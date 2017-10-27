«По меню смартфона как по минному полю...»

Сегодня, наверное, каждый пользователь сотовой связи знает о «коварных коротких номерах», звонки и SMS на которые способны быстро обнулить счёт. Немного меньше известно о «хитрых» ссылках, — перейдя по которым из мобильного браузера можно незаметно оформить платную подписку. К счастью, подобные риски эффективно «лечатся» созданием отдельного контентного счёта... Но мало кто догадывается, что лишиться денег можно просто изменяя настройки вызовов в меню мобильного телефона. И от этого не защитит даже ноль на контентном счету.

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Речь идёт о «безобидной», на первый взгляд, услуге «АнтиАОН», управлять которой можно непосредственно в меню мобильного телефона. Для этого владельцу не нужно отправлять какие-либо USSD-команды или заходить в «Личный кабинет». Если выбрать в настройках вызовов пункт «Запретить определять свой номер» (или созвучный), то каждый следующий звонок может стать ощутимо дороже. Например, в «МегаФоне» соответствующая настройка означает использование сервиса «Разовый АнтиАОН», добавляющего к стоимости каждого вызова 5 рублей.



Отметим, что сервис «АнтиАОН» сегодня является платным у всех сотовых операторов «большой четвёрки», — однако лишь «МегаФон» сообщает на сайте о возможности его подключения через меню мобильного телефона (в «Билайне», например, включить «АнтиАОН» в меню телефона, по данным сайта, можно лишь после предварительной активации по USSD или звонком на сервисный номер).



«Формат управления услугой "Разовый АнтиАОН" через меню телефона создаёт дополнительные риски, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Причём эти риски актуальны как для владельцев продвинутых смартфонов, так и для пользователей бюджетных "звонилок", которых оператор персонально не оповещает о факте подключения дополнительной платной услуги».



Очевидно, что лучшим решением в сложившейся ситуации было бы информирование пользователей о факте активации данного сервиса — с помощью SMS-сообщения или голосовым автоответчиком перед соединением с вызываемым абонентом (хотя бы для первого звонка после подключения услуги «Разовый АнтиАОН»). Но будет ли это сделано в ближайшее время?.. Есть сомнения — учитывая, что сервис в данном формате существует уже не первый месяц.



А это значит, что пользователям сотовой связи теперь необходимо проявлять осторожность даже при открытии меню собственного телефона, — и ежедневно внимательно изучать расходы на связь в «Личном кабинете». Не слишком удобно?.. Безусловно, однако, как известно, «деньги любят счёт». Особенно, когда речь идёт о балансе мобильного телефона.