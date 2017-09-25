Защищённый «ТайгаФон» представили профессионалам безопасности
В минувшую пятницу российская компания InfoWatch представила защищённый смартфон для корпоративных клиентов. Новинка под названием «ТайгаФон», разработанная совместно с коллегами из Китая, базируется на самой популярной, — и по совместительству наиболее уязвимой, — мобильной платформе Android. При этом создатели защищённого гаджета гарантируют его «непричастность» к утечкам информации, а также предлагают эффективное геопозиционирование и (при необходимости) дистанционную очистку памяти устройства. Подробнее о новинке читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Антишпионский смартфон «ТайгаФон» на X международной конференции Business Information Security Summit представила группа компаний InfoWatch, возглавляемая Натальей Касперской. По данным разработчика, новинка обеспечивает полный удалённый контроль за работой всех приложений, — а также позволяет настраивать политику конфиденциальности для каждого устройства в отдельности или для отдельных групп «ТайгаФонов» (с помощью программно-аппаратного комплекса InfoWatch).
Например, сисадмин компании может указать, какие именно приложения нельзя устанавливать — или запретить установку софта, требующего доступ к определенной информации (например, к фотогалерее). Помимо этого, можно запретить устройству отправлять или получать сообщения, вести аудио- или видеосъемку и так далее. В предельном случае «ТайгаФон» можно настроить только на звонки (получится звонилка с трекингом).
Ещё одной важной функцией «ТайгаФона» является функция геотрекинга, которую нельзя отключить. Благодаря ей, компания всегда будет в курсе перемещений сотрудника, что позволит выявлять работников, опаздывающих на работу, задерживающихся на обеде или решивших уйти домой пораньше (если, конечно, они не оставили устройство на рабочем месте), — а также разыскивать гаджеты в случае кражи, предварительно очистив их память.
Найдено «противоядие» и от инсайдеров, пытающихся тайно записывать происходящее внутри компании. Теперь в режиме аудио- или видеозаписи, а также при включении громкой связи, «ТайгаФон» будет информировать окружающих ярким красным светодиодом.
Технические характеристики устройства вполне приемлемы для «рабочей лошадки», хотя и без изысков. В частности, «ТайгаФон» имеет два слота для SIM-карт, сенсорный экран диагональю 5 дюймов, ОЗУ объёмом 2 Гб, две фотокамеры на 4 и 8 МПикс, — плюс аккумулятор 1900 мАч.
«Для организаций, заботящихся об охране корпоративных данных, "ТайгаФон" является неплохим решением, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако при этом не стоит забывать о других способах достижения соответствующей цели. Ведь иногда повышение лояльности сотрудников и профессиональная работа службы собственной безопасности гораздо эффективнее и дешевле, чем обеспечение каждого работника смартфоном за 15 000 рублей и принуждение везде носить гаджет с собой. С другой стороны, в большом бизнесе безопасности не бывает слишком много!»
Важнейшими характеристиками центров обработки данных, безусловно, являются надёжность и защищённость. Однако соответствовать ведущим мировым стандартам в данной области непросто — требуются серьёзные технические и организационные меры, плюс наличие специалистов экстра-класса. Лишь в этом случае дата-центр может гарантировать всем пользователям стабильность работы и конфиденциальность обрабатываемых данных. Что, разумеется, должно быть подтверждено независимой экспертизой! Такой как сертификация на соответствие международному стандарту PCI DSS v3.2, успешно пройденная дата-центрами компании «Ростелеком» — и позволяющая использовать инфраструктуру оператора в том числе для процессинга банковских карт.
Работа любого оператора связи требует тесного взаимодействия с коллегами. Ведь сообщения, пакеты данных и голосовой трафик часто преодолевают несколько сетей различных компаний — и это должно происходить незаметно для пользователей! С другой стороны, взаиморасчёты за интерконнект должны быть должным образом оформлены и осуществляться максимально оперативно. И чем крупнее оператор, тем больше усилий приходится прилагать для взаимодействия с партнёрами... Именно поэтому «Ростелеком» продолжает активно внедрять автоматизированные системы в своей деятельности. Вслед за комплексом электронной отчётности, компания запустила «Личный кабинет» для других операторов связи. Благодаря новинке любой российский оператор может дистанционно заказывать и подключать все лицензируемые услуги, обмениваться с поставщиком бухгалтерскими документами, — и узнавать о новых сервисах в режиме онлайн.
Сегодня любая организация сталкивается с необходимостью вести бухгалтерию и отчитываться пред надзорными органами по различным аспектам деятельности. Для этого создаются отдельные подразделения, нанимаются квалифицированные сотрудники, а руководители тратят время на проверку исходящих документов. Всё это приводит к значительным издержкам и снижает эффективность бизнеса. Однако в ближайшее время ситуация может кардинально измениться! Благодаря облачной платформе «Е-Отчётность», запущенной компанией «Ростелеком», любая организация России может поручить сторонним специалистам ведение собственной бугхалтерии, формирование различной отчётности, — а также бизнес-аналитику и работу с контрагентами. При этом, «Ростелеком» берёт на себя реальную материальную ответственность за ошибки и компенсирует клиентам затраты в случае штрафов со стороны контролирующих органов.
Система «Безопасный город», помогающая бороться с преступностью, продолжает развиваться и за пределами донской столицы. В частности, компания «Ростелеком» объявила о начале видеонаблюдения в городе Шахты. Для этого специалисты оператора построили более 10 км «оптики», организовали два пункта мониторинга — и уже установили 29 камер в местах массового скопления горожан и интенсивного движения транспорта.
Cовременный бизнес нуждается в надёжной связи. Подключение онлайн-касс, передача налоговой отчётности, участие в тендерах онлайн, мониторинг автотранспорта, — и конечно телефонные переговоры с сотрудниками, клиентами и партнёрами... Всё это требует качественных телеком-услуг, требования к которым растут с каждым днём. Например, для создания call-центра или эффективного взаимодействия внутри компании, уже недостаточно обычных мини-АТС, а приобретение дорогого оборудования под силу только крупным компаниям. Поэтому на юге России продолжает стремительно развиваться услуга «Новая телефония» от компании «Ростелеком». На сегодняшний день в ЮФО и СКФО пользователями данного сервиса уже стали более 3000 компаний различного уровня — и их число стремительно растёт!