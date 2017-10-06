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6 октября 2017, Информационные системы: автоматизация

Сеть гипермаркетов Castorama выбрала Orange Business Services для защиты от DDoS-атак

Orange внедрил защиту от DDoS-атак для CastoramaCastorama — одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов, входящая в состав международной компании Kingfisher, специализирующейся на продаже товаров для дома и ремонта. Для обеспечения доступа клиентов к сайту и сохранности их данных необходимо было реализовать круглосуточную защиту от DDoS-атак. Для решения этой задачи Castorama выбрала услугу Orange Business Services как наиболее эффективную в своем классе.

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В случае атаки оборудование, установленное в сети Orange, автоматически отфильтровывает легитимный трафик от нелегитимного, обеспечивая клиентам Castorama бесперебойный доступ к сайту компании, а специалисты Orange обеспечивают поддержку и мониторинг системы в режиме 24/7.

Решение Orange Business Services на базе собственных каналов связи и оборудования Arbor Networks удовлетворило потребности клиента по надёжности и безопасности работы интернет-магазина в полном объёме.

Успешное сотрудничество Orange Business Services и Castorama продолжается уже более 10 лет. За этот период специалисты Orange реализовали множество проектов с Castorama по предоставлению телеком-услуг и обслуживанию телеком-инфраструктуры заказчика.

«Компании, ведущие свою деятельность в Интернете, чаще всего сталкиваются с DDoS-атаками, что может нанести ущерб бизнес-репутации и привести к значительным финансовым потерям. Надежная защита от кибератак — это страховка компании от убытков из-за остановки бизнес-процессов или потери конфиденциальных данных. Orange стремится быть надежным партнёром в цифровой трансформации для своих заказчиков, и мы поможем нашему ключевому клиенту Castorama обеспечить работоспособность интернет-ресурсов и эффективно противостоять различным угрозам», — отмечает Дэвид Холден, коммерческий директор, Orange Business Services в России и СНГ.

«Компания Castorama последовательно развивает направление электронной коммерции в России. Количество посетителей нашего сайта растёт, и его коммерческая значимость становится особенно важной, — комментирует Менеджер проектов по внедрению бизнес систем Castorama Владимир Корсаков. — Мы выбрали решение Orange Business Services, потому что оно обеспечивает качественное и бесперебойное обслуживание для наших покупателей».

Напомним, что в Ростове-на-Дону Castorama работает по адресу ул. Малиновского, 23/1.

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Информационные системы: автоматизация

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