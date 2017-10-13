«Интерактивное ТВ»: новые каналы и изменения в пакетах

На этой неделе «Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» сообщило о нескольких изменениях в сетке вещания. Для поклонников здорового образа жизни началось вещание телеканала «Первый Вегетарианский», канал «Диалоги о рыбалке» изменил пакеты присутствия, а Eurosport 2 «переехал» на другую кнопку в пакетах для юрлиц. Тем временем «Ростелеком» и Paramount Comedy анонсировали новый конкурс для телезрителей, победители которого получат обновлённую легенду — телефоны Nokia 3310 Dual SIM. Подробнее обо всём этом в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..

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Конкурс для телезрителей: Nokia бесплатно!..



«Неубиваемый» телефон Nokia 3310 стал легендой 2000-х годов и одной из самых популярных моделей финского производителя. С тех пор многое изменилось, — да и бренд Nokia в последние годы постоянно «меняет прописку». Тем не менее, новые владельцы решили вернуть легенду на рынок (или использовать ностальгию бывших пользователей — ред.) — так появилась модель 2017 года Nokia 3310 Dual SIM с цветным экраном, двумя «симками» и поддержкой мобильного Интернета. Приобрести эту модель уже можно в салонах сотовой связи, — однако у зрителей «Интерактивного ТВ» есть возможность получить Nokia 3310 Dual SIM бесплатно!



Для этого нужно принять участие в новом конкурсе «Ростелекома» и канала Paramount Comedy. Увлекательное состязание продлится ровно неделю — с 16 по 22 октября, а его победители (10 человек) получат долгожданную новинку.



Что же нужно для победы?.. Конечно, смотреть Paramount Comedy на кнопке 109 «Интерактивного ТВ» — и правильно отвечать на вопросы викторины. Для доступа к последним в период акции необходимо войти в меню «Моё» телевизионной приставки «Ростелеком» и выбрать пункт «Опросы».



Успешно ответив на три вопроса викторины, абоненты «Ростелекома» проходят в финал. Здесь им предстоит подробно ответить на специальный вопрос — составив текст объёмом до 2000 знаков с пробелами. Своё творение необходимо до 22 октября отправить на электронный адрес promotv@rt.ru. При этом жюри конкурса будет оценивать креативность, самобытную авторскую позицию и оригинальность изложения.



Именно по результатам финала определятся 10 лучших работ, авторы которых получат модный телефон от Paramount Comedy и «Ростелекома». Подробные условия конкурса можно найти здесь.



«Интерактивное ТВ» для любителей спорта и рыбалки



Если же комедийным каналам вы предпочитаете познавательные и спортивные, то не пропустите следующую информацию. По данным компании «Ростелеком», канал «Диалоги о рыбалке» изменил пакеты присутствия. Теперь смотреть его можно при активной подписке «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Нумерация кнопки не изменилась — канал по-прежнему доступен на кнопке 209.



А вот юридическим лицам, желающим смотреть Eurosport 2, теперь нужно выбирать кнопку 613. Именно здесь теперь «Ростелеком» транслирует их любимый телеканал.



И, наконец, приятная новость для всех вегетарианцев. Теперь на «Интерактивном ТВ» у вас есть собственный телеканал!.. «Первый Вегетарианский» доступен подписчикам пакетов «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» (и аналогичных им в пакетах «Интерактивного ТВ 2.0») на кнопке 234.



Таким образом, «Интерактивное ТВ» становится всё более интересным — и ориентируется на любую зрительскую аудиторию. Что особенно радует в преддверие осенней непогоды, когда мы всё чаще проводим вечера перед телевизором.