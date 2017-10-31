Видеонаблюдение за домом или гаражом стало невероятно простым!

Как известно, «лучше 1 раз увидеть, чем слышать постоянно срабатывающую сигнализацию». Действительно, без видеозаписи или свидетелей можно сколько угодно строить предположения, но так и не узнать правду! «Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании. Установить и настроить камеру можно самостоятельно!

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Примечательно, что «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это готовое коробочное решение без привязки к провайдеру, которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, а также датчиком движения. Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления:





интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим вашим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть Интернет;

личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах;

облачную платформу обработки видео — возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней;

автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении);

принудительную запись с камеры по команде из мобильного приложения или web-интерфейса.

Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с). Чем выше скорость, тем лучше картинка и качество записи «в облако»!



«Желание быть в безопасности и обеспечить безопасность для родных и близких стали базовыми потребностями человека в наше время, полное разного рода рисков. Услуга "Видеонаблюдение" поможет сэкономить нервы и время, когда мы хотим проконтролировать, вовремя ли вернулся домой ребёнок... и делает ли он уроки? Как чувствуют себя пожилые родители? Все ли в порядке в доме, когда вы в отпуске или идёт ремонт? Услуга разработана под ключ и помогает пользователям в один клик наблюдать за всем, что им дорого», — комментирует вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.



Видеонаблюдение: скидки по акции!



Но это ещё не всё! До 31 декабря 2017 года действует акция «Видео за 300 рублей». Это означает, что до конца года действующие и новые абоненты любой услуги «Ростелекома» («Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или домашний телефон) могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц (со сроком действия договора не менее 24 месяцев).



Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой — за 4990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.



Коробочное решение «Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».



Акция «Видео за 300 рублей» действует на всей территории России за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым и города Севастополя.