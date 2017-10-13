День открытых дверей в Институте высоких технологий
Послезавтра, в воскресенье, 15 октября, в Институте высоких технологий и пьезотехники ЮФУ состоится традиционный День открытых дверей. Школьники смогут познакомиться с направлениями обучения ИВТиПТ и материально-технической базой, а также пообщаться с руководителями образовательных программ и заведующими кафедрами. Отдельная программа подготовлена в институте и для желающих поступать в магистратуру, — поэтому, кроме школьников и родителей, на День открытых дверей приглашаются бакалавры 4 курса. Добро пожаловать!
День открытых дверей Института высоких технологий и пьезотехники ЮФУ начнётся 15 октября в 14:00 по адресу: ул. Мильчакова, 10. Сбор гостей в ауд. 514 (5 этаж).
Учитывая расположение института, абитуриентам из других городов и удалённых районов Ростова лучше заложить на поездку немного больше времени, чтобы не опоздать к началу. Ведь программа Дня открытых дверей запланирована довольно насыщенной, а рассматриваемые вопросы весьма актуальны для абитуриентов.
В ходе дня открытых дверей на вопросы школьников и их родителей ответит директор Института высоких технологий и пьезотехники Анатолий Панич. А заведующие кафедрами института познакомят гостей с направлениями подготовки — и расскажут о перспективах трудоустройства выпускников.
Традиционное внимание будет уделено условиям и особенностям поступления в институт в 2018 году, которые подробно рассмотрят представители приёмной комиссии ИВТиПТ ЮФУ.
Напомним, что Институт высоких технологий и пьезотехники ЮФУ нацелен на подготовку специалистов в области актуальных инноваций. Его кафедры сформированы и функционируют на базе НКТБ «Пьезоприбор», научно-исследовательского института механики и прикладной математики ЮФУ, а также на базе РЦТТ и ЦКП (САУ), — что позволяет использовать научный потенциал последних для подготовки высококвалифицированных специалистов.
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