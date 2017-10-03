«Ростелеком» запускает конкурс школьных интернет-проектов
На этой неделе компания «Ростелеком» объявила о старте нового этапа конкурса «Классный Интернет». Данное состязание проводится оператором ежегодно, однако каждый его этап посвящён какой-то отдельной теме. В 2017 году темой конкурса стали интернет-технологии в образовании, — а призовой фонд, наряду с ценными подарками и дипломами от «Ростелекома», включает специальные награды от компании ESET.
Работы на всероссийский конкурс «Классный Интернет» принимаются компанией «Ростелеком» со 2 октбяря по 22 декабря 2017 года. При этом к участию принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, программное обеспечение для ПК или мобильное приложение.
Лидирующее положение компании «Ростелеком» в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, отвечающем современным стандартам информатизации школьного образования. Задачей конкурса, в первую очередь, является формирование у школьников умений решать различные практические задачи с помощью информационных технологий и открытых источников информации.
Помимо этого организаторы конкурса ставят перед собой цели повышения престижа работы учителей, — и стимулирования педагогов к использованию интернет-возможностей в профессиональной деятельности.
В 2017 году конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:
«IT-обучающие сайты» — интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям;
«IT-приложения и игры» — развивающие интернет-приложения, включая мобильные приложения и компьютерные игры как источник знания;
«IT-исследования» — сайты и интернет-приложения сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся;
«IT-Скрайбинг» — интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса. Проще всего описать скрайбинг как «запись на видео» всего того, что «рисуют маркером на доске или листе бумаги» в ходе лекции.
Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО «Ростелеком».
Помимо этого, партнёр конкурса — компания ESET, — объявляет дополнительные призы для участников в номинации «IT-приложения и игры». При регистрации каждый участник получит на 2 месяца пробную версию антивируса ESET NOD32 Smart Security Family для трёх устройств. А в качестве приза победителям данной в номинации ESET бесплатно предоставит антивирус ESET NOD32 Smart Security Family для трёх устройств на срок от 6 месяцев до 1 года.
«Уже выросло поколение людей, которые используют Интернет на новом уровне — как пространство обитания, — говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком". — Современный ребёнок родился в то время, когда Интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью Интернета и его сервисов — данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс — актуальная проблема».
Подробнее узнать о конкурсе «Классный Интернет» и подать заявку на участие вы можете на официальном сайте проекта. Также компанией «Ростелеком» был создан специальный адрес электронной почты konkurs@safe-internet.ru для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу.
Язык программирования Python сейчас очень популярен. С его помощью можно создавать web-приложения, писать игры, заниматься анализом данных и решать десятки других задач. Поэтому бесплатный онлайн-курс «Программирование на Python», — а также его платные опции в виде доступа к тестам и выдачи сертификата Coursera, — заслуживают пристального внимания. Равно как и недавнее предупреждение экспертов по IT-безопасности, обнаруживших в официальном репозитории Python Package Index потенциально опасные библиотеки. Подробнее о том, как стать программистом Python, — и не попасть на удочку мошенников, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Быть программистом «Яндекса» — это престижно и очень ответственно. Ведь работа в одном из российских ИТ-гигантов включает не только уютный офис с зонами отдыха и необычным интерьером, но и, — что самое главное, — повседневный интеллектуальный труд и самосовершенствование. Именно поэтому сотрудники «Яндекса» с лёгкостью занимают первые места на олимпиадах по программированию, а сервисы вендора непрерывно совершенствуются и расширяются. Поэтому «Яндекс» постоянно предлагает работу, но, конечно, лишь самым лучшим. И обратить на себя внимание HR-специалистов рядовому «айтишнику» бывает нелегко. В Интернете немало историй о тернистом пути в команду «Яндекса». Но есть способ «попасть на радары рекрутёров» всего за пару недель! Для этого достаточно победить в стартовавшем вчера конкурсе «Яндекс.Блиц».
Компания Siemens объявила о проведении ежегодного конкурса научно-инновационных проектов среди старшеклассников. Уже на протяжении 11 лет данное состязание выявляет наиболее талантливых и перспективных старшеклассников, — среди которых немало жителей Ростовской области. В этом году наградой для юных талантов станут денежные премии в размере от 20 до 350 тысяч рублей (за вычетом налогов). Причём, помимо упомянутых призов, премии получат также научные руководители финалистов, — а их учебным заведениям Siemens подарит оборудование для компьютерных классов. Не упустите возможность сделать мир лучше — и получить за это достойную награду!
Компания «Ростелеком» выступила телекоммуникационным партнёром Всероссийского форума профессиональной навигации «Будущие интеллектуальные лидеры России — ПроеКТОриЯ». Участниками этого яркого события, состоявшегося в Ярославле, стали не только местные команды школьников, но и множество дистанционных участников из других регионов страны. В частности, команда ростовской школы №47 и областного центра технического творчества учащихся была признана лучшей из числа онлайн-участников форума. И представить свой проект ей помогла надёжная и качественная связь Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»!
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ-2018 волнует российских школьников с первых дней выпускных классов. Поэтому возможность сдать пробный экзамен сейчас — отличный шанс проверить свои силы. Тем более, что данная возможность есть у любого российского школьника!.. Благодаря компании «Ростелеком», гости московского форума «Город образования» могут сдать пробный ЕГЭ по математике, химии и иностранным языкам в реальной обстановке. А тем, кто не имеет возможности посетить столицу на этой неделе, «Ростелеком» предлагает участие в онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup, задания которой разработаны в соответствии с требованиями к ЕГЭ в 2018 году.