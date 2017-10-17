Ростовчане могут получить бесплатный Интернет на целый год

Компания «Ростелеком» продолжает радовать абонентов яркими акциями, в которых получить скидки на услуги — и даже бесплатный Интернет, — может любой пользователь. Например, клиенты, уже подключившиеся к «Ростелекому», продолжают выигрывать призы в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни». А для новых пользователей компания подготовила акцию «Стань легендой». По её условиям ростовчане, подключающие «Домашний Интернет» с 16 по 25 октября в офисе на пр.Буденновском 50, могут получить данную услугу на год бесплатно. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Акция «Стань легендой» проводится в центрах продаж и обслуживания компании «Ростелеком — Розничные системы» (дочернего предприятия ПАО «Ростелеком»). Помимо Ростова-на-Дону, в ней принимают участие флагманские офисы компании в Краснодаре, Астрахани, Нальчике, Владикавказе, Элисте, Черкесске и Ставрополе, адреса которых можно найти здесь.



В Ростове участниками акции «Стань легендой» автоматически становятся клиенты, подключившие «Домашний Интернет» с 16 по 25 октября в центре обслуживания «Ростелеком» по адресу: пр. Буденновский, 50. Для этого при заключении договора каждому новому абоненту присваивается индивидуальный номер участника. Именно по этим номерам будут определены обладатели ценных призов — сертификатов на бесплатный Интернет в течение года!



«Мы рады объявить о запуске акции "Стань легендой", которая пройдёт во всех регионах России. Уверены, что она будет интересна новым пользователям услуг "Ростелекома" и позволит оценить все преимущества нашего продукта. А у кого-то появится шанс сделать это бесплатно», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО "Ростелеком — Розничные системы".



Подробные правила акции «Стань легендой» можно найти на сайте компании «Ростелеком» (PDF-файл, 261 кБ) или уточнить у менеджеров офисов, участвующих в акции.



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