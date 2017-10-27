«По меню смартфона как по минному полю...»

Сегодня, наверное, каждый пользователь сотовой связи знает о «коварных коротких номерах», звонки и SMS на которые способны быстро обнулить счёт. Немного меньше известно о «хитрых» ссылках, — перейдя по которым из мобильного браузера можно незаметно оформить платную подписку. К счастью, подобные риски эффективно «лечатся» созданием отдельного контентного счёта... Но мало кто догадывается, что лишиться денег можно просто изменяя настройки вызовов в меню мобильного телефона. И от этого не защитит даже ноль на контентном счету.
Речь идёт о «безобидной», на первый взгляд, услуге «АнтиАОН», управлять которой можно непосредственно в меню мобильного телефона. Для этого владельцу не нужно отправлять какие-либо USSD-команды или заходить в «Личный кабинет». Если выбрать в настройках вызовов пункт «Запретить определять свой номер» (или созвучный), то каждый следующий звонок может стать ощутимо дороже. Например, в «МегаФоне» соответствующая настройка означает использование сервиса «Разовый АнтиАОН», добавляющего к стоимости каждого вызова 5 рублей.
Отметим, что сервис «АнтиАОН» сегодня является платным у всех сотовых операторов «большой четвёрки», — однако лишь «МегаФон» сообщает на сайте о возможности его подключения через меню мобильного телефона (в «Билайне», например, включить «АнтиАОН» в меню телефона, по данным сайта, можно лишь после предварительной активации по USSD или звонком на сервисный номер).
«Формат управления услугой "Разовый АнтиАОН" через меню телефона создаёт дополнительные риски, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Причём эти риски актуальны как для владельцев продвинутых смартфонов, так и для пользователей бюджетных "звонилок", которых оператор персонально не оповещает о факте подключения дополнительной платной услуги».
Очевидно, что лучшим решением в сложившейся ситуации было бы информирование пользователей о факте активации данного сервиса — с помощью SMS-сообщения или голосовым автоответчиком перед соединением с вызываемым абонентом (хотя бы для первого звонка после подключения услуги «Разовый АнтиАОН»). Но будет ли это сделано в ближайшее время?.. Есть сомнения — учитывая, что сервис в данном формате существует уже не первый месяц.
А это значит, что пользователям сотовой связи теперь необходимо проявлять осторожность даже при открытии меню собственного телефона, — и ежедневно внимательно изучать расходы на связь в «Личном кабинете». Не слишком удобно?.. Безусловно, однако, как известно, «деньги любят счёт». Особенно, когда речь идёт о балансе мобильного телефона.
Компания «Ростелеком» подписала соглашение с фирмой Nokia и технопарком «Сколково» о создании опытной зоны 5G. Сеть нового поколения появится на территории инновационного центра уже в ближайшее время, — обеспечивая пиковую скорость порядка 20 Гбит/с. Тестирование нового стандарта поможет участникам рынка сформировать единые спецификации стандарта 5G, которые должны быть приняты уже в следующем году. А в перспективе, — начиная с 2019 года, — сети 5G станут основой ИТ-инфраструткуры «умных» городов, создаваемой при активном участии «Ростелекома».
По данным Россвязи, о желании сменить оператора с сохранением номера заявили уже более 11 млн. россиян. При этом «операторы-доноры» не торопятся расставаться с уходящими абонентами. В качестве официальных причин они называют непогашенную задолженность, неверные паспортные данные, блокировку номера и другие причины... Если же формальных поводов для отказа нет, то операторы готовы предложить некоторым абонентам существенное улучшение условий обслуживания, — которое, вероятно, заставит многих остаться. Подробнее об особенностях MNP читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
В рассылке рекламных сообщений есть тонкая грань, за которой полезные SMS превращаются в спам, а корпоративные сервисы оператора — в нарушение закона «О рекламе». Тем не менее, сотовые компании проводят СМС-рассылки и пытаются их максимально кастомизировать. В частности, «МегаФон» сообщил о расширении параметров услуги «Таргет», — которая «стала ещё чётче». Теперь оператор готов учитывать при рассылке подробные данные о посещении своими абонентами конкретных торговых центров, улиц, парков — и так далее. Предполагается, что это сделает рассылки SMS ещё более результативными и увеличит отклик заказчиков. Тем временем, компании TELE2 не удалось обжаловать штраф за рассылку спама в Ростовской области, — и теперь оператору предстоит выплатить 100 000 рублей за нежелательное сообщение.
Крым привлекает историческими памятниками, морским побережьем и комфортным климатом. Открытым остаётся лишь вопрос доступности сотовой связи. Российские операторы не торопятся предоставлять роуминг в Крыму по тарифам, аналогичным другим регионам страны. Поэтому на время посещения полуострова целесообразно установить в мобильный телефон SIM-карты местного оператора связи Win mobile, — услуги которого теперь можно оплачивать онлайн картой любого российского банка.
Сотовая связь покорила весь мир! Мы договариваемся о встречах с друзьями, ведём бизнес, общаемся с родными и близкими... Более того, можем спокойно дозвониться на другой континент, где сейчас ночь — или другое время года!.. При этом, выбирая сотового оператора, абоненты полагаются на качество покрытия, прозрачность тарифов и надёжность оказания услуг. Всё это предоставляет пользователям компания «Ростелеком», которая всего за восемь месяцев подключила к услугам мобильной связи более 500 000 абонентов. Для насыщенного рынка с высокой конкуренций это великолепный показатель!