«Ростелеком» подарит MacBook создателю лучших трюков
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» выступило партнёром первой в России телевизионной награды для фокусников и иллюзионистов — премии TRiCK. Главный приз данного состязания — полмиллиона рублей и возможность создания собственного телешоу. А финалисту в номинации для видеоблогеров «Ростелеком» вручит стильный Apple MacBook. Учитывая столь привлекательные призы, количество участников премии TRiCK стремительно растёт!.. На сегодняшний день свои заявки на конкурс прислали фокусники из России, Украины, Эстонии, Болгарии и Германии. А остальным желающим стоит поторопиться — поскольку конкурсные работы принимаются лишь до 25 октября. После чего квалифицированное жюри назовёт имена лучших иллюзионистов мира.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком», которое смотрят уже более 4,6 миллионов российских семей, учредило специальный приз в номинации «Трикстер года». В данной номинации видеоблогеры представят на суд жюри свои лучшие розыгрыши, пранки, трюки монтажа и другие технические уловки. А победителя компания «Ростелеком» наградит элегантным компьютером Apple MacBook.
«Канал TRiCK, несмотря на молодость, уже имеет свою аудиторию, потому что умеет ярко и захватывающе представить мир магии, иллюзий и авантюр, — отмечает директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов. — Мы решили поддержать первую в России телевизионную премию для иллюзионистов и фокусников в том числе и потому, что при выборе победителей будет учтено мнение простых зрителей. Как известно, "Ростелеком" занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг интернет-доступа, поэтому логично, что компания учредила специальную награду в номинации для видеоблогеров, которые за свои талантливо созданные иллюзии могут получить реальный приз».
Помимо этого, в конкурсе TRiCK будет определён обладатель гран-при — 500 000 рублей и возможности создания собственного ТВ-шоу.
Для участия в премии TRiCK необходимо до 25 октября опубликовать видео своего номера в Youtube, «ВКонтакте» или Facebook с хэштегом #ПремияTRiCK и заполнить заявку на сайте конкурса.
Церемония вручения премий TRiCK с участием звёзд и красочное шоу в лучших традициях Вегаса, состоится 21 ноября в центре Москвы. На этом масштабном мероприятии со своими номерами выступят победители отборочного тура в 10 номинациях, среди которых шесть жанровых, одна общая для участников до 15 лет, — а также две спецноминации и один приз зрительских симпатий.
Победителей конкурса TRiCK выберет компетентное международное жюри, в состав которого вошли: почетный президент Международной федерации сообществ фокусников Эрик Эсвин (Нидерланды), президент Российской ассоциации иллюзионистов Екатерина Медведева и главный редактор телеканала TRiCK Иван Бехтев. В выборе победителя также будут учитываться голоса интернет-пользователей.
Включайте канал TRiCK на «Интерактивном ТВ» — и выбирайте лучших фокусников!
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