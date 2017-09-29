Бесплатный Wi-Fi «Ростелекома» бьёт рекорды популярности

Компания «Ростелеком» сообщает о стремительном росте популярности сельских точек доступа Wi-Fi после обнуления тарифов. Напомним, что с 1 августа национальный оператор полностью отменил плату за Wi-Fi в рамках проекта устранения цифрового неравенства. После чего количество интернет-сессий в беспроводной сети малых населённых пунктов выросло на 35%, а объём трафика впервые превысил 1 Пб.

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По информации ПАО «Ростелеком», общий объём интернет-трафика в точках Wi-Fi, установленных по проекту устранения цифрового неравенства, в августе увеличился на 27% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в количественном выражении по беспроводной сети Wi-Fi оператора за месяц впервые было передано свыше 1 петабайта данных!..



Бесплатный Wi-Fi способствовал не только росту объёма загруженной информации, но и привлёк новых пользователей. В частности, количество интернет-сессий через сельские хот-споты выросло на 35%: если в июле было зафиксировано 903 000 выходов в Интернет, то в августе — уже 1,215 млн. сессий.



«Как мы и предполагали, отмена платы за выход в Интернет в точках Wi-Fi привела к резкому росту спроса на услугу, — отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Решение об обнулении тарифов было принято в том числе из-за того, что в малых населённых пунктах, особенно удалённых, мало возможностей сделать платёж — там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Мы убрали эти ограничения — и популярность доступа в Интернет сразу выросла. А значит, наш проект полностью доказывает свои востребованность и предназначение — он предоставляет жителям страны равные цифровые возможности, вне зависимости от размера поселения и его труднодоступности».



Напомним, что хот-споты Wi-Fi для устранения цифрового неравенства строятся компанией «Ростелеком» в удалённых и труднодоступных малых населённых пунктах (от 250 до 500 жителей). Скорость передачи данных в точках доступа — не менее 10 Мбит/с. А пользоваться ими можно совершенно бесплатно!



По состоянию на 30 июня 2017 года универсальные услуги связи с использованием точек доступа Wi-Fi оказываются «Ростелекомом» в 4690 населенных пунктах, — что составляет 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 000 точек). Для реализации данного проекта национальный оператор проложил 35 000 километров волоконно-оптических линий связи, — и в настоящее время ведутся работы еще по строительству ещё 15 000 километров ВОЛС.



К реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9000 человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые в проекте, исключительно российского производства.