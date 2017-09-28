Банковские карты позволят экономить на проезде в Ростове

С 1 октября в Ростове-на-Дону ощутимо подорожает городской транспорт. Отныне поездка на автобусе или маршрутке за наличные будет стоить 24 рубля. Снизить этот ценник смогут владельцы транспортных карт, для которых предусмотрен льготный тариф — 20 рублей (и всего 70 терминалов пополнения на мегаполис с миллионом жителей). Однако, до конца года у ростовчан и гостей города появится ещё одна замечательная возможность сэкономить на проезде. Речь идёт о бесконтактной оплате с помощью банковских карт. Уже сегодня таким способом оплатить проезд могут пассажиры автобусного маршрута №4 «Центральный рынок — ГПЗ-10». А в ближайшие три месяца валидаторы, принимающие карты VISA PayWave, MasterCard PayPass и «МИР», появятся во всех автобусах донской столицы.

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По данным Администрации Ростова, эквайером бесконтактной оплаты проезда в донской столице выступил «Сбербанк». При этом в качестве платёжного средства могут быть использованы карты VISA, MasterCard и «МИР» любых банков, оснащённые бесконтактным модулем. Всё что потребуется для оплаты проезда — прикоснуться к валидатору картой, на счету которой достаточно средств для оплаты проезда. И, в случае безналичной оплаты, это всего 20 рублей — на один рубль больше, чем привыкли платить наличными пассажиры ростовского транспорта.



Также в качестве оплаты автобусные терминалы будут принимать платежи со смартфонов с приложениями Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.



На сегодняшний день, оплатить проезд банковской картой могут пассажиры ростовского маршрута №4, следующего от центрального рынка до ГПЗ-10. Однако, по уверению «Сбербанка» и оператора транспортной платёжной системы АРПС, до конца года банковской картой можно будет расплатиться во всём городском транспорте донской столицы.



Более того, вслед за Ростовом, бесконтактная оплата проезда анонсирована для других крупных городов области.



«Помимо очевидной экономии, владельцы многих банковских карт получат дополнительные преимущества при безналичной оплате проезда, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Это связано с бонусными программами, действующими у VISA и MasterCard большинства российских банков. За оплату проезда держатели карт смогут получать различные бонусы, по аналогии с другими покупками. Это могут быть виртуальные баллы для обмена на какие-либо покупки или даже cashback. Таким образом, безналичная оплата картой становится ещё выгодней.»



Выиграют от введения безналичной оплаты и автотранспортные предприятия, которые смогут контролировать все поступающие средства, — исключая какие-либо злоупотребления со стороны водителей. Которые наконец-то смогут отвлечься от пересчитывания сдачи и сосредоточиться на безаварийном вождении.



По информации Администрации Ростова, переход на бесконтактную систему реализуется в рамках договора о развитии транспортной платёжной системы, заключённому с оператором ООО «АРПС». И, учитывая задокументированные надлежащим образом обязательства, хочется верить, что на этот раз у транспортных предприятий города всё получится.



И ещё один момент! Летом TechnoDrive предположил, что ощутимый рост тарифов ещё более повысит популярность удалённой работы. А с наступлением ненастной погоды «удалёнка» станет особенно привлекательной!