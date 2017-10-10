На головную страницу TechnoDrive.ru  
ХИТЫ: 4G АНЛИМ 3D ГАДЖЕТЫ СОТОВИКИ КРИМИНАЛ ОБЛАКА РОБОТЫ ОБРАЗОВАНИЕ АНАЛИТИКА БИЗНЕС ЦТВ
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
одна из 21083 страниц...
10 октября 2017, Информационные системы: автоматизация

Ростовский офис Orange Business Services переехал в БЦ «Гедон»

Orange приглашает корпоративных клиентов в новый офис в РостовеТелеком-оператор Orange Business Services официально объявил о переезде офиса в Ростове-на-Дону. Теперь международный провайдер встречает клиентов в новом офисе в бизнес-центре «Гедон» (пр. Буденновский, 60). Новые адреса также у представительств Orange в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске и Москве. Смену адреса, по которому работает Orange Business Services в Ростове, комментирует директор по маркетинговым коммуникациям Дарья Абрамова:

Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.

«Переезд наших региональных подразделений в новые офисы является частью инвестиционной стратегии, наша цель — создать максимально комфортные условия работы для всех сотрудников Orange. Ранее в 2016 году в рамках этой стратегии состоялся переезд в новый центральный офис в башне "Меркурий Сити Тауэр", а также переезд подразделений Orange в Нижнем Новгороде и Хабаровске.

В 2017 году помимо Ростова-на-Дону в новый офис класса А "Президент" переехало наше подразделение в Екатеринбурге. В том числе благодаря этим усилиями в 2016 году Orange Business Services получил статус лучшего работодателя 2017 по версии Top Employer Global. Это звание присуждается за лучшую кадровую политику и условия труда.

Отметим, наша инвестиционная программа также нацелена на поддержку нашей трансформации из оператора связи в сервис-провайдера, обладающего полным набором компетенций для создания полностью управляемых решений.

Orange активно инвестирует в новые решения и сервисы, помогающие проводить цифровую трансформацию бизнеса по ключевым направлениям: IoT и Big Data-решения; информационная безопасность; унифицированные коммуникации и инструменты для совместной работы; сетевые решения для гибридных архитектур с технологией SDN, услуги по разработке кастомизированных бизнес-приложений.

В начале следующего года планируется открытие центра компетенций по maritime-решениям во Владивостоке. Также было продолжено развитие сетевой инфраструктуры, а также собственных дата-центров в Москве и регионах. В 2016 году было заключено стратегическое партнерство с ЦОД IXсellerate Moscow One на аренду дополнительных 300 серверных стоек сроком на 10 лет.»

Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!

Информационные системы: автоматизация

Сеть гипермаркетов Castorama выбрала Orange Business Services для защиты от DDoS-атак


Castorama — одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов, входящая в состав международной компании Kingfisher, специализирующейся на продаже товаров для дома и ремонта. Для обеспечения доступа клиентов к сайту и сохранности их данных необходимо было реализовать круглосуточную защиту от DDoS-атак. Для решения этой задачи Castorama выбрала услугу Orange Business Services как наиболее эффективную в своем классе.
подробнее

«Белый хакер» расскажет о безопасности Windows для бизнеса


Несмотря на давно существующие реальные альтернативы, операционная система Windows остаётся самой популярной платформой для десктопов. Её позиции не пошатнуло даже чрезмерное любопытство разработчиков, собирающих личные данные пользователей, — и непроходящий интерес хакеров, создающих всё новые вирусы для Windows. Последнее, конечно, является серьёзным бизнес-риском для предприятий, использующих эту ОС. Ведь злоумышленники, взломав защиту, могут украсть информацию, предоставляющие коммерческую тайну, — или, например, зашифровать критически важные файлы (договоры с поставщиками, налоговую отчётность и т.д.)... Но можно ли этого избежать?.. Ответить на данный вопрос попробует «профессиональный хакер на стороне добра» Паула Янушкевич, приглашающая всех желающих на бесплатный вебинар «Безопасность корпоративной Windows».
подробнее

Защищённый «ТайгаФон» представили профессионалам безопасности


В минувшую пятницу российская компания InfoWatch представила защищённый смартфон для корпоративных клиентов. Новинка под названием «ТайгаФон», разработанная совместно с коллегами из Китая, базируется на самой популярной, — и по совместительству наиболее уязвимой, — мобильной платформе Android. При этом создатели защищённого гаджета гарантируют его «непричастность» к утечкам информации, а также предлагают эффективное геопозиционирование и (при необходимости) дистанционную очистку памяти устройства. Подробнее о новинке читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее

Эксперты высоко оценили надёжность дата-центров «Ростелекома»


Важнейшими характеристиками центров обработки данных, безусловно, являются надёжность и защищённость. Однако соответствовать ведущим мировым стандартам в данной области непросто — требуются серьёзные технические и организационные меры, плюс наличие специалистов экстра-класса. Лишь в этом случае дата-центр может гарантировать всем пользователям стабильность работы и конфиденциальность обрабатываемых данных. Что, разумеется, должно быть подтверждено независимой экспертизой! Такой как сертификация на соответствие международному стандарту PCI DSS v3.2, успешно пройденная дата-центрами компании «Ростелеком» — и позволяющая использовать инфраструктуру оператора в том числе для процессинга банковских карт.
подробнее

«Личный кабинет» — новая возможность для партнёров «Ростелекома»


Работа любого оператора связи требует тесного взаимодействия с коллегами. Ведь сообщения, пакеты данных и голосовой трафик часто преодолевают несколько сетей различных компаний — и это должно происходить незаметно для пользователей! С другой стороны, взаиморасчёты за интерконнект должны быть должным образом оформлены и осуществляться максимально оперативно. И чем крупнее оператор, тем больше усилий приходится прилагать для взаимодействия с партнёрами... Именно поэтому «Ростелеком» продолжает активно внедрять автоматизированные системы в своей деятельности. Вслед за комплексом электронной отчётности, компания запустила «Личный кабинет» для других операторов связи. Благодаря новинке любой российский оператор может дистанционно заказывать и подключать все лицензируемые услуги, обмениваться с поставщиком бухгалтерскими документами, — и узнавать о новых сервисах в режиме онлайн.
подробнее
Ещё информация !!!  Информационные системы: автоматизация

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

«Белый хакер» расскажет о безопасности Windows для бизнеса

Сеть гипермаркетов Castorama выбрала Orange Business Services для защиты от DDoS-атак

Защищённый «ТайгаФон» представили профессионалам безопасности

Защита персональных данных: летом начнутся большие штрафы

«Ростелеком» защитит от опаснейших вирусов!

«Ростелеком» построит «КАМАЗу» фабрику по обработке данных

Эксперты высоко оценили надёжность дата-центров «Ростелекома»

ещё