«Интерактивное ТВ» запускает новые телеканалы

Компания «Ростелеком» продолжает добрую традицию практически ежемесячного расширения списка каналов «Интерактивного ТВ». Не стал исключением и октябрь, который порадует зрителей страноведческим проектом «Большая Азия» — и дополнительным каналом для женщин в подписке Amedia Premium. Подробнее о новинках «Интерактивного телевидения» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Телеканал «Большая Азия», появившийся на «Интерактивном ТВ», — это яркий тематический калейдоскоп, рассчитанный на широкую аудиторию зрителей. В его эфире представлены новости и актуальные интервью, документальные и художественные фильмы, а также страноведческие программы об истории, культуре, природе и образе жизни стран Азии и азиатского региона России. В яркой и доступной форме канал «Большая Азия» расскажет русскоязычной аудитории об этом сложном, удивительном, но таком близком нам — географически и исторически — мире.



Смотреть телеканал «Большая Азия» могут абоненты «Интерактивного ТВ» и владельцы OTT-приставок «Интерактивное ТВ 2.0», подписанные на пакеты «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Для этого достаточно выбрать кнопку 45 в меню ТВ-приставки «Ростелеком».



А для абонентов с активной подпиской Amedia Premium стал доступен дополнительный, уже четвёртый, канал — «А2 ПРО ЛЮБОВЬ». Этот телепроект ориентирован на молодую и активную женскую аудиторию, которая найдёт здесь в избытке мелодрамы, комедии, исторические драмы и детективы.



Зрительниц канала ждут новинки и телехиты последних лет — «Девочки», «Белая принцесса», «Вы все меня бесите», «Вечный отпуск» и многие другие. Кроме того, «А2 ПРО ЛЮБОВЬ» предлагает художественные фильмы по выходным, репортажи с красных дорожек и съёмочных площадок, — а также документальные фильмы об искусстве и моде, музыкальные шоу и легендарные live-концерты звезд мировой сцены.



Канал «A2 ПРО ЛЮБОВЬ», помимо пакета Amedia Premium, доступен на кнопке 119 также в пакетах Amedia+Viasat Premium HD, «ТВОЙ ПРЕМЬЕРНЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и аналогичных пакетов «Интерактивного ТВ 2.0».



Напомним, что подключить любой пакет ТВ-каналов вы можете, не вставая с дивана. Для этого достаточно выбрать в меню ТВ-приставки раздел «Управление услугами» и следовать инструкциям на экране.