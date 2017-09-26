Цифровое эфирное телевидение в Новошахтинске не показывает днём
Текущая неделя началась для зрителей цифрового эфирного телевидения в Новошахтинске довольно необычно. Вместо передач обоих мультиплексов в дневное время они могли лишь наблюдать сообщения об отсутствии сигнала. Причиной этого явления стала плановая профилактика, о которой РТРС сообщила накануне. По официальной информации, технические работы на оборудовании ретранслятора продлятся в течение месяца, — с 25 сентября по 25 октября, — и станут причиной ежедневных отключений всех 20 цифровых каналов с 8:00 до 20:00. Таким образом, при отсутствии альтернатив, узнавать о событиях в мире и смотреть любимые фильмы жители Новошахтинска и окрестностей смогут лишь в вечернее и ночное время суток.
Напомним, что на сегодняшний день цифровое эфирное ТВ в Ростовской области представлено 20 каналами — по 10 в каждом из мультиплексов. Первый из них, под названием РТРС-1, включает каналы «Россия 1», «МАТЧ!», «НТВ», «Первый канал», «Россия К», «Карусель», «Россия 24», — а также «ОТР», «ТВЦ» и «Пятый канал». В свою очередь, мультиплекс РТРС-2 объединяет каналы «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ». Все эти каналы доступны владельцам ТВ-приставок цифрового ТВ совершенно бесплатно, — причём, как правило, в отличном цифровом качестве и без помех.
Единственное, с чем могут столкнуться зрители цифрового эфирного ТВ — профилактика. Причём, в случае с Новошахтинском, достаточно длительная... По официальной информации, РТРС намерена прерывать трансляцию первого и второго мультиплекса ежедневно с 25 сентября по 25 октября 2017 года на период с 8:00 до 20:00. Таким образом, у жителей города и близлежащих территорий остаётся на телепросмотр всего 12 часов в сутки, преимущественно в ночное время.
«Новый график ретрансляции мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 стал неприятным сюрпризом для домохозяек, привыкших смотреть любимые передачи днём, — отмечает эксперт TechnoDrive. — А с наступлением выходных дискомфорт усилится, ведь теперь провести субботний или воскресный день перед экраном не получится. Разве что просматривая фильмы из домашней видеоколлекции».
Впрочем, регулярные отключения вещания могут принести жителям Новошахтинска и пользу. Ведь это ещё один повод провести время на улице, наслаждаясь солнечными днями и сравнительно тёплой погодой. А для тех, кто не может прожить без телевизора, вынужденная пауза станет напоминанием, что смотреть ТВ-эфир можно и по Интернету — как на домашнем компьютере, так и на мобильных устройствах (причём, если 4G-телевидение включено в абонентскую плату, видеотрафик окажется и вовсе бесплатным).
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