Интерференция мешает телеприёму, но с ней борятся!

В России начинается период осенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приёме сигналов. Однако с этим борятся специалисты!

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РТРС использует технические возможности для минимизации пагубного влияния интерференции на качество и стабильность принимаемых каналов и станций. Ведь для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время солнечной интерференции не совпадает!



Благодаря этому современные технологии позволяют рассчитать точное время начала и окончания солнечной интерференции для каждого конкретного спутника с точностью до минуты.



Поэтому в период действия солнечной интерференции на основном спутнике связи филиалы РТРС переходят на приём резервного сигнала со спутников непосредственного вещания (пакеты программ «Триколор» и «НТВ-ПЛЮС») и из состава пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс).



Благодаря надёжной работе современного оборудования РТРС телезрители России из года в год практически не замечают интерференцию.



В Ростовской области интерференция будет наблюдаться с 27 сентября по 20 октября.



Проблемы на первом и втором мультиплексах возможны до 20.10.2017, с 11:37 до 12:41, максимальная продолжительность 10 минут в сутки. Это же справедливо к аналоговому вещанию («1 канал», «Россия 1», «Россия-К», «Петербург 5 канал», «НТВ», «ТВ Центр» и «Домашний»).



Что касается радиостанций, то это «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ».



Эфирный «Матч ТВ» также может пострадать с 10:47 до 11:52 до 20.10.2017.