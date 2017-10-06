На Дону станет проще ловить WiFi

Беспроводного Интернета становится всё больше! И, если он традиционно покрывал наземные магистрали, теперь к ним добавятся водные пути. Проект «WiFi-на-Дону» призван подключить к Сети рыбаков, туристов и отдыхающих. Для этого планируется установить 70 точек беспроводного доступа, от Азова до Старочеркасской. На данный момент прошли испытания уже 5 хот-спотов.

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По официальной информации, для обеспечения доступа альтернативным оператором связи устанавливаются секторные антенны с радиусом покрытия оборудования до 150 м. С целью улучшения покрытия прилегающей территории при необходимости монтируют сразу две антенны Wi-Fi.



Авторизация пользователей будет возможна в соответствии с действующим законодательством РФ через СМС. Скорость доступа к сети Интернет составит до 10 Мбит/с. Будет ли доступ платным или бесплатным, ещё не сообщается.