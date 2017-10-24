«Цифровые услуги, которые приближают будущее»

Основой цифровой экономики являются «облачные» сервисы. Такое мнение было высказано на заседании правления Союза работодателей Ростовской области. И с этим трудно спорить!.. Действительно, централизованная обработка данных открывает впечатляющие возможности для граждан и бизнеса. А организации, использующие «облака», не только снижают расходы, но и могут сконцентрироваться на профильной деятельности. О том, как это сделать наиболее эффективно, в ходе встречи рассказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.

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По словам Сергея Алхасова, компания «Ростелеком» готовится к очередной трансформации в рамках утверждённой стратегии развития. И, если в 2011 году национальный оператор связи превратился в глобального сервис-провайдера, то сегодня он готов к следующему шагу — стать цифровым партнёром для населения, бизнеса и государства.



Что это значит?.. Прежде всего, предоставление клиентам полного спектра необходимых им цифровых услуг и платформ, преимущественно «облачных». Экосистема «Ростелекома» сегодня включает решения для индустриального Интернета, геоинформационную и биометрическую платформы, — а также продукты для цифровизации отраслей экономики (здравоохранение, образование, энергетика, ЖКХ и др.)



При этом «Ростелеком» относится очень гибко к потребностям любых заказчиков. Например, для желающих создать собственную ИТ-инфраструктуру в «облаке», оператор предлагает услугу «Виртуальный ЦОД». Благодаря ей, клиент может получить реальный дата-центр за несколько минут, выбрать серверную операционную систему и нужные приложения, которые сразу будут готовы к работе. А если параметры «Виртуального ЦОД» потребуется изменить (добавить память или увеличить объём дисков), это можно сделать буквально несколькими щелчками «мыши». Кстати, корпоративные клиенты «Ростелекома» могут заказать бесплатный тест-драйв данного сервиса — достаточно лишь заполнить форму онлайн.



И это ещё не всё!.. Свои услуги в рамках цифрового партнёрства «Ростелеком» предлагает и операторам связи. Например, в ЮФО и СКФО компания занимается строительством и обслуживанием сетей других провайдеров, — рассматривая их не как конкурентов, а исключительно как партнёров.



«В связи с глобальной ролью цифровых технологий в современной экономике, мы будем предлагать всё больше продуктов и услуг, относящихся к области IT-бизнеса, и это уже будет не просто телеком-партнёрство, а "цифровое" партнёрство» — отметил Сергей Алхасов.



Таким образом, в условиях цифровой экономики «Ростелеком» готов предложить любому юридическому или физическому лицу необходимый набор сервисов — с обслуживанием по принципу «единого окна» и оплатой одним счётом.



Но готов ли донской бизнес уйти в «облака»?.. Как показали результаты экспресс-опроса, среди участников заседания — вполне! Более того, об использовании «облачных» технологий на своих предприятиях уже сегодня заявили более 60% опрошенных. А порядка 17% готовятся к внедрению соответствующих решений. Это значит, что продукты, предлагаемые «Ростелекомом», будут весьма востребованными, — а Ростовская область по праву считается лидером ИТ-инноваций!