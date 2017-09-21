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21 сентября 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное ТВ» покажет лучшие отечественные видеоклипы

«Ростелеком» представляет обновлённый проект Bridge MediaКомпания «Ростелеком» сообщила о появлении на «Интерактивном ТВ» музыкального канала «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ». Новый телепроект, являющийся преемником знаменитого RUSONG TV, круглосуточно доступен на кнопке 517. В его эфире абоненты «Ростелекома» могут найти лучшие отечественные клипы, новости российского шоу-бизнеса, — а также трансляции «звёздных» концертов и оригинальные музыкальные программы. Включайте яркое настроение вместе с «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ»!..

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В сентябре группа телеканалов BRIDGE MEDIA объявила о запуске нового проекта «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ», вещающего на частоте телеканала RUSONG TV. Эфирная сетка обновлённого телеканала сохранила все самые рейтинговые и любимые зрителями программы, — разнообразив при этом контент, введя в него передачи нового формата.

Эфир «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ» теперь включает программы, представляющие музыкальные новинки и музыку ретро, песни из кинофильмов, мультфильмов и детские мелодии.

Смотреть передачи «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ» абоненты «Ростелекома» могут круглосуточно, — выбрав кнопку 517 в меню приставки «Интерактивное ТВ». Соответствующая подписка доступна в популярных пакетах оператора «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ».

Напомним, что «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ» является одним из 16 музыкальных каналов, предлагаемых зрителям «Интерактивного ТВ». Подобная палитра охватывает весь спектр музыки — от классической до современной, — включая легендарные хиты и новые треки отечественных и зарубежных исполнителей. Выбирая свою любимую музыку, просто возьмите пульт ТВ-приставки «Ростелеком» — и погрузитесь в мир разнообразной и качественной музыки от лучших телеканалов (в том числе в формате HD).

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Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное ТВ» представляет обновлённую «Амедиатеку»


Компания «Ростелеком» сообщила об изменении названия подписки Amediateka. Теперь дополнительный ТВ-пакет, включающий каналы Amedia Premium и сервис «Видеопрокат» с лучшими сериалами мира, будет называться Amediateka Home of HBO. При этом состав и цена данной услуги для абонентов «Ростелекома» останутся прежними.
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«Ростелеком» поддержит юных фигуристов — и детскую благотворительность


Уже в ближайшую пятницу, — 1 сентября, — в эфире российских телеканалов стартует второй сезон проекта «Дети на льду. Звёзды», организованного компанией «Ростелеком». На протяжении двух месяцев юные фигуристы со всей России будут демонстрировать свои спортивные таланты в прямом эфире. А победители состязания получат целевые гранты на продолжение своей карьеры!.. Таким образом, «Ростелеком» продолжает активную поддержку будущих звёзд российского спорта и помогает начинающим фигуристам раскрывать свой потенциал. Более того, средства, собранные в ходе зрительского SMS-голосования, оператор перечислит в благотворительный фонд «Линия жизни», спасающего тяжелобольных детей.
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«Элтек» предлагает ростовчанам лучшие концерты России


Концерты с участием любимых «звёзд», безусловно, долгожданное и красочное зрелище! Однако попасть на подобные мероприятия непросто по целому ряду причин. Ведь гала-концерты обычно проходят в крупнейших залах страны, а билеты на них стоят довольно дорого (за исключением задних рядов, где вам потребуется мощный бинокль, чтобы разглядеть происходящее на сцене). Тем не менее, увидеть лучшие концерты «с первого ряда» вполне реально — достаточно включить телевизор!.. Уже в ближайшее воскресенье «Первый канал» покажет концерт, посвящённый Дню государственного флага России, организованный совместно с оператором «Триколор ТВ». А в начале сентября зрители спутникового телевидения смогут увидеть праздничные концерты, посвященные 870-летию Москвы!.. Если же у вас всё ещё нет спутникового ТВ, решить данную проблему помогут специалисты ростовской компании «Элтек».
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«Интерактивное телевидение» покажет мундиаль со скидкой 25%


В 2018 году внимание всех футбольных болельщиков будет приковано к России. Десятки миллионов человек по всему миру с замиранием сердца будут смотреть Чемпионат мира FIFA в прямом эфире. При этом абоненты компании «Ростелеком» смогут делать это со скидкой 25%!.. Уже сегодня — и до 15 августа 2018 года, — зрители «Интерактивного ТВ» могут подключить пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол» всего за 449 рублей в месяц. При этом льготная цена будет действовать до конца следующего лета. Подробности выгодной акции читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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«Интерактивное ТВ» дарит зрителям 1,5 месяца лучших сериалов


С наступлением осени ростовчане всё чаще проводят свободное время перед телевизором. Ведь, что может быть лучше просмотра любимых фильмов после утомительного рабочего дня, — и если за окном непогода!.. Пожалуй, только бесплатный просмотр лучших мировых сериалов в цифровом качестве. Именно такую возможность компания «Ростелеком» предлагает зрителям «Интерактивного ТВ». По условиям акции «Больше сериалов», при подключении пакетов «Твой стартовый» или «Твой оптимальный» абоненты «Ростелекома» получают полтора месяца бесплатного просмотра каналов Amedia Premium. А в случае активации пакета «Твой максимальный», подарком станут не только упомянутые премиум-каналы, но и видеоподписка Amediateka на тот же срок. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Ростелекома»!..
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Ещё информация !!!  Цифровое телевидение в Ростовской области

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«Ростелеком» поддержит юных фигуристов — и детскую благотворительность

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