«Цифровые услуги, которые приближают будущее»

Основой цифровой экономики являются «облачные» сервисы. Такое мнение было высказано на заседании правления Союза работодателей Ростовской области. И с этим трудно спорить!.. Действительно, централизованная обработка данных открывает впечатляющие возможности для граждан и бизнеса. А организации, использующие «облака», не только снижают расходы, но и могут сконцентрироваться на профильной деятельности. О том, как это сделать наиболее эффективно, в ходе встречи рассказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Алхасов.
По словам Сергея Алхасова, компания «Ростелеком» готовится к очередной трансформации в рамках утверждённой стратегии развития. И, если в 2011 году национальный оператор связи превратился в глобального сервис-провайдера, то сегодня он готов к следующему шагу — стать цифровым партнёром для населения, бизнеса и государства.
Что это значит?.. Прежде всего, предоставление клиентам полного спектра необходимых им цифровых услуг и платформ, преимущественно «облачных». Экосистема «Ростелекома» сегодня включает решения для индустриального Интернета, геоинформационную и биометрическую платформы, — а также продукты для цифровизации отраслей экономики (здравоохранение, образование, энергетика, ЖКХ и др.)
При этом «Ростелеком» относится очень гибко к потребностям любых заказчиков. Например, для желающих создать собственную ИТ-инфраструктуру в «облаке», оператор предлагает услугу «Виртуальный ЦОД». Благодаря ей, клиент может получить реальный дата-центр за несколько минут, выбрать серверную операционную систему и нужные приложения, которые сразу будут готовы к работе. А если параметры «Виртуального ЦОД» потребуется изменить (добавить память или увеличить объём дисков), это можно сделать буквально несколькими щелчками «мыши». Кстати, корпоративные клиенты «Ростелекома» могут заказать бесплатный тест-драйв данного сервиса — достаточно лишь заполнить форму онлайн.
И это ещё не всё!.. Свои услуги в рамках цифрового партнёрства «Ростелеком» предлагает и операторам связи. Например, в ЮФО и СКФО компания занимается строительством и обслуживанием сетей других провайдеров, — рассматривая их не как конкурентов, а исключительно как партнёров.
«В связи с глобальной ролью цифровых технологий в современной экономике, мы будем предлагать всё больше продуктов и услуг, относящихся к области IT-бизнеса, и это уже будет не просто телеком-партнёрство, а "цифровое" партнёрство» — отметил Сергей Алхасов.
Таким образом, в условиях цифровой экономики «Ростелеком» готов предложить любому юридическому или физическому лицу необходимый набор сервисов — с обслуживанием по принципу «единого окна» и оплатой одним счётом.
Но готов ли донской бизнес уйти в «облака»?.. Как показали результаты экспресс-опроса, среди участников заседания — вполне! Более того, об использовании «облачных» технологий на своих предприятиях уже сегодня заявили более 60% опрошенных. А порядка 17% готовятся к внедрению соответствующих решений. Это значит, что продукты, предлагаемые «Ростелекомом», будут весьма востребованными, — а Ростовская область по праву считается лидером ИТ-инноваций!
В современных мегаполисах всё чаще можно встретить различные информационные системы. За ситуацией в парках и на улицах наблюдает комплекс «Безопасный город», видеокамеры ГИБДД беспристрастно выявляют нарушителей, табло на остановочных комплексах сообщают время ожидания автобуса, — а данные о потреблённой электроэнергии «умные» счётчики сразу отправляют в энергосбыт… И это лишь некоторые из множества примеров! Однако, к сожалению, большинство таких систем не связаны между собой, — несмотря на впечатляющие перспективы синергии... Исправить ситуацию призван Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления, в состав которого вошла компания «Ростелеком». Согласно плану, уже в этом году будут определены первые 50 «умных» городов России, в которых начнётся массовое внедрение единой интеллектуальной платформы управления.
Компания «Ростелеком» объявила об открытии нового направления работы на рынке B2O (business to operators). Теперь национальный оператор готов предложить другим провайдерам услуги по монтажу, обслуживанию и устранению неисправностей на сетях фиксированной связи и элементах сетей радиодоступа. Помимо этого, специалисты «Ростелекома» могут взять на себя все работы по установке и эксплуатации телекоммуникационного оборудования других операторов связи, — позволяя коллегам сконцентрироваться на работе с клиентами и эффективном ведении бизнеса.
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