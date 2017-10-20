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29 сентября 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

Интерференция мешает телеприёму, но с ней борятся!

Почему не показывает телевизор? Осенняя интерференция!В России начинается период осенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приёме сигналов. Однако с этим борятся специалисты!

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РТРС использует технические возможности для минимизации пагубного влияния интерференции на качество и стабильность принимаемых каналов и станций. Ведь для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время солнечной интерференции не совпадает!

Благодаря этому современные технологии позволяют рассчитать точное время начала и окончания солнечной интерференции для каждого конкретного спутника с точностью до минуты.

Поэтому в период действия солнечной интерференции на основном спутнике связи филиалы РТРС переходят на приём резервного сигнала со спутников непосредственного вещания (пакеты программ «Триколор» и «НТВ-ПЛЮС») и из состава пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Благодаря надёжной работе современного оборудования РТРС телезрители России из года в год практически не замечают интерференцию.

В Ростовской области интерференция будет наблюдаться с 27 сентября по 20 октября.

Проблемы на первом и втором мультиплексах возможны до 20.10.2017, с 11:37 до 12:41, максимальная продолжительность 10 минут в сутки. Это же справедливо к аналоговому вещанию («1 канал», «Россия 1», «Россия-К», «Петербург 5 канал», «НТВ», «ТВ Центр» и «Домашний»).

Что касается радиостанций, то это «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ».

Эфирный «Матч ТВ» также может пострадать с 10:47 до 11:52 до 20.10.2017.

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Цифровое телевидение в Ростовской области

«Ростелеком» обнулил мобильный трафик для «Интерактивного ТВ»


Высокие скорости мобильного Интернета и распространение современных гаджетов меняют предпочтения телезрителей, — которые всё чаще смотрят любимые передачи на смартфонах и планшетах. Однако просмотр ТВ или кино в мобильной сети «съедает» довольно много интернет-трафика, особенно если речь идёт о трансляциях в формате HD. К счастью, для абонентов мобильного оператора «Ростелеком» это больше не проблема! Ведь по условиям акции «Видеотрафик в комплекте» зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть любимые каналы, не задумываясь об объёме загруженных данных — все они будут бесплатными и не приведут к исчерпанию пакетов мобильного Интернета.
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Цифровое эфирное телевидение в Новошахтинске не показывает днём


Текущая неделя началась для зрителей цифрового эфирного телевидения в Новошахтинске довольно необычно. Вместо передач обоих мультиплексов в дневное время они могли лишь наблюдать сообщения об отсутствии сигнала. Причиной этого явления стала плановая профилактика, о которой РТРС сообщила накануне. По официальной информации, технические работы на оборудовании ретранслятора продлятся в течение месяца, — с 25 сентября по 25 октября, — и станут причиной ежедневных отключений всех 20 цифровых каналов с 8:00 до 20:00. Таким образом, при отсутствии альтернатив, узнавать о событиях в мире и смотреть любимые фильмы жители Новошахтинска и окрестностей смогут лишь в вечернее и ночное время суток.
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«Интерактивное ТВ» покажет лучшие отечественные видеоклипы


Компания «Ростелеком» сообщила о появлении на «Интерактивном ТВ» музыкального канала «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ». Новый телепроект, являющийся преемником знаменитого RUSONG TV, круглосуточно доступен на кнопке 517. В его эфире абоненты «Ростелекома» могут найти лучшие отечественные клипы, новости российского шоу-бизнеса, — а также трансляции «звёздных» концертов и оригинальные музыкальные программы. Включайте яркое настроение вместе с «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ»!..
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«Интерактивное ТВ» представляет обновлённую «Амедиатеку»


Компания «Ростелеком» сообщила об изменении названия подписки Amediateka. Теперь дополнительный ТВ-пакет, включающий каналы Amedia Premium и сервис «Видеопрокат» с лучшими сериалами мира, будет называться Amediateka Home of HBO. При этом состав и цена данной услуги для абонентов «Ростелекома» останутся прежними.
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«Ростелеком» поддержит юных фигуристов — и детскую благотворительность


Уже в ближайшую пятницу, — 1 сентября, — в эфире российских телеканалов стартует второй сезон проекта «Дети на льду. Звёзды», организованного компанией «Ростелеком». На протяжении двух месяцев юные фигуристы со всей России будут демонстрировать свои спортивные таланты в прямом эфире. А победители состязания получат целевые гранты на продолжение своей карьеры!.. Таким образом, «Ростелеком» продолжает активную поддержку будущих звёзд российского спорта и помогает начинающим фигуристам раскрывать свой потенциал. Более того, средства, собранные в ходе зрительского SMS-голосования, оператор перечислит в благотворительный фонд «Линия жизни», спасающего тяжелобольных детей.
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