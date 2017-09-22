Интернет в частный дом от Нансена до Ленина — и Врубовой

Альтернативный провайдер «Интегрированные сети связи» объявил о возможности подключения по «оптике» частных домов на улицах Ленина и Нансена (район РИИЖТ). По данным TechnoDrive, зона покрытия охватывает территорию от пер. Обуховского до ул. Врубовой. А специальное предложение «Осенний ценопад» позволяет новым абонентам подключиться до 1 ноября по привлекательной цене — от 4500 рублей, включая оборудование.

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Программа «Оптика в каждый дом», объявленная компанией «Интегрированные сети связи», продолжает приносить свои плоды. На прошлой неделе на карте покрытия оператора появился новый участок в районе РИИЖТ (РГУПС). Он охватил значительную территорию Ростова в границах пер. Обуховский — ул. Нансена — ул. Врубовая — пер. Сельскохозяйственный — пр. Ленина — пер. Автомобильный — ул. Сельская.



Интернет в частный дом: улицы Нансена, Ленина, Врубовая



По утверждению оператора, на указанной территории абоненты могут подключиться по оптическим линиям, получив безлимитный доступ в Интернет на скорости от 30 до 100 Мбит/с (в зависимости от тарифного плана). При этом стоимость подключения по акции «Осенний ценопад» до 1 ноября снижена и составляет от 4500 рублей для района «РИИЖТ, Ленина» и от 5000 рублей для района «Ленина, Нансена». В данную стоимость входит прокладка до 200 м оптического кабеля, а также специальное приёмное оборудование. Если протяжённость линии превышает 200 м, то за каждый последующий метр придётся дополнительно оплатить 35 рублей.



Также, по желанию абонента, компания «Интегрированные сети связи» готова предоставить Wi-Fi роутер TENDA N301 (2000 рублей) для подключения дополнительного домашнего оборудования.



О том, где пролегает граница между районами с подключением от 4500 рублей и от 5000 рублей, будущие абоненты «Интегрированных сетей связи» могут узнать, оставив заявку на подключение. По результатам её рассмотрения специалисты компании свяжутся с вами и ответят на все возникшие вопросы.



Отметим, что упомянутое предложение для частных домов Ростова является весьма привлекательным. Ведь, с одной стороны, подключение «наземного» безлимита обойдётся ощутимо дешевле, чем спутникового (и будет качественнее, чем 4G). Более того, сопоставимый по скорости Интернет 4G уже давно перестал быть безлимитным.