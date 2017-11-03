Рюкзак Korin берётся обеспечить физическую охрану электроники
Можно спорить о том, что безопаснее, Android или iOS. Ещё перспективнее — дебаты о трекерах и куках, правах приложений, частоте обновлений ОС, доверию к «облакам»... Но всё меркнет тогда, когда смартфон или планшет украден или потерян. Оптимисты могут попробовать найти устройство удалённо или хотя бы стереть свои личные данные, но лучше всего решить проблему заранее. Купите «антикражный» рюкзак Korin!
Цитируем специалистов DNS: «Люди, вынужденные носить с собой большое количество различных девайсов, всё чаще для транспортировки выбирают рюкзаки — это удобно и практично. Но обычные модели не совсем подходят для этих целей, ведь они никак не защищены от повреждений, воды и воров. Компания Korin Design разработала защищённые рюкзаки, решающие ежедневные задачи современных пользователей дорогостоящей техники.
Рюкзаки Korin изготовлены из двухслойной водонепроницаемой ткани, защищающей содержимое от воды, снега и других неблагоприятных погодных условий. 5 основных отсеков для хранения ноутбука, планшета, смартфона, плеера и других гаджетов отделаны двойным слоем плотного бархата для амортизации ударов – все девайсы останутся в целости и сохранности, даже если рюкзак случайно упадет. Внешний разъём USB для зарядки смартфона от портативного аккумулятора внутри рюкзака позволит заряжать гаджеты прямо на ходу. А удобный боковой карман обеспечит быстрый доступ к бутылке воды или зонтику.
Представленные модели Korin прекрасно защищены от воров*. Молния изготовлена из материала, устойчивого к разрывам, порезам и другим механическим повреждениям. Главное отделение закрывается на кодовый замок, который не даст злоумышленникам проникнуть внутрь. С помощью "противоугонной системы", состоящей из специального металлического троса, вы сможете привязать рюкзак, например, к скамейке или сидению в поезде. А потайной карман сзади защитит самые ценные вещи.
Осенью и зимой темнеет достаточно рано, поэтому многим приходится возвращаться с работы или учебы в условиях недостаточной освещенности. В сумерках водители могут не заметить пешехода, но с рюкзаками Korin вы сможете чувствовать себя в безопасности, ведь они оснащены отражателями, которые видны на расстоянии до 30 метров.
Улучшенная модель Korin ClickPack Pro, помимо всего вышеперечисленного, выполнена из инновационной эластичной ткани, которую невозможно разрезать обычным ножом (весьма ценное качество в переполненном транспорте). А специальное отделение для банковских карт, оснащенное магнитной полосой, сохранит конфиденциальные данные о кредитках.»
* — Напомним, что украдённый рюкзак, — как и сейф, — совершенно беззащитен перед преступниками. Он должен быть надёжно закреплён либо к владельцу, либо к чему-то очень прочному. Под словом «надёжно» мы подразумеваем, что крепление выдержит натиск злоумышленника всё то время, пока рюкзак остаётся один.
Как известно, «лучше 1 раз увидеть, чем слышать постоянно срабатывающую сигнализацию». Действительно, без видеозаписи или свидетелей можно сколько угодно строить предположения, но так и не узнать правду! «Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга представляет собой удобное решение под ключ, очень простое в использовании. Установить и настроить камеру можно самостоятельно!
Эксперты по IT-безопасности всё чаще предупреждают о смещении вектора кибератак в сторону Интернета вещей. Причём от «образцово-показательных» одиночных заражений холодильников, электронных сигарет и аквариумов злоумышленники перешли к массовым атакам и созданию ботнетов из роутеров, камер видеонаблюдения, смартфонов и так далее. Насколько это опасно можно судить по IoT-вирусу Mirai, парализовавшему Twitter, PayPal и ряд других глобальных интерент-сервисов в прошлом году. А недавно о массовом заражении роутеров TP-Link и ZyXel сообщил один из альтернативных ростовских интернет-провайдеров.
Вирусы, атакующие компьютерное «железо», становятся всё более угрожающими. И, действительно, подобные зловреды часто остаются совершенно незамеченными, — а популярное «лечение» переустановкой ОС, естественно, бессильно. Ещё в 2012 году эксперт по ИТ-безопасности Джонатан Броссар рассказал об уязвимости CMOS и BIOS перед вирусом Rakshasa, способном заразить сотни популярных моделей материнских плат. С тех пор ситуация не только не улучшилась, но и усугубилась. В частности, специалисты компании Positive Technologies обнаружили новые серьёзные уязвимости в технологии Intel Management Engine, интегрированной в микросхему PCH. В результате, данный чип, отвечающий за общение процессора с внешними устройствами, может открыть злоумышленникам доступ практически ко всем данным на компьютере и выполнить любой вредоносный код. К счастью, помимо опасной находки, Positive Technologies выявила способ отключения опасных функций Intel ME — и готова поделиться им со всеми желающими на бесплатном вебинаре!
Возможности Интернета вещей в целом, — и «умных домов» в частности, — продолжают удивлять. Уже сегодня к глобальной сети могут подключаться не только телевизоры, холодильники, системы климат-контроля и электронные замки, но даже зубные щётки, подушки и мышеловки. При этом интерфейсы большинства smart-устройств достаточно уязвимы к деструктивным действиям злоумышленников. А непосредственный контакт с человеком, — например, в случае «умной кровати», — делает последствия потенциального взлома крайне опасными и непредсказуемыми... К счастью, эксперты в области ИТ-безопасности уже активно работают над защитой Интернета вещей и предлагают эффективные решения. Одним из таких продуктов стал IoT-сканер, разработанный «Лабораторией Касперского», бета-версию которого уже можно скачать на Google Play, — сделав первый шаг по защите Интернета вещей от хакеров.
В августе разработчик антивирусных приложений Avast выпустил рейтинг наиболее ресурсоёмких приложений 2017 года. В него вошёл мобильный «софт», активно расходующий заряд аккумулятора и свободную память смартфонов и планшетов. Тем временем, компания ESET предупредила владельцев Windows-устройств об очередной угрозе. На этот раз речь идёт об изощрённом фишинге, рассчитанном на авиапассажиров и любопытных пользователей. О том, как избежать ненужных рисков в сегодняшнем выпуске рассказывают эксперты TechnoDrive.