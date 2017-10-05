Цифровой сигнал ТВ пропадёт в 83 локациях Ростовской области
В Ростовской области продолжается плановая профилактика оборудования РТРС, на время которой отключается трансляция первого и второго мультиплексов или отдельных цифровых каналов в их составе. По официальной информации, пик отключений цифрового телевидения намечен на 16 октября, — когда без сигнала останутся 83 населённых пункта Донского края, включая Ростов-на-Дону. При этом в четырёх из них, включая Новошахтинск, регулярные отключения уже начались и продлятся несколько недель.
На сегодняшний день РТРС сообщает о профилактике мультиплексов в населённых пунктах Александровка, Алексеево-Лозовское, Алексеево-Тузловка, Анастасиевка, Андреевская, Барило-Крепинская, Белая Калитва, Белянский, Богоявленская, Большая Мартыновка, Валуевка, Верхне Журавский, Весело-Вознесенка, Веселый, Войково, Волгодонск, Волошино, Гуково, Дегтево, Денисовский, Дубовское, Ефремовка, Жуковское, Заветное, Зеленовка, Зеленолугский, Земцов (Боковская), Зерноград, Знаменка, Ильинка, Кагальницкая, Калининский, Каменск-Шахтинский, Камышев, Камышевка, Каштановский, Керчик-Савров, Киселевка, Константиновск, Красный Сулин, Крюково, Куйбышево, Матвеев Курган, Мечетинская, Миллерово, Мирный, Морозовск, Нижнекалинов, Никольский, Новоалексеевка, Новостепановский, Новочеркасск, Новошахтинск, Обливская, Орловский, Первомайское, Позднеевка, Покровское, Поповка, Присальский, Ремонтное, Родионово-Несветайская, Ростов-на-Дону, Садки, Сальск, Свободный, Селивановская, Семикаракорск, Сиротский, Солонецкий, Суходольный, Сухой Лог, Таганрог, Талловеров, Тарасовский, Тацинская, Федосеевка, Фомин, Хуторской, Целина, Чертково, Чирский и Шахты.
Для жителей большинства локаций отключение эфирного цифрового телевидения окажется непродолжительным и незаметным. Например, в Шахтах оба мультиплекса будут недоступны лишь в ночь с воскресенья на понедельник (16 октября) с 02:00 до 04:59. Однако в некоторых населённых пунктах профилактика связана с ежедневными и весьма продолжительными перерывами вещания. Ранее TechnoDrive сообщал о регулярных отключениях цифрового телевидения в Новошахтинске. Помимо этого города, длительные отключения мультиплексов затронули также Войково, Волошино и Садки, — где с 1 по 23 октября ежедневно в период с 8:00 до 20:00 отключают пакет каналов РТРС-1.
Напомним, что подробный и регулярно обновляемый график отключения цифрового телевидения в Ростовской области находится на сайте РТРС. И ещё один момент — мультиплексы могут не показывать совсем по другой причине! Возможно, вышел из строя усилитель в антенне (или её переставили на другое место), сбились настройки в приставке DVB-T2 — или у тюнера в телевизоре... Обязательно спросите у соседей, показывает ли цифровое эфирное телевидение у них?..
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