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«Интерактивное ТВ» покажет лучшие отечественные видеоклипы
Компания «Ростелеком» сообщила о появлении на «Интерактивном ТВ» музыкального канала «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ». Новый телепроект, являющийся преемником знаменитого RUSONG TV, круглосуточно доступен на кнопке 517. В его эфире абоненты «Ростелекома» могут найти лучшие отечественные клипы, новости российского шоу-бизнеса, — а также трансляции «звёздных» концертов и оригинальные музыкальные программы. Включайте яркое настроение вместе с «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ»!..
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В сентябре группа телеканалов BRIDGE MEDIA объявила о запуске нового проекта «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ», вещающего на частоте телеканала RUSONG TV. Эфирная сетка обновлённого телеканала сохранила все самые рейтинговые и любимые зрителями программы, — разнообразив при этом контент, введя в него передачи нового формата.
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