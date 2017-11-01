Всепогодный «Триколор»: как смотреть спутниковое ТВ без антенны

Спутниковое телевидение стало для многих россиян поставщиком качественного развлекательного контента. Однако у данной технологии есть и некоторые минусы — солнечная интерференция, сложность установки антенны при ориентации окон на север, а также пропадание сигнала при слишком плохой погоде. Впрочем, для абонентов «Триколор ТВ» теперь это не проблема!.. При наличии Интернета они могут воспользоваться новой услугой «Онлайн ТВ» — и смотреть любимые каналы даже совсем без «тарелки». О том, как это сделать, в сегодняшнем выпуске TechnoDrive рассказывают специалисты ростовской компании «Элтек».

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Новая услуга «Онлайн ТВ» позволяет абонентам «Триколора» получать телевизионный сигнал по обычному интернет-кабелю, вставленному в слот LAN на задней панели ресивера. Это может быть ETTH, GPON, хороший ADSL — и даже спутниковый Интернет Eutelsat Networks!.. Причём на время тестирования сервис «Онлайн ТВ» предоставляется бесплатно всем подписчикам пакета «Единый».



На сегодняшний день просмотр «Триколор ТВ» по Интернету доступен владельцам ресиверов GS B531M, GS B532M, GS В533М, GS Е521L, GS B520, GS B521, GS B522, GS A230, — а также при следующих комбинациях из двух приёмников:

GS B531M / GS С591,

GS B531M / GS С5911,

GS B532M / GS С591,

GS B532M / GS С5911,

GS B533M / GS С591,

GS B533M / GS С5911,

GS B521 / GS C591,

GS B521 / GS C5911,

GS B521 / GS C592,

GS B531M / GS C592,

GS B532M / GS C592,

GS B533M / GS C592,

GS A230 / GS C591,

GS A230 / GS C5911,

GS A230 / GS C592.

Однако специалисты компании «Элтек» отмечают, что на системах с приёмниками С591 и С5911 сервис «Онлайн ТВ» будет работать только на сервере. Если же в комплект «клиент-сервер» входит модель GS C592, то каналами «Триколор ТВ» полученными по Интернету можно наслаждаться сразу на двух независимых телеэкранах.



«За последнее время "Триколор ТВ" порадовал абонентов целой серией новшеств, — говорит генеральный директор компании "Элтек" Анатолий Симонов. — Сегодня ресиверы "Триколора" не только обеспечивают приём сигнала со спутника. Их также можно использовать для управления просмотром (пауза, запись эфира), трансляции сигнала на экраны смартфонов и планшетов, а также как полноценные медиаплееры».



Таким образом, «Триколор ТВ» фактически обеспечил конвергенцию спутниковых и кабельных технологий в своих новых ресиверах. Для зрителей это означает, в первую очередь, высокое качество контента, независимо от обстоятельств. Ведь «просевший» наземный канал может подстраховать спутниковая антенна, — а если над последней сгустились тучи, на помощь придёт Интернет.



Представленная информация будет особенно полезна клиентам, обращающимся в компанию «Элтек» для обмена ресивера. Ведь в этом случае от выбора модели приёмника (или комплекта для двух ТВ) будет зависеть возможность просмотра «Триколор ТВ» по Интернету или её отсутствие.



Напомним, что специалисты «Элтек» всегда готовы проконсультировать клиентов по вопросам подключения спутниковых сервисов — и предложить самые выгодные варианты. Вас ждут ежедневно по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 178. Контактный телефон: (863) 282-62-60. Обращайтесь!