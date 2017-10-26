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Гости мундиаля могут оформить паспорт болельщика онлайн
Сегодня Министерство связи и массовых коммуникаций России представило новый дизайн паспорта болельщика, который будет применяться на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Усовершенствованный документ позволит владельцам не только посещать стадионы, где будут проходить соревнования, — включая «Ростов-Арену», — но также станет бесплатным проездным в общественном транспорте. При этом оформить паспорт болельщика можно в Интернете. Для этого достаточно приобрести билет на один или несколько матчей FIFA 2018.
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По словам заместителя директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрея Романкова, оформить паспорт болельщика можно купив билет на турнир FIFA 2018. Для этого достаточно заполнить небольшую форму онлайн — и получить готовый документ по прибытию, в одном из центров выдачи.
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