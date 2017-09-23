Фестиваль науки юга России приглашает в мир будущего сейчас!..

На этих выходных ростовчан ожидает много интересного. Погода будет радовать солнечными, но не жаркими днями, — которые можно провести, например, в парках нашего города. Если же вы окажетесь вблизи Южного IT-парка, то сможете узнать секреты разработки компьютерных игр. И это ещё не всё!.. Для увлеченных исследователей и ростовчан, желающих заглянуть в будущее, в субботу и воскресенье пройдёт VII Фестиваль науки юга России. В эти дни посетители КВЦ «ДонЭКспоцентр» научатся собирать роботов, смогут заглянуть в наномир, испытают устройства виртуальной реальности, — а также увидят презентацию интеллектуальных материалов. При этом вход на фестиваль науки для всех гостей будет свободным и не потребует предварительной регистрации. Добро пожаловать!

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

VIII Фестиваль науки юга России проходит в КВЦ «ДонЭкспоцентр» (пр.Нагибина, 30) в период 23-24 сентября. Торжественное открытие экспозиции состоялось в субботу в 11:00, а работа выставки продлится до 17 часов. В воскресенье фестиваль будет встречать гостей с 10:00 до 16:00 — и там, конечно же, будет что посмотреть!..



В 2017 году свои достижения представят 10 предприятий промышленности и бизнеса, 25 структурных подразделений ЮФУ, — а также 21 вуз, среди которых не только учебные заведения Ростовской области, но также Дальневосточный (!) и Северо-Кавказский федеральные университеты.



На площади более 3500 кв. метров гостей будут ждать 45 выставочных модулей, среди которых «Авиамоделирование» и «Судомоделирование», «Прикладная робототехника» и «Авиастроение», — а также инновационно-технологический кластер «Южное созвездие». На стенде последнего будут продемонстрированы современные робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты, авиационные тренажеры и многое другое.



Кроме того, посетителей фестиваля ждёт серия научно-популярных лекций, знакомство с технологиями дополненной и виртуальной реальности и многое другое.



Отдельного внимания заслуживают мастер-класс «Театр удивительной науки», который продемонстрирует всем посетителям необычную сторону физических явлений.



Подробнее познакомиться с расписанием фестиваля вы можете по приведённой выше ссылке или скачав программу экспозиции.



Не упустите возможность узнать о передовых достижениях учёных, создающих инновации завтрашнего дня!..