В России появятся первые 50 «умных» городов

В современных мегаполисах всё чаще можно встретить различные информационные системы. За ситуацией в парках и на улицах наблюдает комплекс «Безопасный город», видеокамеры ГИБДД беспристрастно выявляют нарушителей, табло на остановочных комплексах сообщают время ожидания автобуса, — а данные о потреблённой электроэнергии «умные» счётчики сразу отправляют в энергосбыт… И это лишь некоторые из множества примеров! Однако, к сожалению, большинство таких систем не связаны между собой, — несмотря на впечатляющие перспективы синергии... Исправить ситуацию призван Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления, в состав которого вошла компания «Ростелеком». Согласно плану, уже в этом году будут определены первые 50 «умных» городов России, в которых начнётся массовое внедрение единой интеллектуальной платформы управления.

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Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления был провозглашён 17 октября на международной конференции «Открытые инновации». Подписи под данным документом поставили замминистра Минкомсвязи России Сергей Калугин, первый заместитель гендиректора «Росатома» по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, — а также ректор университета ИТМО Владимир Васильев и замдекана экономического факультета МГУ Сергей Трухачев.



Одна из ключевых задач консорциума — создание и реализация концепции «Умные города России», которая будет предполагать конкретные меры и целевые показатели по цифровизации отраслей городского хозяйства. Уже до конца текущего года планируется определить «пилотные» территории и разработать «дорожную» карту, включающую мероприятия по применению цифровых платформ управления «умными» городами. В неё войдут, в частности, проекты по внедрению беспилотного транспорта, повышение прозрачности и эффективности ЖКХ, — а также работы по развитию в городах высокотехнологичных компаний и перспективных ИТ-проектов.



«Концепция будет предполагать опережающее развитие 50 городов нашей страны, которые станут "точками" концентрации основного капитала цифровой экономики — высококвалифицированных специалистов. Решение такой амбициозной задачи требует объединения усилий и компетенций организаций-лидеров в рамках стратегического консорциума, который станет центром компетенций по созданию "умных" городов и реализации соответствующих инновационных проектов в интересах почти 50 млн. жителей нашей страны, — рассказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. — "Ростелеком" всегда уделял особое внимание внедрению цифровых сервисов в городское управление. За это время нам удалось накопить соответствующие знания и индустриальные компетенции, и мы точно знаем, как цифровые технологии могут изменить жизнь жителей городов к лучшему».



Заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин отметил, что повышение эффективности и прозрачности управления городской средой за счёт внедрения цифровых технологий является важнейшей задачей для России: «Города — неотъемлемый участник цифровой трансформации экономики. Занимая всего 2% поверхности земли, на них приходится 70% мирового ВВП и 50% населения. В России городское население уже сегодня составляет 74%».



Закономерно и участие в консорциуме «Росатома». Ведь данная корпорация является одним из лидеров по внедрению ИТ-инноваций в России, а города вблизи объектов атомной отрасли часто становятся центрами научных и технологических разработок. В рамках проекта эти решения могут быть интегрированы в инфраструктуру городов, сделав жизнь людей более качественной и комфортной. А когда пилотный проект будет завершён, модель «умных» городов сможет массово внедряться в сотнях других населённых пунктов России, — открывая для их жителей новые впечатляющие возможности.