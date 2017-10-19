«Наука это увлекательно»: в Ростове открылся «Джоуль парк»

«Джоуль парк» в Ростове приглашает посетителей принять участие в зрелищных физических и химических экспериментах, — а вскоре к ним добавится и научное шоу «Свет и цвет». При этом посещать мероприятия могут зрители от 6 лет и старше. Организаторы особо отмечают, что несмотря на опыты с жидким азотом, стенды с электричеством — и даже некоторые эксперименты с огнём, — все они абсолютно безопасны. А значит, у посетителей должны остаться только приятные впечатления — и, возможно, увлечённость наукой с перспективой перерасти в востребованную профессию.
Помимо научных шоу, в «Джоуль парке» организована занимательная экспозиция. Здесь посетители смогут увидеть все «чудеса науки», — имеющие, конечно, чёткое математическое или физическое объяснение. Ростовчан ждут «комната с нарушенной гравитацией», различные лабиринты и оптические иллюзии, а также стенды, демонстрирующие необычные эффекты механики и электрики.
Кстати, сделанные здесь фотографии могут стать предметом особой гордости как для детей, так и для родителей — ведь они порой намного эффектнее экстремальных селфи и при этом совершенно не опасны, в отличие от последних.
На этой неделе Росавиация выдала будущему ростовскому аэропорту «Платов» разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала. Таким образом, официально подтверждена готовность аэровокзала и его служебно-технических помещений к обслуживанию пассажиров. Напомним, что «Платов» стал первым построенным «с нуля» аэропортом современной России — и претендует на звание самого высокотехнологичного в ЮФО и СКФО. Оценить преимущества новой воздушной гавани авиакомпании и путешественники смогут уже 1 декабря.
С отключением энергоснабжения по графику жители Ростова сталкиваются уже не первый год. Регулярно городские электросети предупреждают горожан о «блэкаутах», связанных с обрезкой деревьев, профилактическими работами, техническим обслуживанием подстанций и так далее... Не стала исключением и нынешняя неделя — с 9 по 13 октября ожидаются точечные отключения электроэнергии как в центре Ростова, так и в спальных районах. Но это, вероятно, лишь вершина айсберга! Если взглянуть на проблемы энергетики шире, то это уже не просто соперничество «традиционных» и «альтернативных» электростанций. Всё чаще узким местом отрасли становятся... распределительные сети, — обслуживание которых зачастую и приводит к отключениям ростовских домов.
С 1 октября в Ростове-на-Дону ощутимо подорожает городской транспорт. Отныне поездка на автобусе или маршрутке за наличные будет стоить 24 рубля. Снизить этот ценник смогут владельцы транспортных карт, для которых предусмотрен льготный тариф — 20 рублей (и всего 70 терминалов пополнения на мегаполис с миллионом жителей). Однако, до конца года у ростовчан и гостей города появится ещё одна замечательная возможность сэкономить на проезде. Речь идёт о бесконтактной оплате с помощью банковских карт. Уже сегодня таким способом оплатить проезд могут пассажиры автобусного маршрута №4 «Центральный рынок — ГПЗ-10». А в ближайшие три месяца валидаторы, принимающие карты VISA PayWave, MasterCard PayPass и «МИР», появятся во всех автобусах донской столицы.
В сентябре макрорегиональный филиал «Юг» компании «Ростелеком» сообщил о нескольких новых назначениях в руководстве. В частности, на должность директора по организационному развитию и управлению персоналом был назначен Павел Бугаев. А работу с корпоративным и государственными сегментами возглавил Константин Боженов. Напомним также, что в августе «Ростелеком-Юг» встретил нового директора департамента по работе с операторами связи Павла Шалюгина. Таким образом, топ-менеджмент компании пополнился специалистами с большим опытом работы и решимостью добиваться ещё более впечатляющих результатов.
На этих выходных ростовчан ожидает много интересного. Погода будет радовать солнечными, но не жаркими днями, — которые можно провести, например, в парках нашего города. Если же вы окажетесь вблизи Южного IT-парка, то сможете узнать секреты разработки компьютерных игр. И это ещё не всё!.. Для увлеченных исследователей и ростовчан, желающих заглянуть в будущее, в субботу и воскресенье пройдёт VIII Фестиваль науки юга России. В эти дни посетители КВЦ «ДонЭкспоцентр» научатся собирать роботов, смогут заглянуть в наномир, испытают устройства виртуальной реальности, — а также увидят презентацию интеллектуальных материалов. При этом вход на фестиваль науки для всех гостей будет свободным и не потребует предварительной регистрации. Добро пожаловать!