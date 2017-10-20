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Интерференция мешает телеприёму, но с ней борятся!
В России начинается период осенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приёме сигналов. Однако с этим борятся специалисты!
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РТРС использует технические возможности для минимизации пагубного влияния интерференции на качество и стабильность принимаемых каналов и станций. Ведь для спутников связи, находящихся в различной орбитальной позиции, время солнечной интерференции не совпадает!
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