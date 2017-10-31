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Ростовчанин вытянул из москвички 350 тыс. онлайн, возбуждено дело
Социальный инжиниринг в сочетании с Интернетом — страшная сила. Раньше мошенникам нужно было знакомиться с жертвами лично, внушать доверие при непосредственных контактах, «охмурять» природной красотой или обаянием... С Интернетом всё стало гораздо проще: преступники используют чужие фото, прячутся в других регионах или даже государствах, стараются получать деньги только в электронном виде... История с сайта ГУ МВД по Ростовской области на сумму в 350 тысяч рублей практически не нуждается в комментариях:
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«В дежурную часть полиции обратилась жительница города Москвы и сообщила о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия.
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