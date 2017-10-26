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26 октября 2017, Новости Ростова

Гости мундиаля могут оформить паспорт болельщика онлайн

Как оформить паспорт футбольного болельщика в ИнтернетеСегодня Министерство связи и массовых коммуникаций России представило новый дизайн паспорта болельщика, который будет применяться на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Усовершенствованный документ позволит владельцам не только посещать стадионы, где будут проходить соревнования, — включая «Ростов-Арену», — но также станет бесплатным проездным в общественном транспорте. При этом оформить паспорт болельщика можно в Интернете. Для этого достаточно приобрести билет на один или несколько матчей FIFA 2018.

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По словам заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрея Романкова, оформить паспорт болельщика можно купив билет на турнир FIFA 2018. Для этого достаточно заполнить небольшую форму онлайн — и получить готовый документ по прибытию, в одном из центров выдачи.

Вместе с билетом на матч, паспорт болельщика даёт право владельцу на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами чемпионата FIFA 2018, — а также в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

И это ещё не всё!.. Иностранные граждане и лица без гражданства при наличии паспорта болельщика получают возможность безвизового пребывания на территории России. Такая возможность будет доступна зрителям в период, начинающийся за десять дней до даты проведения первого матча FIFA 2018 и оканчивающийся не позднее, чем через десять дней после даты проведения последнего матча.

При этом, чтобы предъявить паспорт болельщика при пересечении границы России, иностранные гости могут заказать его доставку к себе домой. О том, как это сделать, можно подробно узнать на сайте проекта FAN ID и по телефону круглосуточной «горячей линии» (495) 741-18-18.

Не пропустите самое яркое футбольное событие 2018 года!

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