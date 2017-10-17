ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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Ростовчане могут получить бесплатный Интернет на целый год
Компания «Ростелеком» продолжает радовать абонентов яркими акциями, в которых получить скидки на услуги — и даже бесплатный Интернет, — может любой пользователь. Например, клиенты, уже подключившиеся к «Ростелекому», продолжают выигрывать призы в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни». А для новых пользователей компания подготовила акцию «Стань легендой». По её условиям ростовчане, подключающие «Домашний Интернет» с 16 по 25 октября в офисе на пр.Буденновском 50, могут получить данную услугу на год бесплатно. Подробнее о данном предложении читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Акция «Стань легендой» проводится в центрах продаж и обслуживания компании «Ростелеком — Розничные системы» (дочернего предприятия ПАО «Ростелеком»). Помимо Ростова-на-Дону, в ней принимают участие флагманские офисы компании в Краснодаре, Астрахани, Нальчике, Владикавказе, Элисте, Черкесске и Ставрополе, адреса которых можно найти здесь.
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