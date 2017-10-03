Лучшие юные робототехники Ростовской области: версия Eco Robot
В современном мире создание роботов становится всё более привычным делом, — справиться с которым порой могут даже дети. В этом убедились гости VIII Фестиваля науки юга России, на соревнованиях по робототехнике Eco Robot. Принять участие в данном конкурсе могли команды школьников в возрасте от 10 до 14 лет, перед которыми была поставлена серьёзная задача — собрать и запрограммировать робота-уборщика ТБО. Кто же победил?
Но прежде добавим, что для всех желающих в ходе фестиваля прошли пять мастер-классов по робототехнике, — а «Образовательный кластер» ЮФУ анонсировал открытие в Ростове детско-юношеской школы робототехники.
Организаторами соревнований по робототехнике выступили консультационный центр проекта «Образовательный кластер», Академия психологии и педагогики ЮФУ, — а также «Ассоциация выпускников ЮФУ» из Таганрога, в которую вошли молодые и перспективные инженеры и программисты.
К участию в соревнованиях были приглашены команды образовательных учреждений Ростова и области в составе 3 человек. При этом возраст ребят был строго ограничен — от 10 до 14 лет. Участникам было предложено собрать и запрограммировать модель робота сортировщика и транспортировщика контейнеров ТБО к местам переработки. После этого состоялись испытания созданных моделей.
В соревнованиях приняли участие команды детского центра робототехники Geek Shool (Таганрог), МБУДО «Станция юных техников» (Волгодонск), МАОУ «Юридическая гимназия N9 имени М.М. Сперанского» (Ростов), МБОУ «Школа N60» (Ростов), МБОУ «Гимназия N34» (Ростов), МБОУ ДО ДДТ Советского района (Ростов-на-Дону) и Академия робототехники «Оптимус». Поэтому программа конкурса оказалась очень напряженной. Соревнования начались в полдень — и только в 16:30 были названы имена победителей.
Места на пьедестале почёта, по версии Eco Robot, распределились следующим образом:
I место — команда МБОУ «Гимназия N 34» (Ростов);
II место — команда фототехнического кружка МБУДО «Станция юных техников» города Волгодонска;
III место — команда Академии робототехники «Оптимус».
Помимо увлекательных состязаний, организаторы предложили посетителям выставки пять мастер-классов по робототехнике. В которых приняли участие 67 школьников из 40 образовательных учреждений города. А для тех, кто собирается всерьёз заниматься робототехникой, уже в октябре «Образовательный кластер» откроет специальную детско-юношескую школу, — которая дополнит аналогичные образовательные инициативы в ДГТУ и ОЦТТУ.
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