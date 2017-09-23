Фестиваль науки юга России приглашает в мир будущего сейчас!..
На этих выходных ростовчан ожидает много интересного. Погода будет радовать солнечными, но не жаркими днями, — которые можно провести, например, в парках нашего города. Если же вы окажетесь вблизи Южного IT-парка, то сможете узнать секреты разработки компьютерных игр. И это ещё не всё!.. Для увлеченных исследователей и ростовчан, желающих заглянуть в будущее, в субботу и воскресенье пройдёт VII Фестиваль науки юга России. В эти дни посетители КВЦ «ДонЭКспоцентр» научатся собирать роботов, смогут заглянуть в наномир, испытают устройства виртуальной реальности, — а также увидят презентацию интеллектуальных материалов. При этом вход на фестиваль науки для всех гостей будет свободным и не потребует предварительной регистрации. Добро пожаловать!
VIII Фестиваль науки юга России проходит в КВЦ «ДонЭкспоцентр» (пр.Нагибина, 30) в период 23-24 сентября. Торжественное открытие экспозиции состоялось в субботу в 11:00, а работа выставки продлится до 17 часов. В воскресенье фестиваль будет встречать гостей с 10:00 до 16:00 — и там, конечно же, будет что посмотреть!..
В 2017 году свои достижения представят 10 предприятий промышленности и бизнеса, 25 структурных подразделений ЮФУ, — а также 21 вуз, среди которых не только учебные заведения Ростовской области, но также Дальневосточный (!) и Северо-Кавказский федеральные университеты.
На площади более 3500 кв. метров гостей будут ждать 45 выставочных модулей, среди которых «Авиамоделирование» и «Судомоделирование», «Прикладная робототехника» и «Авиастроение», — а также инновационно-технологический кластер «Южное созвездие». На стенде последнего будут продемонстрированы современные робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты, авиационные тренажеры и многое другое.
Кроме того, посетителей фестиваля ждёт серия научно-популярных лекций, знакомство с технологиями дополненной и виртуальной реальности и многое другое.
Отдельного внимания заслуживают мастер-класс «Театр удивительной науки», который продемонстрирует всем посетителям необычную сторону физических явлений.
Электронные услуги Пенсионного фонда России, — а также поиск работы онлайн, — стали темами для новых глав интерактивного учебника «Азбука Интернета». Теперь базовый курс, разработанный компанией «Ростелеком», состоит из 14 уроков, отражающих самые актуальные возможности глобальной сети. Кроме того, в новой редакции «Азбуки Интернета» существенно расширены существующие главы, — в соответствии с непрерывно развивающейся областью информационных технологий.
16 сентября Ростов-на-Дону отмечает очередной День рождения, — а значит, жителей донской столицы и гостей города ждёт насыщенная культурная программа. Среди множества уже привычных развлечений, — праздничных гуляний, концертов и выставок, — отдельного внимания заслуживает серия ИТ-событий. В частности, для любителей киберспорта в День города будет организован чемпионат по киберфутболу в игре FIFA2017, — а посетители донской набережной увидят процесс сборки роботов и попробуют управлять ими. Подробнее о праздничных мероприятиях с ИТ-уклоном читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
10 сентября в России состоялся единый день голосования. В минувшее воскресенье жители российских регионов выбирали высших должностных лиц, депутатов законодательных органов и глав муниципальных образований. При этом контролировать ход выборов могли не только общественные наблюдатели на местах, но все социально активные граждане — благодаря порталу «Web-выборы», созданному компанией «Ростелеком». Национальный оператор обеспечил прямые видеотрансляции из более чем 2000 избирательных участков на территории десяти субъектов РФ. А записанное видео будет храниться в дата-центрах «Ростелекома» в течение трёх месяцев, обеспечивая максимальную прозрачность процесса волеизъявления россиян.
В городе Сочи продолжается международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2017». На протяжении недели — с 8 по 14 сентября, — его участниками станут десятки талантливых музыкантов и солистов, делающих первые шаги на большой эстраде. И вновь, уже третий год подряд, поддержку престижному конкурсу оказывает компания «Ростелеком». В рамках партнёрского соглашения национальный оператор обеспечил гостей, организаторов и участников «Новой волны» мобильной связью, быстрым Интернетом, — проводным и беспроводным, — а также предоставил всю необходимую оргтехнику.
Компания «Ростелеком» объявила о проведении акции «Телефон в комплекте» для абонентов стационарной телефонии. Теперь при подключении или переходе на тариф «Безлимитный», «Безлимитная Россия» или «Безлимитный регион» пользователи домашнего телефона получат в собственность телефонный аппарат от оператора. Срок проведения акции ограничен лишь количеством имеющихся в наличии устройств, — однако, учитывая функционал и эргономичность Texet TX-214, — желающим получить телефон в подарок стоит поторопиться.