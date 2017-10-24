На головную страницу TechnoDrive.ru  
ХИТЫ: 4G АНЛИМ 3D ГАДЖЕТЫ СОТОВИКИ КРИМИНАЛ ОБЛАКА РОБОТЫ ОБРАЗОВАНИЕ АНАЛИТИКА БИЗНЕС ЦТВ
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
одна из 21101 страниц...
24 октября 2017, Новости Ростова

«На пути к телемедицине»: быстрый Интернет появится ещё в 3134 медицинских организациях

«Ростелеком» подключит 3134 медицинских учреждений к ИнтернетуНациональный оператор «Ростелеком» заключил государственный контракт с Министерством связи и массовых коммуникаций России на подключение медицинских организаций к сети Интернет. В соответствии с соглашением, до конца текущего года высокоскоростной доступ в сеть получат 3134 учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения. Что будет способствовать развитию телемедицины в России, — и более качественному оказанию медицинской помощи гражданам.

Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.

Основанием для заключения государственного контракта стало распоряжение Правительства России №2094-р от 29 сентября 2017 года. Согласно данному документу, ПАО «Ростелеком» назначено единственным поставщиком услуги подключения медицинских организаций к Интернету в текущем году.Подписанный контракт определяет дополнительные условия реализации соответствующего проекта. В частности, до конца года доступом в Интернет будут обеспечены 3134 организации государственной и муниципальной систем зравоохранения, а общая стоимость услуги составит 1,93 млрд рублей. Объекты будут подключаться по волоконно-оптическим линиям связи; скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с.

Созданная инфраструктура позволит применять в России телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи.

При этом работа по «интернетизации» медицинских учреждений будет продолжена и в дальнейшем. По предварительным данным, для исполнения поручения Президента России, до конца 2018 года высокоскоростным доступом в Интернет предстоит обеспечить 13 890 медицинских организаций. Пациенты которых получат доступ к профессиональным консультациям и квалифицированной помощи, независимо от территориального расположения.

Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!

Новости Ростова

В Ростовской области появятся свои ветроэлектростанции


Развитие альтернативной энергетики стало основным пунктом повестки дня очередного совещания в региональном правительстве. В ходе встречи представители управляющей компании «Роснано» и корпорации «Фортум» заявили о намерении построить в Ростовской области ветропарк мощностью 250 мегаватт. Реализовать данный проект планируется до конца 2019 года, — а затем в течение трёх лет мощность ветропарка будет увеличена в 4 раза, до 1000 мегаватт!.. При этом башни для ветроэнергетических установок также будут производиться на предприятиях региона, — что создаст новые рабочие места для жителей области и обеспечит эффективную реализацию программы импортозамещения. Подробнее о перспективах получения «электроэнергии из воздуха» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее

«Наука это увлекательно»: в Ростове открылся «Джоуль парк»


Стремительный прогресс информационных технологий обостряет дефицит технически грамотных специалистов. Поэтому задача выявления юных изобретателей, будущих программистов и инженеров-робототехников стоит весьма остро. И начинать здесь приходится буквально «с пелёнок»!.. Увлечь детей техническим творчеством и наукой призваны уже работающий интерактивный музей наук и строящийся технопарк «Кванториум». А в начале октября для юной аудитории распахнул двери ростовский «Джоуль парк», — предлагающий посетителям зрелищные научные шоу.
подробнее

Аэропорт «Платов» готов к запуску


На этой неделе Росавиация выдала будущему ростовскому аэропорту «Платов» разрешение на ввод в эксплуатацию пассажирского терминала. Таким образом, официально подтверждена готовность аэровокзала и его служебно-технических помещений к обслуживанию пассажиров. Напомним, что «Платов» стал первым построенным «с нуля» аэропортом современной России — и претендует на звание самого высокотехнологичного в ЮФО и СКФО. Оценить преимущества новой воздушной гавани авиакомпании и путешественники смогут уже 1 декабря.
подробнее

Отключение света в Ростове... соответствует мировым тенденциям?


С отключением энергоснабжения по графику жители Ростова сталкиваются уже не первый год. Регулярно городские электросети предупреждают горожан о «блэкаутах», связанных с обрезкой деревьев, профилактическими работами, техническим обслуживанием подстанций и так далее... Не стала исключением и нынешняя неделя — с 9 по 13 октября ожидаются точечные отключения электроэнергии как в центре Ростова, так и в спальных районах. Но это, вероятно, лишь вершина айсберга! Если взглянуть на проблемы энергетики шире, то это уже не просто соперничество «традиционных» и «альтернативных» электростанций. Всё чаще узким местом отрасли становятся... распределительные сети, — обслуживание которых зачастую и приводит к отключениям ростовских домов.
подробнее

Банковские карты позволят экономить на проезде в Ростове


С 1 октября в Ростове-на-Дону ощутимо подорожает городской транспорт. Отныне поездка на автобусе или маршрутке за наличные будет стоить 24 рубля. Снизить этот ценник смогут владельцы транспортных карт, для которых предусмотрен льготный тариф — 20 рублей (и всего 70 терминалов пополнения на мегаполис с миллионом жителей). Однако, до конца года у ростовчан и гостей города появится ещё одна замечательная возможность сэкономить на проезде. Речь идёт о бесконтактной оплате с помощью банковских карт. Уже сегодня таким способом оплатить проезд могут пассажиры автобусного маршрута №4 «Центральный рынок — ГПЗ-10». А в ближайшие три месяца валидаторы, принимающие карты VISA PayWave, MasterCard PayPass и «МИР», появятся во всех автобусах донской столицы.
подробнее
Ещё информация !!!  Новости Ростова

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

«Наука это увлекательно»: в Ростове открылся «Джоуль парк»

Аэропорт «Платов» готов к запуску

В Ростовской области появятся свои ветроэлектростанции

В Ростове-на-Дону не будет света по расписанию

«Ростелеком-Юг» встречает новых топ-менеджеров

Отключение света в Ростове... соответствует мировым тенденциям?

В Ростове появится ещё один высокотехнологичный онкоцентр!

ещё