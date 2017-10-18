Порталом госуслуг активно пользуется 60 млн россиян
Успехи в развитии электронного правительства стали центральной темой выступления главы Минкомсвязи России Николая Никифорова на форуме «Открытые инновации — 2017». В ходе панельной дискуссии министр отметил важность развития цифровой экономики и призвал к диверсификации мирового рынка ИТ-решений. Кроме того, был отмечен значительный прогресс в использовании портала госуслуг на благо граждан России. По словам Николая Никифорова, уже сегодня государственные услуги в электронном виде получают почти 60 миллионов граждан, — а через систему межведомственного документооборота за прошлый год прошло более десяти миллиардов (!) транзакций. Каждая из которых — это экономия средств, сил и времени сразу многих людей.
В своём докладе Николай Никифоров сообщил, что развитие инфраструктуры связи и эффективное отраслевое регулирование позволило России выйти на второе место в мире по доступности цен на мобильную связь и десятое место в мире по доступности услуг широкополосного доступа в Интернет. При этом особое внимание уделяется ликвидации цифрового неравенства, — в результате чего жители городов и деревень получают равные возможности в использовании госуслуг.
Отдельное внимание глава Минкомсвязи России уделил необходимости диверсификации мирового рынка ИТ-решений. «Если хотим иметь устойчивую мировую ИТ-систему, необходимо на государственном уровне поддерживать разработчиков критически важных программных продуктов, должен быть баланс, чтобы ни одна страна не занимала более 50% рынка таких решений» — подчеркнул Николай Никифоров.
Министр призвал участников форума к выработке международных стандартов и правил ответственного поведения государств в рамках перехода на цифровые платформы. «Цифровизация трансгранична по своей природе, информация перемещается глобально, и необходимость постоянного международного диалога с учетом мнений всех заинтересованных сторон — вопрос ближайшего будущего», — отметил глава министерства.
В дискуссии также приняли участие бывший директор по информационным системам и решениям по совместимости Европейской комиссии Деклан Диси, советник по технологиям правительства Великобритании Лиам Максвелл, член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян, — а также генеральный директор GovTech (Сингапур) Жаклин По, министр по вопросам инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненад Попович, директор по цифровизации Финского агентства по финансированию инноваций Пекка Сивонен.
Кроме того, в рамках форума «Открытые инновации — 2017» состоялась встреча зампредседателя Правительства РФ Аркадия Дворковича и главы Минкомсвязи России Николая Никифорова с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма. Ведь развитие цифровой экономики столь же важно для россиян, как и непрерывное совершенствование системы оказания госуслуг.
11 октября в Сочи открылась V ежегодная конференция «Взгляд в цифровое будущее», организаторами которой выступили компания «Ростелеком» и комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества. Участниками данного мероприятия стали более полутысячи представителей цифровой индустрии, органов федеральной и муниципальной власти, — а также специалисты из различных отраслей экономики, где активно внедряются цифровые решения. При этом хэдлайнерами конференции выступили Андрей Липов, начальник управления Президента РФ по применению ИТ и развитию электронной демократии, Илья Массух, глава Фонда информационной демократии и Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».
Портал «Госуслуги» продолжает стремительно набирать популярность в РФ — и, конечно, в Ростовской области. По данным «Ростелекома», за минувший год на Gosuslugi.ru зарегистрировались более миллиона жителей донского края. А общее количество пользователей портала «Госуслуги» в Ростовской области превысило 2 миллиона человек!
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Как известно, в бизнесе формула «время — деньги» особенно актуальна. Поэтому предприниматели используют любую возможность для сокращения временных затрат. В частности, активно используют онлайн-сервисы ФНС России. К примеру, возможность передавать налоговую отчётность по Интернету и получать консультации через «Личный кабинет» активно используются бизнесом. Причём Федеральная налоговая служба расширяет список онлайн-сервисов. Совсем недавно на сайте налоговой инспекции появился калькулятор для расчёта стоимости патентов, — а также организован приём заявлений на постановку и снятие с учёта контрольно-кассовой техники.
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