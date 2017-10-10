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Ростовский офис Orange Business Services переехал в БЦ «Гедон»
Телеком-оператор Orange Business Services официально объявил о переезде офиса в Ростове-на-Дону. Теперь международный провайдер встречает клиентов в новом офисе в бизнес-центре «Гедон» (пр. Буденновский, 60). Новые адреса также у представительств Orange в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске и Москве. Смену адреса, по которому работает Orange Business Services в Ростове, комментирует директор по маркетинговым коммуникациям Дарья Абрамова:
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«Переезд наших региональных подразделений в новые офисы является частью инвестиционной стратегии, наша цель — создать максимально комфортные условия работы для всех сотрудников Orange. Ранее в 2016 году в рамках этой стратегии состоялся переезд в новый центральный офис в башне "Меркурий Сити Тауэр", а также переезд подразделений Orange в Нижнем Новгороде и Хабаровске.
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