Видеонаблюдение за домом или гаражом стало невероятно простым!
Как известно, «лучше 1 раз увидеть, чем слышать постоянно срабатывающую сигнализацию». Действительно, без видеозаписи или свидетелей можно сколько угодно строить предположения, но так и не узнать правду! «Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании. Установить и настроить камеру можно самостоятельно!
Примечательно, что «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это готовое коробочное решение без привязки к провайдеру, которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, а также датчиком движения.
Услуга обладает удобной интеллектуальной системой дистанционного контроля и управления:
интуитивно понятные web-интерфейс и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим вашим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть Интернет;
личный кабинет абонента, в который можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в разных помещениях или даже городах;
облачную платформу обработки видео — возможность хранить в архиве видеозаписи за период от 7 до 30 дней;
автоматическую запись с камеры при срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры (с автоматическим уведомлением в мобильном приложении);
принудительную запись с камеры по команде из мобильного приложения или web-интерфейса.
Услуга «Видеонаблюдение» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с). Чем выше скорость, тем лучше картинка и качество записи «в облако»!
«Желание быть в безопасности и обеспечить безопасность для родных и близких стали базовыми потребностями человека в наше время, полное разного рода рисков. Услуга "Видеонаблюдение" поможет сэкономить нервы и время, когда мы хотим проконтролировать, вовремя ли вернулся домой ребёнок... и делает ли он уроки? Как чувствуют себя пожилые родители? Все ли в порядке в доме, когда вы в отпуске или идёт ремонт? Услуга разработана под ключ и помогает пользователям в один клик наблюдать за всем, что им дорого», — комментирует вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.
Видеонаблюдение: скидки по акции!
Но это ещё не всё! До 31 декабря 2017 года действует акция «Видео за 300 рублей». Это означает, что до конца года действующие и новые абоненты любой услуги «Ростелекома» («Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» или домашний телефон) могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным сроком хранения записей всего за 300 рублей в месяц (со сроком действия договора не менее 24 месяцев).
Также есть возможность приобрести камеру с единоразовой оплатой — за 4990 рублей, и тогда первый год пользования услугой онлайн-наблюдения предоставляется без дополнительной платы.
Коробочное решение «Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».
Акция «Видео за 300 рублей» действует на всей территории России за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым и города Севастополя.
Эксперты по IT-безопасности всё чаще предупреждают о смещении вектора кибератак в сторону Интернета вещей. Причём от «образцово-показательных» одиночных заражений холодильников, электронных сигарет и аквариумов злоумышленники перешли к массовым атакам и созданию ботнетов из роутеров, камер видеонаблюдения, смартфонов и так далее. Насколько это опасно можно судить по IoT-вирусу Mirai, парализовавшему Twitter, PayPal и ряд других глобальных интерент-сервисов в прошлом году. А недавно о массовом заражении роутеров TP-Link и ZyXel сообщил один из альтернативных ростовских интернет-провайдеров.
Вирусы, атакующие компьютерное «железо», становятся всё более угрожающими. И, действительно, подобные зловреды часто остаются совершенно незамеченными, — а популярное «лечение» переустановкой ОС, естественно, бессильно. Ещё в 2012 году эксперт по ИТ-безопасности Джонатан Броссар рассказал об уязвимости CMOS и BIOS перед вирусом Rakshasa, способном заразить сотни популярных моделей материнских плат. С тех пор ситуация не только не улучшилась, но и усугубилась. В частности, специалисты компании Positive Technologies обнаружили новые серьёзные уязвимости в технологии Intel Management Engine, интегрированной в микросхему PCH. В результате, данный чип, отвечающий за общение процессора с внешними устройствами, может открыть злоумышленникам доступ практически ко всем данным на компьютере и выполнить любой вредоносный код. К счастью, помимо опасной находки, Positive Technologies выявила способ отключения опасных функций Intel ME — и готова поделиться им со всеми желающими на бесплатном вебинаре!
Возможности Интернета вещей в целом, — и «умных домов» в частности, — продолжают удивлять. Уже сегодня к глобальной сети могут подключаться не только телевизоры, холодильники, системы климат-контроля и электронные замки, но даже зубные щётки, подушки и мышеловки. При этом интерфейсы большинства smart-устройств достаточно уязвимы к деструктивным действиям злоумышленников. А непосредственный контакт с человеком, — например, в случае «умной кровати», — делает последствия потенциального взлома крайне опасными и непредсказуемыми... К счастью, эксперты в области ИТ-безопасности уже активно работают над защитой Интернета вещей и предлагают эффективные решения. Одним из таких продуктов стал IoT-сканер, разработанный «Лабораторией Касперского», бета-версию которого уже можно скачать на Google Play, — сделав первый шаг по защите Интернета вещей от хакеров.
В августе разработчик антивирусных приложений Avast выпустил рейтинг наиболее ресурсоёмких приложений 2017 года. В него вошёл мобильный «софт», активно расходующий заряд аккумулятора и свободную память смартфонов и планшетов. Тем временем, компания ESET предупредила владельцев Windows-устройств об очередной угрозе. На этот раз речь идёт об изощрённом фишинге, рассчитанном на авиапассажиров и любопытных пользователей. О том, как избежать ненужных рисков в сегодняшнем выпуске рассказывают эксперты TechnoDrive.
ФНС России продолжает борьбу с азартными играми в Интернете. По данным ведомства, всего за два месяца были выявлены и внесены в «чёрный список» Роскомнадзора более 4000 сайтов подобной тематики. При этом среди онлайн-казино всё чаще стали попадаться ресурсы, рассчитанные на детей. Их создатели предлагают несовершеннолетним розыгрыши инвентаря, «скинов» и виртуальных «монет» в онлайн-играх. При этом ставки в таких «лотереях», как правило, делаются украденными у родителей настоящими деньгами. Учитывая остроту проблемы, ФНС России рекомендует более пристально следить за активностью детей в Интернете. А разработчики контентных фильтров предлагают родителям техническое решение данной проблемы.