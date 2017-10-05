«Интерактивное ТВ» покажет все матчи НХЛ на эксклюзивном телеканале

«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком», которое смотрят более 4,6 млн российских семей, приступило к вещанию нового эксклюзивного канала Eurosport Gold. Данный проект, созданный совместно с предприятием «Медиа Альянс», будет включать основной контент канала Eurosport 2, расширенный трансляциями лучших спортивных состязаний планеты. В частности, Eurosport Gold станет единственным каналом, транслирующим все матчи Национальной Хоккейной Лиги (NHL). И это лишь один из множества сюрпризов, подготовленных компанией «Ростелеком» для любителей спорта!

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Помимо эксклюзивного показа самого престижного первенства планеты среди хоккейных клубов зрителей канала Eurosport Gold ждут матчи Кубка Италии по футболу, важнейшие турниры Большого шлема в теннисе (Australian Open и Wimbledon), гран-при по фигурному катанию, а также соревнования по самому зрелищному виду бильярда — снукеру, — и другие яркие спортивные события в мире.



При этом особого внимания заслуживает эксклюзивное право нового канала на трансляцию всех матчей НХЛ на территории России. Для этого на Eurosport Gold были приглашены ведущие российские комментаторы — Андрей Юртаев, Олег Мосалёв и Сергей Федотов, а также известные хоккейные эксперты Владимир Дехтярев и Александр Кузмак.



«Символично, что начало вещания Eurosport Gold в "Интерактивном ТВ" приходится на год, когда мы отмечаем 35-летие легендарной суперсерии СССР-Канада, благодаря которой в нашей стране познакомились с сильнейшими хоккеистами NHL, — отмечает директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов. — Портрет Национальной Хоккейной Лиги в значительной степени определяется игроками из России, достаточно вспомнить Александра Овечкина или Евгения Малкина. Теперь многочисленные российские фанаты и болельщики могут в прямом эфире наблюдать за играми регулярной серии и плей-оффа NHL, а также следить за другими самыми престижными соревнованиями мира».



Смотреть эксклюзивный канал Eurosport Gold абоненты «Ростелекома» могут в стандартном цифровом качестве в пакетах «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». А версия канала в формате HD вошла в пакет «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD».



«Запуск EurosportGold — это важный шаг в укреплении нашего плодотворного и многолетнего сотрудничества с компанией "Ростелеком", абонентам которой доступно полное портфолио Discovery и Eurosport, включая HD-каналы, — подчеркнул генеральный директор компании "Медиа Альянс" Григорий Лавров. — Мы верим в спорт и стремимся развивать наши предложения в области спортивного телевидения, опираясь на контент самого высокого качества».



Напомним, что передачи «Интерактивного ТВ» доступны не только абонентам, использующим Интернет от «Ростелекома». Благодаря ОТТ-приставкам «Интерактивное ТВ 2.0» смотреть лучший медиаконтент, — включая эксклюзивные каналы, — могут клиенты любых отечественных провайдеров.