Аэропорт «Платов» готов к запуску

На этой неделе Росавиация выдала будущему ростовскому аэропорту «Платов» разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала. Таким образом, официально подтверждена готовность аэровокзала и его служебно-технических помещений к обслуживанию пассажиров. Напомним, что «Платов» стал первым построенным «с нуля» аэропортом современной России — и претендует на звание самого высокотехнологичного в ЮФО и СКФО. Оценить преимущества новой воздушной гавани авиакомпании и путешественники смогут уже 1 декабря.
По официальной информации, разрешения на ввод в эксплуатацию получены на все объекты аэропортового комплекса «Платов», возведённые в рамках государственно-частного партнёрства. И это не только помещения терминала, но и его высокотехнологичная инфраструктура!
Напомним, что аэропорт «Платов» оборудован телескопическими трапами ThyssenKrupp, современными лифтами и эскалаторами, — а также сверхэффективными томографами для досмотра багажа CTX 9800 DSi. Отдельного внимания заслуживает также командно-диспетчерский центр, оснащённый передовым навигационным оборудованием.
«Документы Федерального агентства воздушного транспорта являются официальным подтверждением, что новый пассажирский терминал и служебно-технические помещения готовы к работе, — отметил исполнительный директор АО "Ростоваэроинвест" Сергей Краснов. — Фактически мы стали еще на один шаг ближе к запуску аэропорта "Платов" для обслуживания пассажиров и авиакомпаний».
Разрешению Росавиации предшествовало получение заключений о соответствии новых объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, — в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащённости объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. На протяжении всего строительства аэропортового комплекса «Платов», с августа 2015 года по август 2017 года, инспекторы Ростехнадзора ежемесячно посещали стройплощадку и осуществляли проверку исполнительной документации и хода работ. Полученные заключения удостоверяют соответствие параметров всех объектов нормам Градостроительного кодекса.
Итак, аэропорт «Платов» начнёт свою работу уже 1 декабря, — что станет отличным подарком как для пассажиров, так и для авиакомпаний. Так путешественники, безусловно, оценят удобство терминала и новый уровень сервиса. В то время, как авиакомпании смогут открыть прямые рейсы из Ростова на дальнемагистральных самолётах, — особенно востребованные в период длинных новогодних каникул.
С отключением энергоснабжения по графику жители Ростова сталкиваются уже не первый год. Регулярно городские электросети предупреждают горожан о «блэкаутах», связанных с обрезкой деревьев, профилактическими работами, техническим обслуживанием подстанций и так далее... Не стала исключением и нынешняя неделя — с 9 по 13 октября ожидаются точечные отключения электроэнергии как в центре Ростова, так и в спальных районах. Но это, вероятно, лишь вершина айсберга! Если взглянуть на проблемы энергетики шире, то это уже не просто соперничество «традиционных» и «альтернативных» электростанций. Всё чаще узким местом отрасли становятся... распределительные сети, — обслуживание которых зачастую и приводит к отключениям ростовских домов.
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В сентябре макрорегиональный филиал «Юг» компании «Ростелеком» сообщил о нескольких новых назначениях в руководстве. В частности, на должность директора по организационному развитию и управлению персоналом был назначен Павел Бугаев. А работу с корпоративным и государственными сегментами возглавил Константин Боженов. Напомним также, что в августе «Ростелеком-Юг» встретил нового директора департамента по работе с операторами связи Павла Шалюгина. Таким образом, топ-менеджмент компании пополнился специалистами с большим опытом работы и решимостью добиваться ещё более впечатляющих результатов.
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