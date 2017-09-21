«Интерактивное ТВ» покажет лучшие отечественные видеоклипы

Компания «Ростелеком» сообщила о появлении на «Интерактивном ТВ» музыкального канала «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ». Новый телепроект, являющийся преемником знаменитого RUSONG TV, круглосуточно доступен на кнопке 517. В его эфире абоненты «Ростелекома» могут найти лучшие отечественные клипы, новости российского шоу-бизнеса, — а также трансляции «звёздных» концертов и оригинальные музыкальные программы. Включайте яркое настроение вместе с «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ»!..

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В сентябре группа телеканалов BRIDGE MEDIA объявила о запуске нового проекта «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ», вещающего на частоте телеканала RUSONG TV. Эфирная сетка обновлённого телеканала сохранила все самые рейтинговые и любимые зрителями программы, — разнообразив при этом контент, введя в него передачи нового формата.



Эфир «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ» теперь включает программы, представляющие музыкальные новинки и музыку ретро, песни из кинофильмов, мультфильмов и детские мелодии.



Смотреть передачи «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ» абоненты «Ростелекома» могут круглосуточно, — выбрав кнопку 517 в меню приставки «Интерактивное ТВ». Соответствующая подписка доступна в популярных пакетах оператора «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ».



Напомним, что «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ» является одним из 16 музыкальных каналов, предлагаемых зрителям «Интерактивного ТВ». Подобная палитра охватывает весь спектр музыки — от классической до современной, — включая легендарные хиты и новые треки отечественных и зарубежных исполнителей. Выбирая свою любимую музыку, просто возьмите пульт ТВ-приставки «Ростелеком» — и погрузитесь в мир разнообразной и качественной музыки от лучших телеканалов (в том числе в формате HD).