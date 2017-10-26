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26 октября 2017, Планшеты, ноутбуки и смартфоны

«Ростелеком» предлагает доступные 4G-смартфоны

Jinga Fresh 4G -- современный смартфон за 5490 рублей!За сколько вы готовы приобрести стильный смартфон с 5-дюмовым IPS-экраном, четырёхъядерным процессором, камерой 13 МПикс, — а также с поддержкой 4G LTE и двух SIM-карт?.. Каким бы ни был ваш ответ, вероятно, вы предполагаете цифру выше 5 490 рублей. А ведь именно столько стоит элегантный смартфон Jinga Fresh 4G, который вскоре появится в центрах продаж и обслуживания компании «Ростелеком». Приобрести данный гаджет по необыкновенно выгодной цене можно будет сразу или в рассрочку. Также покупатель, при желании, получит возможность выбрать выгодный тариф мобильной связи, — или оформить переход в «Ростелеком» с существующим сотовым номером.

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Появление дешёвых и качественных 4G-смартфонов в офисах «Ростелекома» стало результатом подписания договора о сотрудничестве между компаниями Jinga и «Ростелеком — Розничные системы». Отметим, что, в отличие от многих конкурентов, китайский производитель не закладывает в стоимость устройств огромную наценку «за бренд», поэтому цены на смартфоны Jinga остаются весьма демократичными.

Ожидается, что модель Jinga Fresh 4G появится во флагманских центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» уже в ближайшее время. В Ростове такой офис расположен в центре города по адресу: пр. Буденновский, 50.

«Благодаря сотрудничеству с компаний Jinga в салонах "Ростелекома" увеличился выбор качественных и недорогих смартфонов, — говорит Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО "Ростелеком — Розничные системы". — В нашей продуктовой линейке уже представлены многие известные бренды. Мы планируем дальнейшее расширение ассортимента мобильных устройств из разных ценовых категорий — под потребности наших клиентов».

Смартфоны Jinga Fresh 4G оснащены пятидюймовым IPS-экраном c разрешением 1280x720 точек и четырёхъядерным процессором MTK 6735P. Данная модель работает на операционной системе Android 6.0, имеет 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб — физической, с возможностью расширения до 64 Гб. Также в аппаратах имеются два слота для SIM-карт и отдельный — под SD-карту. Разрешение основной камеры Jinga Fresh 4G составляет 13 Мп, фронтальной камеры — 5 Мп. Ёмкость батареи — 2 200 мАч. В салонах «Ростелекома» смартфон будет доступен в двух цветах корпуса — оранжевом и синем.

«Сотрудничество с компанией "Ростелеком — Розничные системы", одним из крупнейших и динамично развивающихся игроков телеком-ритейла, поможет нам приблизить продукцию Jinga к покупателям во всех регионах России, — отметил Денис Черфас, директор Jinga в России. — Вместе со столь мощным и амбициозным партнёром мы сможем, в дополнение к уже достигнутому лидерству в сегменте кнопочных мобильных телефонов, добиться значительного усиления наших позиций на рынке смартфонов».

Помимо покупки бюджетных и функциональных устройств, посетители центров обслуживания «Ростелекома» могут подключить услуги мобильной связи. Напомним, что компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдёт оптимальный вариант (например, включающий нужный пакет минут, SMS и мобильного трафика). Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. В частности, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.

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