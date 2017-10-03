«Ростелеком» запускает конкурс школьных интернет-проектов

На этой неделе компания «Ростелеком» объявила о старте нового этапа конкурса «Классный Интернет». Данное состязание проводится оператором ежегодно, однако каждый его этап посвящён какой-то отдельной теме. В 2017 году темой конкурса стали интернет-технологии в образовании, — а призовой фонд, наряду с ценными подарками и дипломами от «Ростелекома», включает специальные награды от компании ESET.

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Работы на всероссийский конкурс «Классный Интернет» принимаются компанией «Ростелеком» со 2 октбяря по 22 декабря 2017 года. При этом к участию принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, программное обеспечение для ПК или мобильное приложение.



Лидирующее положение компании «Ростелеком» в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, отвечающем современным стандартам информатизации школьного образования. Задачей конкурса, в первую очередь, является формирование у школьников умений решать различные практические задачи с помощью информационных технологий и открытых источников информации.



Помимо этого организаторы конкурса ставят перед собой цели повышения престижа работы учителей, — и стимулирования педагогов к использованию интернет-возможностей в профессиональной деятельности.



В 2017 году конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:

«IT-обучающие сайты» — интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям;

«IT-приложения и игры» — развивающие интернет-приложения, включая мобильные приложения и компьютерные игры как источник знания;

«IT-исследования» — сайты и интернет-приложения сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся;

«IT-Скрайбинг» — интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса. Проще всего описать скрайбинг как «запись на видео» всего того, что «рисуют маркером на доске или листе бумаги» в ходе лекции.

Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО «Ростелеком».



Помимо этого, партнёр конкурса — компания ESET, — объявляет дополнительные призы для участников в номинации «IT-приложения и игры». При регистрации каждый участник получит на 2 месяца пробную версию антивируса ESET NOD32 Smart Security Family для трёх устройств. А в качестве приза победителям данной в номинации ESET бесплатно предоставит антивирус ESET NOD32 Smart Security Family для трёх устройств на срок от 6 месяцев до 1 года.



«Уже выросло поколение людей, которые используют Интернет на новом уровне — как пространство обитания, — говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком". — Современный ребёнок родился в то время, когда Интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью Интернета и его сервисов — данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс — актуальная проблема».



Подробнее узнать о конкурсе «Классный Интернет» и подать заявку на участие вы можете на официальном сайте проекта. Также компанией «Ростелеком» был создан специальный адрес электронной почты konkurs@safe-internet.ru для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу.



Участвуйте — и выигрывайте!