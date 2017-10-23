Ростовская область выбирает цифровую экономику

20 октября в центральном офисе Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» состоялось расширенное заседание правления Союза работодателей региона. Одним из ключевых вопросов повестки дня стало развитие информационных технологий в Ростовской области и переход к цифровой экономике. По мнению участников заседания, для этого в регионе имеются все необходимые предпосылки — успешно ликвидируется цифровое неравенство, создаются комплексы видеонаблюдения (с перспективой интеграции в систему «Умный город»), а гражданам и предприятиям оказываются электронные госуслуги. Во всех этих проектах важную роль играет компания «Ростелеком», реализующая самые сложные проекты в масштабах России — и предлагающая бизнесу всё новые услуги.

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В начале заседания министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко назвал основные перспективные рынки для цифровой экономики. В их числе AutoNet (беспилотные транспортные средства), HealthNet (персонализированные медицинские услуги), EnergyNet (интеллектуальная энергетика), SafeNet (безопасность передачи данных) и FinNet (децентрализованные финансовые системы). Примечательно, что во всех перечисленных направлениях «Ростелеком» либо уже участвует, либо активно прорабатывает технологические решения. Так, например, при участии компании 78 медицинских организаций Ростовской области получили доступ к единой государственной информационной системе здравоохранения, — а до конца текущего года по всей России «Ростелеком» подключит к Интернету 3134 медицинских учреждения.



Защита данных является ещё одной востребованной услугой «Ростелекома» для предприятий и организаций. Национальный оператор эффективно отражает DDoS-атаки на ресурсы банков, телекомпаний и других своих клиентов. А от сбоев и технических неполадок надёжно защищает резервирование data-центров, реализованное «Ростелекомом».



Не остался без внимания «Ростелекома» и такой футуристический, на первый взгляд, сегмент цифровой экономики как AutoNet. Поскольку беспилотный автотранспорт, — и дроны в воздухе, — сначала появятся в рамках «умных городов», национальный оператор активно прорабатывает соответствующую концепцию для России. И первые 50 интеллектуальных мегаполисов появятся в нашей стране уже в ближайшие годы. В них, разумеется, автоматизирован будет не только транспорт, но и другие сферы, — включая ЖКХ и «умную энергетику» как часть концепции EnergyNet.



Конечно, столь стремительное развитие цифровой экономики уже сейчас меняет требования к образовательным программам ВУЗов. Например, в ЮФУ уже не ограничиваются изучением интерфейса «мозг-компьютер» — и перешли к исследованию взаимодействия «мозг-мозг».



Вместе с рынком изменятся и запросы работодателей. Ведь, по мере внедрения инновационных систем, требуется множество квалифицированных специалистов, способных их проектировать, разрабатывать и обслуживать. И эту задачу необходимо решать совместно работодателям, учебным заведениям и провайдерам цифровых сервисов. Состоявшееся в Ростове заседание стало одной из первых попыток такого сотрудничества, — причем, весьма успешной.



В рамках встречи руководители донского бизнеса, ВУЗов и органов власти обменялись мнениями и составили план действий по развитию цифровой экономики в Ростовской области. А компания «Ростелеком» представила собравшимся новые телеком-услуги, стремительно приближающие эпоху глобальной цифровизации. Подробнее о них мы расскажем во второй части репортажа, в завтрашнем выпуске TechnoDrive!