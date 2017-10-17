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17 октября 2017, Интернет в Ростове

Ростовчане могут получить бесплатный Интернет на целый год

«Ростелеком» подарит бесплатный Интернет новым абонентамКомпания «Ростелеком» продолжает радовать абонентов яркими акциями, в которых получить скидки на услуги — и даже бесплатный Интернет, — может любой пользователь. Например, клиенты, уже подключившиеся к «Ростелекому», продолжают выигрывать призы в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни». А для новых пользователей компания подготовила акцию «Стань легендой». По её условиям ростовчане, подключающие «Домашний Интернет» с 16 по 25 октября в офисе на пр.Буденновском 50, могут получить данную услугу на год бесплатно. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Акция «Стань легендой» проводится в центрах продаж и обслуживания компании «Ростелеком — Розничные системы» (дочернего предприятия ПАО «Ростелеком»). Помимо Ростова-на-Дону, в ней принимают участие флагманские офисы компании в Краснодаре, Астрахани, Нальчике, Владикавказе, Элисте, Черкесске и Ставрополе, адреса которых можно найти здесь.

В Ростове участниками акции «Стань легендой» автоматически становятся клиенты, подключившие «Домашний Интернет» с 16 по 25 октября в центре обслуживания «Ростелеком» по адресу: пр. Буденновский, 50. Для этого при заключении договора каждому новому абоненту присваивается индивидуальный номер участника. Именно по этим номерам будут определены обладатели ценных призов — сертификатов на бесплатный Интернет в течение года!

«Мы рады объявить о запуске акции "Стань легендой", которая пройдёт во всех регионах России. Уверены, что она будет интересна новым пользователям услуг "Ростелекома" и позволит оценить все преимущества нашего продукта. А у кого-то появится шанс сделать это бесплатно», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО "Ростелеком — Розничные системы".

Подробные правила акции «Стань легендой» можно найти на сайте компании «Ростелеком» (PDF-файл, 261 кБ) или уточнить у менеджеров офисов, участвующих в акции.

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Интернет в Ростове

Сервисы «Ростелекома» для операторов всё более популярны!


На этой неделе АО «Рестрим», дочерняя компания «Ростелекома», вошла в тройку самых быстрорастущих ИТ-поставщиков для операторов связи. Достичь столь впечатляющих результатов фирме помогло участие в проектах «Видеокомфорт», «Интерактивное ТВ» и развитие направления веб-разработки. И, конечно, успех на рынке стал результатом качественной стратегии развития, реализуемой топ-менеджментом. Последнему аспекту компания «Ростелеком» традиционно уделяет особое внимание — и постоянно расширяет команду ведущих специалистов. В частности, недавно в неё вошёл Сергей Онянов, назначенный техническим директором макрорегионального филиала «Юг».
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Бесплатный Wi-Fi «Ростелекома» бьёт рекорды популярности


Компания «Ростелеком» сообщает о стремительном росте популярности сельских точек доступа Wi-Fi после обнуления тарифов. Напомним, что с 1 августа национальный оператор полностью отменил плату за Wi-Fi в рамках проекта устранения цифрового неравенства. После чего количество интернет-сессий в беспроводной сети малых населённых пунктов выросло на 35%, а объём трафика впервые превысил 1 Пб.
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Интернет в частный дом от Нансена до Ленина — и Врубовой


Альтернативный провайдер «Интегрированные сети связи» объявил о возможности подключения по «оптике» частных домов на улицах Ленина и Нансена (район РИИЖТ). По данным TechnoDrive, зона покрытия охватывает территорию от пер. Обуховского до ул. Врубовой. А специальное предложение «Осенний ценопад» позволяет новым абонентам подключиться до 1 ноября по привлекательной цене — от 4500 рублей, включая оборудование.
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Таинственные замки Чехии ждут гостей


Немногим больше месяца осталось у абонентов «Ростелекома», чтобы выиграть путешествие по замкам Чехии и десятки других ценных призов. Как вы, наверное, догадались речь идёт об увлекательном онлайн-квесте «Тайна заколдованной башни», организованном национальным оператором. Принять участие в данной игре может любой абонент «Ростелекома», зарегистрированный в бонусной программе. Причём на данный момент один из трёх главных призов уже нашёл своего владельца. Подробнее о ходе необычной игры читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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«Ростелеком» приостановил начисления ростовчанам, пострадавшим от пожара


Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» сообщил о бессрочной приостановке начислений за услуги связи абонентам, чьё жильё пострадало при пожаре 21 августа. Абонентская плата за Интернет, стационарный телефон и «Интерактивное ТВ» данной категории пользователей не будет начисляться вплоть до получения личного заявления о возобновлении потребления услуг «Ростелекома». Помимо этого, оператор готов проконсультировать всех пострадавших от пожара по дальнейшему использованию телекоммуникационных услуг — как по бесплатному номеру call-центра, так и при личном визите в офисы. Подробности читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!!  Интернет в Ростове

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Сервисы «Ростелекома» для операторов всё более популярны!

Интернет в частный дом от Нансена до Ленина — и Врубовой

Бесплатный Wi-Fi «Ростелекома» бьёт рекорды популярности

Сотрудничество «Ростелекома» с операторами на юге будет курировать Павел Шалюгин

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