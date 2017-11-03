Рюкзак Korin берётся обеспечить физическую охрану электроники

Можно спорить о том, что безопаснее, Android или iOS. Ещё перспективнее — дебаты о трекерах и куках, правах приложений, частоте обновлений ОС, доверию к «облакам»... Но всё меркнет тогда, когда смартфон или планшет украден или потерян. Оптимисты могут попробовать найти устройство удалённо или хотя бы стереть свои личные данные, но лучше всего решить проблему заранее. Купите «антикражный» рюкзак Korin!

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Цитируем специалистов DNS: «Люди, вынужденные носить с собой большое количество различных девайсов, всё чаще для транспортировки выбирают рюкзаки — это удобно и практично. Но обычные модели не совсем подходят для этих целей, ведь они никак не защищены от повреждений, воды и воров. Компания Korin Design разработала защищённые рюкзаки, решающие ежедневные задачи современных пользователей дорогостоящей техники.



Рюкзаки Korin изготовлены из двухслойной водонепроницаемой ткани, защищающей содержимое от воды, снега и других неблагоприятных погодных условий. 5 основных отсеков для хранения ноутбука, планшета, смартфона, плеера и других гаджетов отделаны двойным слоем плотного бархата для амортизации ударов – все девайсы останутся в целости и сохранности, даже если рюкзак случайно упадет. Внешний разъём USB для зарядки смартфона от портативного аккумулятора внутри рюкзака позволит заряжать гаджеты прямо на ходу. А удобный боковой карман обеспечит быстрый доступ к бутылке воды или зонтику.



Представленные модели Korin прекрасно защищены от воров*. Молния изготовлена из материала, устойчивого к разрывам, порезам и другим механическим повреждениям. Главное отделение закрывается на кодовый замок, который не даст злоумышленникам проникнуть внутрь. С помощью "противоугонной системы", состоящей из специального металлического троса, вы сможете привязать рюкзак, например, к скамейке или сидению в поезде. А потайной карман сзади защитит самые ценные вещи.



Осенью и зимой темнеет достаточно рано, поэтому многим приходится возвращаться с работы или учебы в условиях недостаточной освещенности. В сумерках водители могут не заметить пешехода, но с рюкзаками Korin вы сможете чувствовать себя в безопасности, ведь они оснащены отражателями, которые видны на расстоянии до 30 метров.



Улучшенная модель Korin ClickPack Pro, помимо всего вышеперечисленного, выполнена из инновационной эластичной ткани, которую невозможно разрезать обычным ножом (весьма ценное качество в переполненном транспорте). А специальное отделение для банковских карт, оснащенное магнитной полосой, сохранит конфиденциальные данные о кредитках.»



* — Напомним, что украдённый рюкзак, — как и сейф, — совершенно беззащитен перед преступниками. Он должен быть надёжно закреплён либо к владельцу, либо к чему-то очень прочному. Под словом «надёжно» мы подразумеваем, что крепление выдержит натиск злоумышленника всё то время, пока рюкзак остаётся один.