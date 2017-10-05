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5 октября 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное ТВ» покажет все матчи НХЛ на эксклюзивном телеканале

«Ростелеком» покажет все матчи НХЛ в HD-качестве«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком», которое смотрят более 4,6 млн российских семей, приступило к вещанию нового эксклюзивного канала Eurosport Gold. Данный проект, созданный совместно с предприятием «Медиа Альянс», будет включать основной контент канала Eurosport 2, расширенный трансляциями лучших спортивных состязаний планеты. В частности, Eurosport Gold станет единственным каналом, транслирующим все матчи Национальной Хоккейной Лиги (NHL). И это лишь один из множества сюрпризов, подготовленных компанией «Ростелеком» для любителей спорта!

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Помимо эксклюзивного показа самого престижного первенства планеты среди хоккейных клубов зрителей канала Eurosport Gold ждут матчи Кубка Италии по футболу, важнейшие турниры Большого шлема в теннисе (Australian Open и Wimbledon), гран-при по фигурному катанию, а также соревнования по самому зрелищному виду бильярда — снукеру, — и другие яркие спортивные события в мире.

При этом особого внимания заслуживает эксклюзивное право нового канала на трансляцию всех матчей НХЛ на территории России. Для этого на Eurosport Gold были приглашены ведущие российские комментаторы — Андрей Юртаев, Олег Мосалёв и Сергей Федотов, а также известные хоккейные эксперты Владимир Дехтярев и Александр Кузмак.

«Символично, что начало вещания Eurosport Gold в "Интерактивном ТВ" приходится на год, когда мы отмечаем 35-летие легендарной суперсерии СССР-Канада, благодаря которой в нашей стране познакомились с сильнейшими хоккеистами NHL, — отмечает директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов. — Портрет Национальной Хоккейной Лиги в значительной степени определяется игроками из России, достаточно вспомнить Александра Овечкина или Евгения Малкина. Теперь многочисленные российские фанаты и болельщики могут в прямом эфире наблюдать за играми регулярной серии и плей-оффа NHL, а также следить за другими самыми престижными соревнованиями мира».

Смотреть эксклюзивный канал Eurosport Gold абоненты «Ростелекома» могут в стандартном цифровом качестве в пакетах «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». А версия канала в формате HD вошла в пакет «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD».

«Запуск EurosportGold — это важный шаг в укреплении нашего плодотворного и многолетнего сотрудничества с компанией "Ростелеком", абонентам которой доступно полное портфолио Discovery и Eurosport, включая HD-каналы, — подчеркнул генеральный директор компании "Медиа Альянс" Григорий Лавров. — Мы верим в спорт и стремимся развивать наши предложения в области спортивного телевидения, опираясь на контент самого высокого качества».

Напомним, что передачи «Интерактивного ТВ» доступны не только абонентам, использующим Интернет от «Ростелекома». Благодаря ОТТ-приставкам «Интерактивное ТВ 2.0» смотреть лучший медиаконтент, — включая эксклюзивные каналы, — могут клиенты любых отечественных провайдеров.

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Цифровое телевидение в Ростовской области

Цифровой сигнал ТВ пропадёт в 83 локациях Ростовской области


В Ростовской области продолжается плановая профилактика оборудования РТРС, на время которой отключается трансляция первого и второго мультиплексов или отдельных цифровых каналов в их составе. По официальной информации, пик отключений цифрового телевидения намечен на 16 октября, — когда без сигнала останутся 83 населённых пункта Донского края, включая Ростов-на-Дону. При этом в четырёх из них, включая Новошахтинск, регулярные отключения уже начались и продлятся несколько недель.
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Интерференция мешает телеприёму, но с ней борятся!


В России начинается период осенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приёме сигналов. Однако с этим борятся специалисты!
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«Ростелеком» обнулил мобильный трафик для «Интерактивного ТВ»


Высокие скорости мобильного Интернета и распространение современных гаджетов меняют предпочтения телезрителей, — которые всё чаще смотрят любимые передачи на смартфонах и планшетах. Однако просмотр ТВ или кино в мобильной сети «съедает» довольно много интернет-трафика, особенно если речь идёт о трансляциях в формате HD. К счастью, для абонентов мобильного оператора «Ростелеком» это больше не проблема! Ведь по условиям акции «Видеотрафик в комплекте» зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть любимые каналы, не задумываясь об объёме загруженных данных — все они будут бесплатными и не приведут к исчерпанию пакетов мобильного Интернета.
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Цифровое эфирное телевидение в Новошахтинске не показывает днём


Текущая неделя началась для зрителей цифрового эфирного телевидения в Новошахтинске довольно необычно. Вместо передач обоих мультиплексов в дневное время они могли лишь наблюдать сообщения об отсутствии сигнала. Причиной этого явления стала плановая профилактика, о которой РТРС сообщила накануне. По официальной информации, технические работы на оборудовании ретранслятора продлятся в течение месяца, — с 25 сентября по 25 октября, — и станут причиной ежедневных отключений всех 20 цифровых каналов с 8:00 до 20:00. Таким образом, при отсутствии альтернатив, узнавать о событиях в мире и смотреть любимые фильмы жители Новошахтинска и окрестностей смогут лишь в вечернее и ночное время суток.
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«Интерактивное ТВ» покажет лучшие отечественные видеоклипы


Компания «Ростелеком» сообщила о появлении на «Интерактивном ТВ» музыкального канала «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ». Новый телепроект, являющийся преемником знаменитого RUSONG TV, круглосуточно доступен на кнопке 517. В его эфире абоненты «Ростелекома» могут найти лучшие отечественные клипы, новости российского шоу-бизнеса, — а также трансляции «звёздных» концертов и оригинальные музыкальные программы. Включайте яркое настроение вместе с «BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ»!..
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Цифровое эфирное телевидение в Новошахтинске не показывает днём

Цифровое эфирное телевидение в Ростовской области: нет сигнала?

«Ростелеком» обнулил мобильный трафик для «Интерактивного ТВ»

Интерференция мешает телеприёму, но с ней борятся!

«Интерактивное ТВ» покажет лучшие отечественные видеоклипы

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