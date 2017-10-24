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«На пути к телемедицине»: быстрый Интернет появится ещё в 3134 медицинских организациях
Национальный оператор «Ростелеком» заключил государственный контракт с Министерством связи и массовых коммуникаций России на подключение медицинских организаций к сети Интернет. В соответствии с соглашением, до конца текущего года высокоскоростной доступ в сеть получат 3134 учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения. Что будет способствовать развитию телемедицины в России, — и более качественному оказанию медицинской помощи гражданам.
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Основанием для заключения государственного контракта стало распоряжение Правительства России №2094-р от 29 сентября 2017 года. Согласно данному документу, ПАО «Ростелеком» назначено единственным поставщиком услуги подключения медицинских организаций к Интернету в текущем году.Подписанный контракт определяет дополнительные условия реализации соответствующего проекта. В частности, до конца года доступом в Интернет будут обеспечены 3134 организации государственной и муниципальной систем зравоохранения, а общая стоимость услуги составит 1,93 млрд рублей. Объекты будут подключаться по волоконно-оптическим линиям связи; скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с.
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