Ростовский офис Orange Business Services переехал в БЦ «Гедон»

Телеком-оператор Orange Business Services официально объявил о переезде офиса в Ростове-на-Дону. Теперь международный провайдер встречает клиентов в новом офисе в бизнес-центре «Гедон» (пр. Буденновский, 60). Новые адреса также у представительств Orange в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске и Москве. Смену адреса, по которому работает Orange Business Services в Ростове, комментирует директор по маркетинговым коммуникациям Дарья Абрамова:

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«Переезд наших региональных подразделений в новые офисы является частью инвестиционной стратегии, наша цель — создать максимально комфортные условия работы для всех сотрудников Orange. Ранее в 2016 году в рамках этой стратегии состоялся переезд в новый центральный офис в башне "Меркурий Сити Тауэр", а также переезд подразделений Orange в Нижнем Новгороде и Хабаровске.



В 2017 году помимо Ростова-на-Дону в новый офис класса А "Президент" переехало наше подразделение в Екатеринбурге. В том числе благодаря этим усилиями в 2016 году Orange Business Services получил статус лучшего работодателя 2017 по версии Top Employer Global. Это звание присуждается за лучшую кадровую политику и условия труда.



Отметим, наша инвестиционная программа также нацелена на поддержку нашей трансформации из оператора связи в сервис-провайдера, обладающего полным набором компетенций для создания полностью управляемых решений.



Orange активно инвестирует в новые решения и сервисы, помогающие проводить цифровую трансформацию бизнеса по ключевым направлениям: IoT и Big Data-решения; информационная безопасность; унифицированные коммуникации и инструменты для совместной работы; сетевые решения для гибридных архитектур с технологией SDN, услуги по разработке кастомизированных бизнес-приложений.



В начале следующего года планируется открытие центра компетенций по maritime-решениям во Владивостоке. Также было продолжено развитие сетевой инфраструктуры, а также собственных дата-центров в Москве и регионах. В 2016 году было заключено стратегическое партнерство с ЦОД IXсellerate Moscow One на аренду дополнительных 300 серверных стоек сроком на 10 лет.»