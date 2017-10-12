Интернет выходит из доверия?..

Интернет — это удобно, но далеко не весь контент онлайн является достоверным. По данным компании Gartner, на просторах «всемирной паутины» всё чаще можно появляются «фейки» и в ближайшие годы ситуация только усугубится. Сегодня ложную информацию можно встретить на сайтах информагентств, в блогах, социальных сетях — и, конечно, в вездесущих отзывах. Поэтому не стоит полагаться на отзывы онлайн, — ведь эти тексты могут оказаться такими же фальшивыми, как и их авторы.
Термин fake news, — или «фальшивые новости», — приобрёл всемирную популярность после январской пресс-конференции Дональда Трампа. Таким образом президент США отреагировал на недостоверную и однобокую информацию о себе в некоторых СМИ.
Однако история информационных фальшивок в Интернете имеет гораздо более глубокие корни. С тех пор как глобальная сеть стала средством массовых коммуникаций, интерес к ней проявляют не только политики, но и коммерсанты. При этом они не ограничиваются размещением рекламы, а пытаются формировать мнение аудитории, маскируясь под рядовых интернет-пользователей или «гуру». В результате, современный Интернет наполнен бесчисленным количеством «не совсем достоверных» отзывов, авторы которых либо мотивированы напрямую, либо повторяют, — без всякой проверки, — чужие слова.
Как же выявить «фейки» в Интернете?.. В случае с новостями можно воспользоваться методом, о котором подробно рассказывает Игорь Ашманов. Если какая-то тема внезапно и долго муссируется на множестве онлайн-площадок, скорее всего, это заказ.
(Либо же людям действительно интересно читать публикации про данную тему, так что вопрос спорный. Пример такой вечно живой темы на TechnoDrive — информация о борьбе с незванными платными подписками — Б.З.)
Однако «засланные казачки» отрабатывают не только политические заказы, но и товары в Интернете. Причём баталии регулярно разгораются между двумя противоборствующими командами «трендсеттеров» — и тогда в отзывах об обычном телевизоре или смартфоне могут появиться диаметрально противоположные оценки в огромном количестве. Например, когда 35 человек ставят соответствующей позиции твёрдую «пятёрку», а 40 — «единицу» и у каждого из них есть множество весомых аргументов в комментариях, и реплики порой включают терминологию, доступную только сотрудникам фирм-производителей.
Есть и более тонкие «работы», когда в бочку мёда своего отзыва автор добавляет крошечную капельку дёгтя. После чего, разумеется, вся позитивная информация нивелируется, и веб-страница закрывается.
«Ситуация, когда между отзывами идёт война, либо перевешивает море позитива (или негатива!) явно свидетельствует, что доверять им нужно с осторожностью, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Подобное, к сожалению, встречается в Интернете почти повсеместно. Поэтому пользователям не следует всецело полагаться на отзывы о врачах, застройщиках, юристах, handmade-мастерах, учителях — и множестве других позиций. Также критически стоит оценивать различные рейтинги и "мнения экспертов", которые могут играть за ту или иную команду и преподносить информацию, — в лучшем случае, — весьма однобоко».
В сложившейся ситуации куда более достоверным и практичным будет интересоваться мнением знакомых вам лично людей, обязательно сходить в магазин, чтобы посмотреть на товар вживую, а в крайних случаях — не бояться экспериментировать!..
Иначе вы вполне можете переплатить за ИБП втрое (и в 5-7 раз за смартфон!), а вполне дружелюбный Linux считать операционной системой для компьютерных гениев. В результате, непроверенная вами лично информация может привести к неоптимальному выбору и дополнительным расходам, — причём переплачивать, если речь идёт о ежемесячных услугах или техобслуживании, вам придётся постоянно.
Последняя мысль, кстати, навеяла совет «под занавес». Зайдите в свой личный кабинет оператора сотовой связи и проверьте, за какие услуги вы платите!.. Могут обнаружиться удивительные вещи.
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