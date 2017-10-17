«Интерактивное ТВ» запускает новые телеканалы

Компания «Ростелеком» продолжает добрую традицию практически ежемесячного расширения списка каналов «Интерактивного ТВ». Не стал исключением и октябрь, который порадует зрителей страноведческим проектом «Большая Азия» — и дополнительным каналом для женщин в подписке Amedia Premium. Подробнее о новинках «Интерактивного телевидения» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Телеканал «Большая Азия», появившийся на «Интерактивном ТВ», — это яркий тематический калейдоскоп, рассчитанный на широкую аудиторию зрителей. В его эфире представлены новости и актуальные интервью, документальные и художественные фильмы, а также страноведческие программы об истории, культуре, природе и образе жизни стран Азии и азиатского региона России. В яркой и доступной форме канал «Большая Азия» расскажет русскоязычной аудитории об этом сложном, удивительном, но таком близком нам — географически и исторически — мире.
Смотреть телеканал «Большая Азия» могут абоненты «Интерактивного ТВ» и владельцы OTT-приставок «Интерактивное ТВ 2.0», подписанные на пакеты «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Для этого достаточно выбрать кнопку 45 в меню ТВ-приставки «Ростелеком».
А для абонентов с активной подпиской Amedia Premium стал доступен дополнительный, уже четвёртый, канал — «А2 ПРО ЛЮБОВЬ». Этот телепроект ориентирован на молодую и активную женскую аудиторию, которая найдёт здесь в избытке мелодрамы, комедии, исторические драмы и детективы.
Зрительниц канала ждут новинки и телехиты последних лет — «Девочки», «Белая принцесса», «Вы все меня бесите», «Вечный отпуск» и многие другие. Кроме того, «А2 ПРО ЛЮБОВЬ» предлагает художественные фильмы по выходным, репортажи с красных дорожек и съёмочных площадок, — а также документальные фильмы об искусстве и моде, музыкальные шоу и легендарные live-концерты звезд мировой сцены.
Канал «A2 ПРО ЛЮБОВЬ», помимо пакета Amedia Premium, доступен на кнопке 119 также в пакетах Amedia+Viasat Premium HD, «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и аналогичных пакетов «Интерактивного ТВ 2.0».
Напомним, что подключить любой пакет ТВ-каналов вы можете, не вставая с дивана. Для этого достаточно выбрать в меню ТВ-приставки раздел «Управление услугами» и следовать инструкциям на экране.
На этой неделе «Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» сообщило о нескольких изменениях в сетке вещания. Для поклонников здорового образа жизни началось вещание телеканала «Первый Вегетарианский», канал «Диалоги о рыбалке» изменил пакеты присутствия, а Eurosport 2 «переехал» на другую кнопку в пакетах для юрлиц. Тем временем «Ростелеком» и Paramount Comedy анонсировали новый конкурс для телезрителей, победители которого получат обновлённую легенду — телефоны Nokia 3310 Dual SIM. Подробнее обо всём этом в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком», которое смотрят более 4,6 млн российских семей, приступило к вещанию нового эксклюзивного канала Eurosport Gold. Данный проект, созданный совместно с предприятием «Медиа Альянс», будет включать основной контент канала Eurosport 2, расширенный трансляциями лучших спортивных состязаний планеты. В частности, Eurosport Gold станет единственным каналом, транслирующим все матчи Национальной Хоккейной Лиги (NHL). И это лишь один из множества сюрпризов, подготовленных компанией «Ростелеком» для любителей спорта!
В Ростовской области продолжается плановая профилактика оборудования РТРС, на время которой отключается трансляция первого и второго мультиплексов или отдельных цифровых каналов в их составе. По официальной информации, пик отключений цифрового телевидения намечен на 16 октября, — когда без сигнала останутся 83 населённых пункта Донского края, включая Ростов-на-Дону. При этом в четырёх из них, включая Новошахтинск, регулярные отключения уже начались и продлятся несколько недель.
В России начинается период осенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приёмная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись позади спутника связи, «глушит» теле- и радиосигнал земных вещателей. При этом могут возникать помехи в приёме сигналов. Однако с этим борятся специалисты!
Высокие скорости мобильного Интернета и распространение современных гаджетов меняют предпочтения телезрителей, — которые всё чаще смотрят любимые передачи на смартфонах и планшетах. Однако просмотр ТВ или кино в мобильной сети «съедает» довольно много интернет-трафика, особенно если речь идёт о трансляциях в формате HD. К счастью, для абонентов мобильного оператора «Ростелеком» это больше не проблема! Ведь по условиям акции «Видеотрафик в комплекте» зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть любимые каналы, не задумываясь об объёме загруженных данных — все они будут бесплатными и не приведут к исчерпанию пакетов мобильного Интернета.