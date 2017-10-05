«Интерактивное ТВ» покажет все матчи НХЛ на эксклюзивном телеканале
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком», которое смотрят более 4,6 млн российских семей, приступило к вещанию нового эксклюзивного канала Eurosport Gold. Данный проект, созданный совместно с предприятием «Медиа Альянс», будет включать основной контент канала Eurosport 2, расширенный трансляциями лучших спортивных состязаний планеты. В частности, Eurosport Gold станет единственным каналом, транслирующим все матчи Национальной Хоккейной Лиги (NHL). И это лишь один из множества сюрпризов, подготовленных компанией «Ростелеком» для любителей спорта!
Помимо эксклюзивного показа самого престижного первенства планеты среди хоккейных клубов зрителей канала Eurosport Gold ждут матчи Кубка Италии по футболу, важнейшие турниры Большого шлема в теннисе (Australian Open и Wimbledon), гран-при по фигурному катанию, а также соревнования по самому зрелищному виду бильярда — снукеру, — и другие яркие спортивные события в мире.
При этом особого внимания заслуживает эксклюзивное право нового канала на трансляцию всех матчей НХЛ на территории России. Для этого на Eurosport Gold были приглашены ведущие российские комментаторы — Андрей Юртаев, Олег Мосалёв и Сергей Федотов, а также известные хоккейные эксперты Владимир Дехтярев и Александр Кузмак.
«Символично, что начало вещания Eurosport Gold в "Интерактивном ТВ" приходится на год, когда мы отмечаем 35-летие легендарной суперсерии СССР-Канада, благодаря которой в нашей стране познакомились с сильнейшими хоккеистами NHL, — отмечает директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов. — Портрет Национальной Хоккейной Лиги в значительной степени определяется игроками из России, достаточно вспомнить Александра Овечкина или Евгения Малкина. Теперь многочисленные российские фанаты и болельщики могут в прямом эфире наблюдать за играми регулярной серии и плей-оффа NHL, а также следить за другими самыми престижными соревнованиями мира».
Смотреть эксклюзивный канал Eurosport Gold абоненты «Ростелекома» могут в стандартном цифровом качестве в пакетах «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». А версия канала в формате HD вошла в пакет «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD».
«Запуск EurosportGold — это важный шаг в укреплении нашего плодотворного и многолетнего сотрудничества с компанией "Ростелеком", абонентам которой доступно полное портфолио Discovery и Eurosport, включая HD-каналы, — подчеркнул генеральный директор компании "Медиа Альянс" Григорий Лавров. — Мы верим в спорт и стремимся развивать наши предложения в области спортивного телевидения, опираясь на контент самого высокого качества».
Напомним, что передачи «Интерактивного ТВ» доступны не только абонентам, использующим Интернет от «Ростелекома». Благодаря ОТТ-приставкам «Интерактивное ТВ 2.0» смотреть лучший медиаконтент, — включая эксклюзивные каналы, — могут клиенты любых отечественных провайдеров.
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