«Ростелеком» построит пилотную зону 5G

Компания «Ростелеком» подписала соглашение с фирмой Nokia и технопарком «Сколково» о создании опытной зоны 5G. Сеть нового поколения появится на территории инновационного центра уже в ближайшее время, — обеспечивая пиковую скорость порядка 20 Гбит/с. Тестирование нового стандарта поможет участникам рынка сформировать единые спецификации стандарта 5G, которые должны быть приняты уже в следующем году. А в перспективе, — начиная с 2019 года, — сети 5G станут основой ИТ-инфраструткуры «умных» городов, создаваемой при активном участии «Ростелекома».

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Подписание соглашения о создании опытной зоны 5G в Сколково состоялось на форуме «Открытые инновации», проходившем в Москве с 16 по 18 октября. Свои подписи под данным документом поставили президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, а также вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо.



Компании, подписавшие соглашение, согласовали перечень сценариев возможного применения беспроводных технологий пятого поколения, которые могут быть реализованы в рамках проекта. Выполнение этих сценариев позволит продемонстрировать возможности новейших технологий связи для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики.



«"Ростелеком" обладает необходимой сетевой инфраструктурой и радиочастотами для строительства опытной зоны сети 5G в "Сколково", — подчеркнул президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. — Подписанное соглашение — логичное продолжение работы "Ростелекома" по созданию и тестированию сетей 5G. В мае 2017 года компания подписала соглашение о намерениях с правительством Татарстана о создании и запуске сети 5G в республике».



В рамках проекта по созданию сети 5G в «Сколково» компания «Ростелеком» проведёт исследование возможности использования отдельных участков полос радиочастот с помощью перспективных технологий, включая системы IMT, с применением радиоэлектронных средств стандарта LTE/LTE-Advanced.



«Nokia активно взаимодействует в области 5G с отраслевыми лидерами во всех странах, разрабатывая и тестируя сценарии использования сетей 5G в различных отраслях, — отметил вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо. — Мы рады партнёрству с компанией "Ростелеком" и "Сколково" в рамках проекта по созданию пилотной зоны 5G в России. Мы уверены, что это сотрудничество чрезвычайно важно для успешного развертывания беспроводной сети связи следующего поколения и для создания в России экосистемы 5G».



Напомним, что особенностями сетей 5G являются исключительно широкая полоса пропускания, соединения с низкой задержкой — и широкое распространение сетевых услуг для развития общества и Интернета вещей. Таким образом, 5G преобразует жизнь людей, экономику и все виды связи, открывая совершенно новые сферы применения коммуникаций и расширяя функциональность существующих беспроводных приложений.



Поэтому закономерно, что именно стандарт 5G станет одной из опорных технологий цифровой экономики России. В частности, он будет активно задействован в таких направлениях как Интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом и умный транспорт.