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31 октября 2017, Новости Ростова

Ростовчанин вытянул из москвички 350 тыс. онлайн, возбуждено дело

Мошеннники ищут свои жертвы в соцсетяхСоциальный инжиниринг в сочетании с Интернетом — страшная сила. Раньше мошенникам нужно было знакомиться с жертвами лично, внушать доверие при непосредственных контактах, «охмурять» природной красотой или обаянием... С Интернетом всё стало гораздо проще: преступники используют чужие фото, прячутся в других регионах или даже государствах, стараются получать деньги только в электронном виде... История с сайта ГУ МВД по Ростовской области на сумму в 350 тысяч рублей практически не нуждается в комментариях:

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«В дежурную часть полиции обратилась жительница города Москвы и сообщила о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Кировский район) установили и задержали 28-летнего ростовчанина, подозреваемого в совершении данного преступления. Полицейские выяснили, что мужчина познакомился с потерпевшей в социальных сетях. Войдя к ней в доверие, под предлогом болезни близкого родственника подозреваемый попросил перевести на банковскую карту денежные средства, причинив женщине ущерб в сумме порядка 350 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.»

Вывод? Не доверяйте деньги тем, с кем вы не знакомы лично. Помните, что в Интернете можно создать практически любой образ! И мошенники регулярно пытаются этим пользоваться, особенно, в соцсетях.

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