«На пути к телемедицине»: быстрый Интернет появится ещё в 3134 медицинских организациях

Национальный оператор «Ростелеком» заключил государственный контракт с Министерством связи и массовых коммуникаций России на подключение медицинских организаций к сети Интернет. В соответствии с соглашением, до конца текущего года высокоскоростной доступ в сеть получат 3134 учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения. Что будет способствовать развитию телемедицины в России, — и более качественному оказанию медицинской помощи гражданам.

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Основанием для заключения государственного контракта стало распоряжение Правительства России №2094-р от 29 сентября 2017 года. Согласно данному документу, ПАО «Ростелеком» назначено единственным поставщиком услуги подключения медицинских организаций к Интернету в текущем году.Подписанный контракт определяет дополнительные условия реализации соответствующего проекта. В частности, до конца года доступом в Интернет будут обеспечены 3134 организации государственной и муниципальной систем зравоохранения, а общая стоимость услуги составит 1,93 млрд рублей. Объекты будут подключаться по волоконно-оптическим линиям связи; скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с.



Созданная инфраструктура позволит применять в России телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи.



При этом работа по «интернетизации» медицинских учреждений будет продолжена и в дальнейшем. По предварительным данным, для исполнения поручения Президента России, до конца 2018 года высокоскоростным доступом в Интернет предстоит обеспечить 13 890 медицинских организаций. Пациенты которых получат доступ к профессиональным консультациям и квалифицированной помощи, независимо от территориального расположения.