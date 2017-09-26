На головную страницу TechnoDrive.ru  
ХИТЫ: 4G АНЛИМ 3D ГАДЖЕТЫ СОТОВИКИ КРИМИНАЛ ОБЛАКА РОБОТЫ ОБРАЗОВАНИЕ АНАЛИТИКА БИЗНЕС ЦТВ
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
одна из 21066 страниц...
26 сентября 2017, Новости Ростова

«Ростелеком-Юг» встречает новых топ-менеджеров

«Ростелеком» представил новых руководителей макрорегиона «Юг»В сентябре макрорегиональный филиал «Юг» компании «Ростелеком» сообщил о нескольких новых назначениях в руководстве. В частности, на должность директора по организационному развитию и управлению персоналом был назначен Павел Бугаев. А работу с корпоративным и государственными сегментами возглавил Константин Боженов. Напомним также, что в августе «Ростелеком-Юг» встретил нового директора департамента по работе с операторами связи Павла Шалюгина. Таким образом, топ-менеджмент компании пополнился специалистами с большим опытом работы и решимостью добиваться ещё более впечатляющих результатов.

Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.

По официальной информации «Ростелекома», директором макрорегионального филиала «Юг» по организационному развитию и управлению персоналом стал Павел Бугаев. На этой должности новый топ-менеджер сменил Светлану Литвякову, которая продолжит работу в «Ростелекоме» директором департамента управления операциями. В новой роли она сосредоточится на повышении эффективности существующих HR-процессов, а также на поддержке и адаптации новых проектов, реализуемых в макрорегионе и компании.

Тем временем, основной задачей Павла Бугаева станет трансформация сложившихся практик в области управления персоналом. В частности, планируется запуск проектов, направленных на рост производительности с одновременным увеличением уровня вознаграждения сотрудников, повышение прозрачности HR-процессов, выстраивание эффективных вертикальных и горизонтальных связей, — а также привнесение лучших практик из других макрорегиональных филиалов и корпоративного центра «Ростелекома».

Этому будет способствовать обширный опыт Павла Бугаева, накопленный в компании «Ростелеком» с 2003 года по настоящее время. За данный период новый руководитель прошёл путь от специалиста отдела по компенсациям и льготам до директора по работе с персоналом дочерней компании ОАО «РТКомм.РУ». А теперь богатый опыт и детальное знание бизнес-процессов компании помогут ему в формировании эффективной команды макрорегиона.

Ещё одним профессионалом, присоединившимся к команде «Ростелеком-Юг», стал Константин Боженов. На должности директора по работе с корпоративным и государственным сегментами он займётся курированием работы с крупными клиентами и органами власти на территории ЮФО и СКФО. Основной задачей нового руководителя станет рост бизнеса корпоративного сегмента более высокими темпами, внедрение и продажа новых продуктов, а также реализация интеграционных проектов.

«Константин Боженов — молодой, опытный и эффективный менеджер, — отметил директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов. — В его активе ведущие позиции в компаниях-операторах «большой тройки». Под его руководством были реализованы масштабные инвестиционные проекты. Подразделения, возглавляемые Константином, отличались рекордным выполнением плановых показателей. Считаю, что с его приходом в компанию корпоративный сегмент существенно повысит свою эффективность».

Отметим, что карьера Константина Боженова началась в 2010 году с должности продавца-консультанта, а затем и территориального менеджера ОАО «МегаФон Ритейл» (Краснодарский край). Начиная с 2014 года, он успешно возглавлял направления по работе с корпоративными клиентами у ключевых игроков телеком-рынка в Ростове, Краснодарском крае, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах. Теперь этот опыт пригодится ему для достижения ещё более впечатляющих показателей «Ростелекома» на юге России.

Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!

Новости Ростова

Фестиваль науки юга России приглашает в мир будущего сейчас!..


На этих выходных ростовчан ожидает много интересного. Погода будет радовать солнечными, но не жаркими днями, — которые можно провести, например, в парках нашего города. Если же вы окажетесь вблизи Южного IT-парка, то сможете узнать секреты разработки компьютерных игр. И это ещё не всё!.. Для увлеченных исследователей и ростовчан, желающих заглянуть в будущее, в субботу и воскресенье пройдёт VII Фестиваль науки юга России. В эти дни посетители КВЦ «ДонЭкспоцентр» научатся собирать роботов, смогут заглянуть в наномир, испытают устройства виртуальной реальности, — а также увидят презентацию интеллектуальных материалов. При этом вход на фестиваль науки для всех гостей будет свободным и не потребует предварительной регистрации. Добро пожаловать!
подробнее

«Азбука Интернета» поможет пенсионерам найти работу


Электронные услуги Пенсионного фонда России, — а также поиск работы онлайн, — стали темами для новых глав интерактивного учебника «Азбука Интернета». Теперь базовый курс, разработанный компанией «Ростелеком», состоит из 14 уроков, отражающих самые актуальные возможности глобальной сети. Кроме того, в новой редакции «Азбуки Интернета» существенно расширены существующие главы, — в соответствии с непрерывно развивающейся областью информационных технологий.
подробнее

День города в Ростове: от киберфутбола до сборки роботов


16 сентября Ростов-на-Дону отмечает очередной День рождения, — а значит, жителей донской столицы и гостей города ждёт насыщенная культурная программа. Среди множества уже привычных развлечений, — праздничных гуляний, концертов и выставок, — отдельного внимания заслуживает серия ИТ-событий. В частности, для любителей киберспорта в День города будет организован чемпионат по киберфутболу в игре FIFA2017, — а посетители донской набережной увидят процесс сборки роботов и попробуют управлять ими. Подробнее о праздничных мероприятиях с ИТ-уклоном читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее

«Ростелеком» обеспечил прозрачность выборов в 10 регионах России


10 сентября в России состоялся единый день голосования. В минувшее воскресенье жители российских регионов выбирали высших должностных лиц, депутатов законодательных органов и глав муниципальных образований. При этом контролировать ход выборов могли не только общественные наблюдатели на местах, но все социально активные граждане — благодаря порталу «Web-выборы», созданному компанией «Ростелеком». Национальный оператор обеспечил прямые видеотрансляции из более чем 2000 избирательных участков на территории десяти субъектов РФ. А записанное видео будет храниться в дата-центрах «Ростелекома» в течение трёх месяцев, обеспечивая максимальную прозрачность процесса волеизъявления россиян.
подробнее

«Ростелеком» помогает зажигать звёзды современной эстрады


В городе Сочи продолжается международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2017». На протяжении недели — с 8 по 14 сентября, — его участниками станут десятки талантливых музыкантов и солистов, делающих первые шаги на большой эстраде. И вновь, уже третий год подряд, поддержку престижному конкурсу оказывает компания «Ростелеком». В рамках партнёрского соглашения национальный оператор обеспечил гостей, организаторов и участников «Новой волны» мобильной связью, быстрым Интернетом, — проводным и беспроводным, — а также предоставил всю необходимую оргтехнику.
подробнее
Ещё информация !!!  Новости Ростова

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

В Ростове-на-Дону не будет света по расписанию

«Азбука Интернета» поможет пенсионерам найти работу

Фестиваль науки юга России приглашает в мир будущего сейчас!..

День города в Ростове: от киберфутбола до сборки роботов

«Ростелеком» обеспечил прозрачность выборов в 10 регионах России

К безлимитным тарифам — телефон в подарок!

В Ростове появится ещё один высокотехнологичный онкоцентр!

ещё