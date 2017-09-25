Защищённый «ТайгаФон» представили профессионалам безопасности

В минувшую пятницу российская компания InfoWatch представила защищённый смартфон для корпоративных клиентов. Новинка под названием «ТайгаФон», разработанная совместно с коллегами из Китая, базируется на самой популярной, — и по совместительству наиболее уязвимой, — мобильной платформе Android. При этом создатели защищённого гаджета гарантируют его «непричастность» к утечкам информации, а также предлагают эффективное геопозиционирование и (при необходимости) дистанционную очистку памяти устройства. Подробнее о новинке читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Антишпионский смартфон «ТайгаФон» на X международной конференции Business Information Security Summit представила группа компаний InfoWatch, возглавляемая Натальей Касперской. По данным разработчика, новинка обеспечивает полный удалённый контроль за работой всех приложений, — а также позволяет настраивать политику конфиденциальности для каждого устройства в отдельности или для отдельных групп «ТайгаФонов» (с помощью программно-аппаратного комплекса InfoWatch).



Например, сисадмин компании может указать, какие именно приложения нельзя устанавливать — или запретить установку софта, требующего доступ к определенной информации (например, к фотогалерее). Помимо этого, можно запретить устройству отправлять или получать сообщения, вести аудио- или видеосъемку и так далее. В предельном случае «ТайгаФон» можно настроить только на звонки (получится звонилка с трекингом).



Ещё одной важной функцией «ТайгаФона» является функция геотрекинга, которую нельзя отключить. Благодаря ей, компания всегда будет в курсе перемещений сотрудника, что позволит выявлять работников, опаздывающих на работу, задерживающихся на обеде или решивших уйти домой пораньше (если, конечно, они не оставили устройство на рабочем месте), — а также разыскивать гаджеты в случае кражи, предварительно очистив их память.



Найдено «противоядие» и от инсайдеров, пытающихся тайно записывать происходящее внутри компании. Теперь в режиме аудио- или видеозаписи, а также при включении громкой связи, «ТайгаФон» будет информировать окружающих ярким красным светодиодом.



Технические характеристики устройства вполне приемлемы для «рабочей лошадки», хотя и без изысков. В частности, «ТайгаФон» имеет два слота для SIM-карт, сенсорный экран диагональю 5 дюймов, ОЗУ объёмом 2 Гб, две фотокамеры на 4 и 8 МПикс, — плюс аккумулятор 1900 мАч.



«Для организаций, заботящихся об охране корпоративных данных, "ТайгаФон" является неплохим решением, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако при этом не стоит забывать о других способах достижения соответствующей цели. Ведь иногда повышение лояльности сотрудников и профессиональная работа службы собственной безопасности гораздо эффективнее и дешевле, чем обеспечение каждого работника смартфоном за 15 000 рублей и принуждение везде носить гаджет с собой. С другой стороны, в большом бизнесе безопасности не бывает слишком много!»