«Белый хакер» расскажет о безопасности Windows для бизнеса
Несмотря на давно существующие реальные альтернативы, операционная система Windows остаётся самой популярной платформой для десктопов. Её позиции не пошатнуло даже чрезмерное любопытство разработчиков, собирающих личные данные пользователей, — и непроходящий интерес хакеров, создающих всё новые вирусы для Windows. Последнее, конечно, является серьёзным бизнес-риском для предприятий, использующих эту ОС. Ведь злоумышленники, взломав защиту, могут украсть информацию, предоставляющие коммерческую тайну, — или, например, зашифровать критически важные файлы (договоры с поставщиками, налоговую отчётность и т.д.)... Но можно ли этого избежать?.. Ответить на данный вопрос попробует «профессиональный хакер на стороне добра» Паула Янушкевич, приглашающая всех желающих на бесплатный вебинар «Безопасность корпоративной Windows».
Докладчиком на шестичасовом вебинаре «Безопасность корпоративной Windows» станет Паула Янушкевич — основатель компании CQURE и хакер с 14-летним стажем. При этом, в отличие от злоумышленников, использующих уязвимости Windows для преступлений, Паула помогает разработчикам выявлять слабые места платформы, чтобы закрыть их. Для этого Microsoft предоставила эксперту по ИТ-безопасности доступ к исходному коду Windows, — что делает экспертизу и знания Паулы Янушкевич особенно ценными.
Поэтому основателю CQURE будет что рассказать корпоративным пользователям, системным администраторам и специалистам по ИТ-безопасности!.. Которые возможно впервые смогут взглянуть на корпоративные информационные системы с точки зрения хакера.
В частности, на вебинаре будут рассмотрены вопросы защищённости Windows 10 и Windows Server 2016, способы противодействия атакам на учётные записи, а также защита от вирусов-шифровальщиков и другого зловредного ПО. Такое мероприятие не стоит пропускать — учитывая актуальность затрагиваемых тем и необычный формат проведения!
Ещё одним поводом для участия в вебинаре является его бесплатность. Узнать об эффективных приёмах защиты корпоративной Windows смогут все желающие, прошедшие предварительную регистрацию — и подключившиеся к онлайн-конференции 11 октября в 9:00 по московскому времени.
Также экспертам по ИТ-безопасности можно рекомендовать сайт CQURE Academy, на котором команда Паулы Янушкевич анонсирует ближайшие доклады по защите Windows. Ведь новые уязвимости данной платформы выявляются с завидной регулярностью — и информация, полученная на вебинаре в следующую среду, потребует постоянного обновления.
В минувшую пятницу российская компания InfoWatch представила защищённый смартфон для корпоративных клиентов. Новинка под названием «ТайгаФон», разработанная совместно с коллегами из Китая, базируется на самой популярной, — и по совместительству наиболее уязвимой, — мобильной платформе Android. При этом создатели защищённого гаджета гарантируют его «непричастность» к утечкам информации, а также предлагают эффективное геопозиционирование и (при необходимости) дистанционную очистку памяти устройства. Подробнее о новинке читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Важнейшими характеристиками центров обработки данных, безусловно, являются надёжность и защищённость. Однако соответствовать ведущим мировым стандартам в данной области непросто — требуются серьёзные технические и организационные меры, плюс наличие специалистов экстра-класса. Лишь в этом случае дата-центр может гарантировать всем пользователям стабильность работы и конфиденциальность обрабатываемых данных. Что, разумеется, должно быть подтверждено независимой экспертизой! Такой как сертификация на соответствие международному стандарту PCI DSS v3.2, успешно пройденная дата-центрами компании «Ростелеком» — и позволяющая использовать инфраструктуру оператора в том числе для процессинга банковских карт.
Работа любого оператора связи требует тесного взаимодействия с коллегами. Ведь сообщения, пакеты данных и голосовой трафик часто преодолевают несколько сетей различных компаний — и это должно происходить незаметно для пользователей! С другой стороны, взаиморасчёты за интерконнект должны быть должным образом оформлены и осуществляться максимально оперативно. И чем крупнее оператор, тем больше усилий приходится прилагать для взаимодействия с партнёрами... Именно поэтому «Ростелеком» продолжает активно внедрять автоматизированные системы в своей деятельности. Вслед за комплексом электронной отчётности, компания запустила «Личный кабинет» для других операторов связи. Благодаря новинке любой российский оператор может дистанционно заказывать и подключать все лицензируемые услуги, обмениваться с поставщиком бухгалтерскими документами, — и узнавать о новых сервисах в режиме онлайн.
Сегодня любая организация сталкивается с необходимостью вести бухгалтерию и отчитываться пред надзорными органами по различным аспектам деятельности. Для этого создаются отдельные подразделения, нанимаются квалифицированные сотрудники, а руководители тратят время на проверку исходящих документов. Всё это приводит к значительным издержкам и снижает эффективность бизнеса. Однако в ближайшее время ситуация может кардинально измениться! Благодаря облачной платформе «Е-Отчётность», запущенной компанией «Ростелеком», любая организация России может поручить сторонним специалистам ведение собственной бугхалтерии, формирование различной отчётности, — а также бизнес-аналитику и работу с контрагентами. При этом, «Ростелеком» берёт на себя реальную материальную ответственность за ошибки и компенсирует клиентам затраты в случае штрафов со стороны контролирующих органов.
Система «Безопасный город», помогающая бороться с преступностью, продолжает развиваться и за пределами донской столицы. В частности, компания «Ростелеком» объявила о начале видеонаблюдения в городе Шахты. Для этого специалисты оператора построили более 10 км «оптики», организовали два пункта мониторинга — и уже установили 29 камер в местах массового скопления горожан и интенсивного движения транспорта.