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2 октября 2017, Информационные системы: автоматизация

«Белый хакер» расскажет о безопасности Windows для бизнеса

Windows 10 для бизнеса: вебинар по защитеНесмотря на давно существующие реальные альтернативы, операционная система Windows остаётся самой популярной платформой для десктопов. Её позиции не пошатнуло даже чрезмерное любопытство разработчиков, собирающих личные данные пользователей, — и непроходящий интерес хакеров, создающих всё новые вирусы для Windows. Последнее, конечно, является серьёзным бизнес-риском для предприятий, использующих эту ОС. Ведь злоумышленники, взломав защиту, могут украсть информацию, предоставляющие коммерческую тайну, — или, например, зашифровать критически важные файлы (договоры с поставщиками, налоговую отчётность и т.д.)... Но можно ли этого избежать?.. Ответить на данный вопрос попробует «профессиональный хакер на стороне добра» Паула Янушкевич, приглашающая всех желающих на бесплатный вебинар «Безопасность корпоративной Windows».

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Докладчиком на шестичасовом вебинаре «Безопасность корпоративной Windows» станет Паула Янушкевич — основатель компании CQURE и хакер с 14-летним стажем. При этом, в отличие от злоумышленников, использующих уязвимости Windows для преступлений, Паула помогает разработчикам выявлять слабые места платформы, чтобы закрыть их. Для этого Microsoft предоставила эксперту по ИТ-безопасности доступ к исходному коду Windows, — что делает экспертизу и знания Паулы Янушкевич особенно ценными.

Поэтому основателю CQURE будет что рассказать корпоративным пользователям, системным администраторам и специалистам по ИТ-безопасности!.. Которые возможно впервые смогут взглянуть на корпоративные информационные системы с точки зрения хакера.

В частности, на вебинаре будут рассмотрены вопросы защищённости Windows 10 и Windows Server 2016, способы противодействия атакам на учётные записи, а также защита от вирусов-шифровальщиков и другого зловредного ПО. Такое мероприятие не стоит пропускать — учитывая актуальность затрагиваемых тем и необычный формат проведения!

Ещё одним поводом для участия в вебинаре является его бесплатность. Узнать об эффективных приёмах защиты корпоративной Windows смогут все желающие, прошедшие предварительную регистрацию — и подключившиеся к онлайн-конференции 11 октября в 9:00 по московскому времени.

Также экспертам по ИТ-безопасности можно рекомендовать сайт CQURE Academy, на котором команда Паулы Янушкевич анонсирует ближайшие доклады по защите Windows. Ведь новые уязвимости данной платформы выявляются с завидной регулярностью — и информация, полученная на вебинаре в следующую среду, потребует постоянного обновления.

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Информационные системы: автоматизация

Защищённый «ТайгаФон» представили профессионалам безопасности


В минувшую пятницу российская компания InfoWatch представила защищённый смартфон для корпоративных клиентов. Новинка под названием «ТайгаФон», разработанная совместно с коллегами из Китая, базируется на самой популярной, — и по совместительству наиболее уязвимой, — мобильной платформе Android. При этом создатели защищённого гаджета гарантируют его «непричастность» к утечкам информации, а также предлагают эффективное геопозиционирование и (при необходимости) дистанционную очистку памяти устройства. Подробнее о новинке читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Эксперты высоко оценили надёжность дата-центров «Ростелекома»


Важнейшими характеристиками центров обработки данных, безусловно, являются надёжность и защищённость. Однако соответствовать ведущим мировым стандартам в данной области непросто — требуются серьёзные технические и организационные меры, плюс наличие специалистов экстра-класса. Лишь в этом случае дата-центр может гарантировать всем пользователям стабильность работы и конфиденциальность обрабатываемых данных. Что, разумеется, должно быть подтверждено независимой экспертизой! Такой как сертификация на соответствие международному стандарту PCI DSS v3.2, успешно пройденная дата-центрами компании «Ростелеком» — и позволяющая использовать инфраструктуру оператора в том числе для процессинга банковских карт.
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«Личный кабинет» — новая возможность для партнёров «Ростелекома»


Работа любого оператора связи требует тесного взаимодействия с коллегами. Ведь сообщения, пакеты данных и голосовой трафик часто преодолевают несколько сетей различных компаний — и это должно происходить незаметно для пользователей! С другой стороны, взаиморасчёты за интерконнект должны быть должным образом оформлены и осуществляться максимально оперативно. И чем крупнее оператор, тем больше усилий приходится прилагать для взаимодействия с партнёрами... Именно поэтому «Ростелеком» продолжает активно внедрять автоматизированные системы в своей деятельности. Вслед за комплексом электронной отчётности, компания запустила «Личный кабинет» для других операторов связи. Благодаря новинке любой российский оператор может дистанционно заказывать и подключать все лицензируемые услуги, обмениваться с поставщиком бухгалтерскими документами, — и узнавать о новых сервисах в режиме онлайн.
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«Ростелеком» предлагает аутсорсинг с материальной ответственностью


Сегодня любая организация сталкивается с необходимостью вести бухгалтерию и отчитываться пред надзорными органами по различным аспектам деятельности. Для этого создаются отдельные подразделения, нанимаются квалифицированные сотрудники, а руководители тратят время на проверку исходящих документов. Всё это приводит к значительным издержкам и снижает эффективность бизнеса. Однако в ближайшее время ситуация может кардинально измениться! Благодаря облачной платформе «Е-Отчётность», запущенной компанией «Ростелеком», любая организация России может поручить сторонним специалистам ведение собственной бугхалтерии, формирование различной отчётности, — а также бизнес-аналитику и работу с контрагентами. При этом, «Ростелеком» берёт на себя реальную материальную ответственность за ошибки и компенсирует клиентам затраты в случае штрафов со стороны контролирующих органов.
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На шахтинских улицах запущена система видеонаблюдения


Система «Безопасный город», помогающая бороться с преступностью, продолжает развиваться и за пределами донской столицы. В частности, компания «Ростелеком» объявила о начале видеонаблюдения в городе Шахты. Для этого специалисты оператора построили более 10 км «оптики», организовали два пункта мониторинга — и уже установили 29 камер в местах массового скопления горожан и интенсивного движения транспорта.
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