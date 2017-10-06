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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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6 октября 2017, 4G в Ростове

На Дону станет проще ловить WiFi

Вдоль берегов Дона установят 70 точек доступа WiFiБеспроводного Интернета становится всё больше! И, если он традиционно покрывал наземные магистрали, теперь к ним добавятся водные пути. Проект «WiFi-на-Дону» призван подключить к Сети рыбаков, туристов и отдыхающих. Для этого планируется установить 70 точек беспроводного доступа, от Азова до Старочеркасской. На данный момент прошли испытания уже 5 хот-спотов.

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По официальной информации, для обеспечения доступа альтернативным оператором связи устанавливаются секторные антенны с радиусом покрытия оборудования до 150 м. С целью улучшения покрытия прилегающей территории при необходимости монтируют сразу две антенны Wi-Fi.

Авторизация пользователей будет возможна в соответствии с действующим законодательством РФ через СМС. Скорость доступа к сети Интернет составит до 10 Мбит/с. Будет ли доступ платным или бесплатным, ещё не сообщается.

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4G в Ростове

На сети МТС продолжаются технические работы


МТС продолжает модернизацию IT-систем. В связи с этим, на время работ, — до 19 часов 15 августа для Ростовской области, — возможности самообслуживания абонентов могут быть ограничены. В частности, пользователи могут столкнуться с невозможностью подключать или отключать услуги, изменять тариф и управлять дополнительными опциями в «Личном кабинете». Однако в случае острой необходимости осуществить данные операции, абонентам обещают помочь в call-центре МТС.
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Ликвидация цифрового неравенства: бесплатный Wi-Fi на селе!


Компания «Ростелеком» готовится отменить плату за пользование хот-спотами W-Fi, установленными в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). С таким предложением выступил президент национального оператора Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Новые правила пользования публичным Wi-Fi вступят в действие уже 1 августа, — обеспечивая жителям малых населённых пунктов свободный доступ к ресурсам Интернета. И эта инициатива станет отличным дополнением к увеличению пакетов трафика на сотовых тарифах «Ростелекома».
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Спутниковый Интернет в частный дом? Это просто — и быстро!


Установка антенн спутникового Интернета стала ещё более простой — и популярной! Второе дыхание доставки контента в частный дом пришло с появлением безлимита «Евтелсат Нетворкс». Данное предложение, предусматривающее двусторонний доступ к Сети за 990 руб/мес, стало популярным как в Ростовской области, так и в соседних регионах. В частности, компания «Элтек», являющаяся партнёром Eutelsat Networks, недавно установила соответствующее оборудование в Нальчике (Кабардино-Балкария). Кроме того, ростовский инсталлятор сообщил о расширении сферы деятельности на соседние страны — Киргизию, Таджикистан, Армению и Абхазию, — где «Элтек» также предлагает качественный спутниковый Интернет на выгодных условиях.
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В «Ростелекоме» с августа — ещё больше мобильного Интернета!


Научно доказано, что наличие смартфона с доступом в Интернет придаёт уверенности в повседневной жизни! Об этом свидетельствуют результаты исследования «10 пользовательских трендов — 2017», проведённого компанией Ericsson. И действительно, имея под рукой смартфон или планшет, можно использовать мобильные карты при путешествии по незнакомому городу (а если заблудились, вызвать такси онлайн). Также мобильный Интернет 3G/4G поможет купить билет на самолёт или поезд по самой выгодной цене, предупредит о неблагоприятной погоде, позволит быстро связаться с друзьями — и перевести надписи с иностранного языка, просто направив на них камеру смартфона. Для этого потребуется лишь качественное сотовое покрытие и выгодный тариф, предпочтительно с включённым трафиком. Например, один из тарифов «СУПЕРСИМКА» мобильного оператора «Ростелеком», — на котором с 1 августа увеличится объём интернет-трафика и минут разговора. Абонентская плата при этом останется неизменной!
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Мобильный Интернет «МегаФона»: быстрый или «почти как обычный»?


Ростов-на-Дону готовится встретить мундиаль десятками новшеств! В их числе современные аэропорт и суперстадион, новый электротранспорт — и конечно быстрый мобильный Интернет. Над внедрением последнего активно работают все сотовые операторы донской столицы. И первым о запуске в Ростове сети LTE-Advanced сообщил «МегаФон». На прошлой неделе оператор отчитался о доступности нового стандарта на 90% территории города. Однако, пользователи данного оператора, опрошенные TechnoDrive, особых изменений в повседневном использовании мобильного Интернета не заметили. По их отзывам, «социальные сети, мессенджеры, интернет-браузер, видеохостинги и другие привычные сервисы работают штатно. И только загрузка обновлений(!) мобильных приложений стала происходить быстрее — но, учитывая объём, экономия составляет по паре секунд на каждое». Так что же принёс ростовчанам LTE-A?..
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Ещё информация !!!  4G в Ростове

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Быстрый спутниковый безлимитный Интернет? 990 р/мес. в «Элтеке»

«Ростелеком» не просто новый, а очень выгодный мобильный оператор!

Новинки «Ростелекома»: «Аллё» — и «СУПЕРСИМКА» 4G

Ликвидация цифрового неравенства: бесплатный Wi-Fi на селе!

Спутниковый Интернет в частный дом? Это просто — и быстро!

«Сенсационный Интернет»: до 45 Мбит/с в любой точке России!

В «Ростелекоме» с августа — ещё больше мобильного Интернета!

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