«Белый хакер» расскажет о безопасности Windows для бизнеса

Несмотря на давно существующие реальные альтернативы, операционная система Windows остаётся самой популярной платформой для десктопов. Её позиции не пошатнуло даже чрезмерное любопытство разработчиков, собирающих личные данные пользователей, — и непроходящий интерес хакеров, создающих всё новые вирусы для Windows. Последнее, конечно, является серьёзным бизнес-риском для предприятий, использующих эту ОС. Ведь злоумышленники, взломав защиту, могут украсть информацию, предоставляющие коммерческую тайну, — или, например, зашифровать критически важные файлы (договоры с поставщиками, налоговую отчётность и т.д.)... Но можно ли этого избежать?.. Ответить на данный вопрос попробует «профессиональный хакер на стороне добра» Паула Янушкевич, приглашающая всех желающих на бесплатный вебинар «Безопасность корпоративной Windows».

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Докладчиком на шестичасовом вебинаре «Безопасность корпоративной Windows» станет Паула Янушкевич — основатель компании CQURE и хакер с 14-летним стажем. При этом, в отличие от злоумышленников, использующих уязвимости Windows для преступлений, Паула помогает разработчикам выявлять слабые места платформы, чтобы закрыть их. Для этого Microsoft предоставила эксперту по ИТ-безопасности доступ к исходному коду Windows, — что делает экспертизу и знания Паулы Янушкевич особенно ценными.



Поэтому основателю CQURE будет что рассказать корпоративным пользователям, системным администраторам и специалистам по ИТ-безопасности!.. Которые возможно впервые смогут взглянуть на корпоративные информационные системы с точки зрения хакера.



В частности, на вебинаре будут рассмотрены вопросы защищённости Windows 10 и Windows Server 2016, способы противодействия атакам на учётные записи, а также защита от вирусов-шифровальщиков и другого зловредного ПО. Такое мероприятие не стоит пропускать — учитывая актуальность затрагиваемых тем и необычный формат проведения!



Ещё одним поводом для участия в вебинаре является его бесплатность. Узнать об эффективных приёмах защиты корпоративной Windows смогут все желающие, прошедшие предварительную регистрацию — и подключившиеся к онлайн-конференции 11 октября в 9:00 по московскому времени.



Также экспертам по ИТ-безопасности можно рекомендовать сайт CQURE Academy, на котором команда Паулы Янушкевич анонсирует ближайшие доклады по защите Windows. Ведь новые уязвимости данной платформы выявляются с завидной регулярностью — и информация, полученная на вебинаре в следующую среду, потребует постоянного обновления.