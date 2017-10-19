«Наука это увлекательно»: в Ростове открылся «Джоуль парк»

Стремительный прогресс информационных технологий обостряет дефицит технически грамотных специалистов. Поэтому задача выявления юных изобретателей, будущих программистов и инженеров-робототехников стоит весьма остро. И начинать здесь приходится буквально «с пелёнок»!.. Увлечь детей техническим творчеством и наукой призваны уже работающий интерактивный музей наук и строящийся технопарк «Кванториум». А в начале октября для юной аудитории распахнул двери ростовский «Джоуль парк», — предлагающий посетителям зрелищные научные шоу.

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«Джоуль парк» в Ростове приглашает посетителей принять участие в зрелищных физических и химических экспериментах, — а вскоре к ним добавится и научное шоу «Свет и цвет». При этом посещать мероприятия могут зрители от 6 лет и старше. Организаторы особо отмечают, что несмотря на опыты с жидким азотом, стенды с электричеством — и даже некоторые эксперименты с огнём, — все они абсолютно безопасны. А значит, у посетителей должны остаться только приятные впечатления — и, возможно, увлечённость наукой с перспективой перерасти в востребованную профессию.



Помимо научных шоу, в «Джоуль парке» организована занимательная экспозиция. Здесь посетители смогут увидеть все «чудеса науки», — имеющие, конечно, чёткое математическое или физическое объяснение. Ростовчан ждут «комната с нарушенной гравитацией», различные лабиринты и оптические иллюзии, а также стенды, демонстрирующие необычные эффекты механики и электрики.



Кстати, сделанные здесь фотографии могут стать предметом особой гордости как для детей, так и для родителей — ведь они порой намного эффектнее экстремальных селфи и при этом совершенно не опасны, в отличие от последних.



Итак, «Джоуль парк» в Ростове расположился по адресу: ул. Красноармейская, 170. Посетителей здесь ждут ежедневно с 10 до 20 часов. А расписание научных шоу можно найти на странице проекта «В Контакте».



Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир науки в самом центре Ростова!