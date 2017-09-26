«Ростелеком-Юг» встречает новых топ-менеджеров

В сентябре макрорегиональный филиал «Юг» компании «Ростелеком» сообщил о нескольких новых назначениях в руководстве. В частности, на должность директора по организационному развитию и управлению персоналом был назначен Павел Бугаев. А работу с корпоративным и государственными сегментами возглавил Константин Боженов. Напомним также, что в августе «Ростелеком-Юг» встретил нового директора департамента по работе с операторами связи Павла Шалюгина. Таким образом, топ-менеджмент компании пополнился специалистами с большим опытом работы и решимостью добиваться ещё более впечатляющих результатов.

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По официальной информации «Ростелекома», директором макрорегионального филиала «Юг» по организационному развитию и управлению персоналом стал Павел Бугаев. На этой должности новый топ-менеджер сменил Светлану Литвякову, которая продолжит работу в «Ростелекоме» директором департамента управления операциями. В новой роли она сосредоточится на повышении эффективности существующих HR-процессов, а также на поддержке и адаптации новых проектов, реализуемых в макрорегионе и компании.



Тем временем, основной задачей Павла Бугаева станет трансформация сложившихся практик в области управления персоналом. В частности, планируется запуск проектов, направленных на рост производительности с одновременным увеличением уровня вознаграждения сотрудников, повышение прозрачности HR-процессов, выстраивание эффективных вертикальных и горизонтальных связей, — а также привнесение лучших практик из других макрорегиональных филиалов и корпоративного центра «Ростелекома».



Этому будет способствовать обширный опыт Павла Бугаева, накопленный в компании «Ростелеком» с 2003 года по настоящее время. За данный период новый руководитель прошёл путь от специалиста отдела по компенсациям и льготам до директора по работе с персоналом дочерней компании ОАО «РТКомм.РУ». А теперь богатый опыт и детальное знание бизнес-процессов компании помогут ему в формировании эффективной команды макрорегиона.



Ещё одним профессионалом, присоединившимся к команде «Ростелеком-Юг», стал Константин Боженов. На должности директора по работе с корпоративным и государственным сегментами он займётся курированием работы с крупными клиентами и органами власти на территории ЮФО и СКФО. Основной задачей нового руководителя станет рост бизнеса корпоративного сегмента более высокими темпами, внедрение и продажа новых продуктов, а также реализация интеграционных проектов.



«Константин Боженов — молодой, опытный и эффективный менеджер, — отметил директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов. — В его активе ведущие позиции в компаниях-операторах «большой тройки». Под его руководством были реализованы масштабные инвестиционные проекты. Подразделения, возглавляемые Константином, отличались рекордным выполнением плановых показателей. Считаю, что с его приходом в компанию корпоративный сегмент существенно повысит свою эффективность».



Отметим, что карьера Константина Боженова началась в 2010 году с должности продавца-консультанта, а затем и территориального менеджера ОАО «МегаФон Ритейл» (Краснодарский край). Начиная с 2014 года, он успешно возглавлял направления по работе с корпоративными клиентами у ключевых игроков телеком-рынка в Ростове, Краснодарском крае, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах. Теперь этот опыт пригодится ему для достижения ещё более впечатляющих показателей «Ростелекома» на юге России.