнёром уже пятый год подряд выступит компания «Ростелеком». Национальный оператор обеспечит участников форума проводным и беспроводным доступом в Интернет, поддержит мероприятия образовательной программы, — а также организует зону «Ростелеком» для комфортной учёбы, отдыха и развлечений.
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Тайну заколдованной башни узнают лишь абоненты «Ростелекома»


Программы лояльности для клиентов сегодня предлагает множество компаний. Как правило, наградой за «верность бренду» в них служат скидки или дополнительные привилегии. Но некоторые бонусные программы пошли дальше!.. Например, компания «Ростелеком» предложила абонентам увлекательный онлайн-квест, в котором можно выиграть денежные сертификаты и другие ценные призы. Причём главным удовольствием является не только победа, а игровой процесс, увлекающий с первых минут. Всё, что требуется от участников — регистрация в программе лояльности «Бонус», — и творческий подход, чтобы разгадать тайну заколдованной башни.
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Сотрудничество «Ростелекома» с операторами на юге будет курировать Павел Шалюгин


Директором департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» назначен Павел Шалюгин. На новом посту он будет отвечать за развитие межоператорского сотрудничества и укрепление конкурентных преимуществ компании в сегменте B2О. Для абонентов это означает, что доступ к интернет-контенту станет ещё более лёгким, быстрым и надёжным.
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Ещё 300 км «оптики» в Ростовской области до конца года!..


Компания «Ростелеком» продолжает реализацию социально значимых проектов в Ростовской области. В частности для устранения цифрового неравенства национальный оператор уже проложил более 2000 км «оптики» к 179 малым населённым пунктам региона. А в перспективе ещё 3000 км высокоскоростных магистралей «Ростелекома» объединят медицинские учреждения по всей Ростовской области, — что откроет новую страницу в области телемедицины. Ещё одним важным достижением национального оператора стало создание «Системы-112», позволяющей оперативно реагировать на происшествия и предотвращать чрезвычайные ситуации. Об этих и других проектах «Ростелекома» рассказал директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов в ходе визита в Ростов-на-Дону.
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ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

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