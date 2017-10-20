В Ростовской области появятся свои ветроэлектростанции

Развитие альтернативной энергетики стало основным пунктом повестки дня очередного совещания в региональном правительстве. В ходе встречи представители управляющей компании «Роснано» и корпорации «Фортум» заявили о намерении построить в Ростовской области ветропарк мощностью 250 мегаватт. Реализовать данный проект планируется до конца 2019 года, — а затем в течение трёх лет мощность ветропарка будет увеличена в 4 раза, до 1000 мегаватт!.. При этом башни для ветроэнергетических установок также будут производиться на предприятиях региона, — что создаст новые рабочие места для жителей области и обеспечит эффективную реализацию программы импортозамещения. Подробнее о перспективах получения «электроэнергии из воздуха» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Согласно планам компании «Роснано» и корпорации «Фортум», в 2019 году на территории Ростовской области появится ветропарк мощностью 250 мегаватт — с перспективой четырёхкратного увеличения вырабатываемой мощности. На сегодняшний день подтверждённый объём инвестиций в данный проект составляет около 40 млрд рублей.



Место размещения первых энергогенерирующих объектов сейчас определяется. Однако, с большой вероятностью, это будет одна из площадок в городах Гуково, Зверево или Красносулинском районе.



Важно отметить, что энергетические установки для данного ветропарка также будут созданы в Ростовской области. Производственной площадкой для них станет таганрогский завод «Красный котельщик». Инвестиции в это производство, по предварительным оценкам, составят 1 млрд рублей.



Проект по развитию ветряной энергетики на Дону будет реализован в рамках специального инвестиционного контракта, — на что уже получено предварительное одобрение минпромторга РФ. При этом региональные власти готовы активно содействовать его реализации.



Василий Голубев, ознакомившись с проектом, поручил региональному Минпромэнерго подготовить проект областного закона о льготном налогообложении участников специальных инвестиционных контрактов.



«Мы заинтересованы в выполнении этих крупных проектов и готовы расширить налоговые льготы по ним», — заявил губернатор.



Таким образом, помимо мощностей РоАЭС, в энергосистему региона — и России, — вскоре начнёт поступать и альтернативная электроэнергия, произведённая на Дону. И это отличная новость!