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В Ростовской области появятся свои ветроэлектростанции
Развитие альтернативной энергетики стало основным пунктом повестки дня очередного совещания в региональном правительстве. В ходе встречи представители управляющей компании «Роснано» и корпорации «Фортум» заявили о намерении построить в Ростовской области ветропарк мощностью 250 мегаватт. Реализовать данный проект планируется до конца 2019 года, — а затем в течение трёх лет мощность ветропарка будет увеличена в 4 раза, до 1000 мегаватт!.. При этом башни для ветроэнергетических установок также будут производиться на предприятиях региона, — что создаст новые рабочие места для жителей области и обеспечит эффективную реализацию программы импортозамещения. Подробнее о перспективах получения «электроэнергии из воздуха» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Согласно планам компании «Роснано» и корпорации «Фортум», в 2019 году на территории Ростовской области появится ветропарк мощностью 250 мегаватт — с перспективой четырёхкратного увеличения вырабатываемой мощности. На сегодняшний день подтверждённый объём инвестиций в данный проект составляет около 40 млрд рублей.
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