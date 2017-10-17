Аэропорт «Платов» готов к запуску

На этой неделе Росавиация выдала будущему ростовскому аэропорту «Платов» разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала. Таким образом, официально подтверждена готовность аэровокзала и его служебно-технических помещений к обслуживанию пассажиров. Напомним, что «Платов» стал первым построенным «с нуля» аэропортом современной России — и претендует на звание самого высокотехнологичного в ЮФО и СКФО. Оценить преимущества новой воздушной гавани авиакомпании и путешественники смогут уже 1 декабря.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По официальной информации, разрешения на ввод в эксплуатацию получены на все объекты аэропортового комплекса «Платов», возведённые в рамках государственно-частного партнёрства. И это не только помещения терминала, но и его высокотехнологичная инфраструктура!



Напомним, что аэропорт «Платов» оборудован телескопическими трапами ThyssenKrupp, современными лифтами и эскалаторами, — а также сверхэффективными томографами для досмотра багажа CTX 9800 DSi. Отдельного внимания заслуживает также командно-диспетчерский центр, оснащённый передовым навигационным оборудованием.



«Документы Федерального агентства воздушного транспорта являются официальным подтверждением, что новый пассажирский терминал и служебно-технические помещения готовы к работе, — отметил исполнительный директор АО "Ростоваэроинвест" Сергей Краснов. — Фактически мы стали еще на один шаг ближе к запуску аэропорта "Платов" для обслуживания пассажиров и авиакомпаний».



Разрешению Росавиации предшествовало получение заключений о соответствии новых объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, — в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащённости объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. На протяжении всего строительства аэропортового комплекса «Платов», с августа 2015 года по август 2017 года, инспекторы Ростехнадзора ежемесячно посещали стройплощадку и осуществляли проверку исполнительной документации и хода работ. Полученные заключения удостоверяют соответствие параметров всех объектов нормам Градостроительного кодекса.



Итак, аэропорт «Платов» начнёт свою работу уже 1 декабря, — что станет отличным подарком как для пассажиров, так и для авиакомпаний. Так путешественники, безусловно, оценят удобство терминала и новый уровень сервиса. В то время, как авиакомпании смогут открыть прямые рейсы из Ростова на дальнемагистральных самолётах, — особенно востребованные в период длинных новогодних каникул.