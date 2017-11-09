Цифровое ТВ возвращается к профилактикам по понедельникам

В конце прошлого века, когда телевидение было эфирным и аналоговым, зрители не слишком любили утро понедельников — ведь именно в это время, как правило раз в месяц, ТВ «уходило на профилактику». Отсутствие сигнала в первый рабочий день недели обычно замечали лишь домохозяйки, пожилые люди, — и иногда школьники на каникулах... С появлением спутникового и интернет-ТВ эта традиция стала забываться. Однако, зрители цифрового эфирного телевидения и сегодня могут вспомнить «старые добрые времена». Ведь 20 ноября (в понедельник) из-за технических работ на передатчиках с 5:00 до 14:00 без сигнала останутся жители сразу 34 населённых пунктов Донского края — включая Ростов-на-Дону.

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По официальной информации цифрового эфирного телевидения, 20 ноября перебои с каналами первого и второго мультиплексов ожидаются в населённых пунктах Александровка, Алексеево-Лозовское, Белая Калитва, Большая Мартыновка, Верхне-Журавский, Волгодонск, Дегтево, Денисовский, Заветное, Земцов (Боковская), Знаменка, Каменск-Шахтинский, Каштановский, Конезавод имени Буденного (Сальск), Крюково, Матвеев, Мечётинская, Миллерово, Морозовск, Нижнекалинов, Орловский, Первомайское, Родионово-Несветайская, Ростов-на-Дону, Сальск, Свободный, Селивановская, Семикаракорск, Суходольный, Сухой Луг, Таганрог, Талловеров, Тацинская и Хуторской.



Технические работы на ретрансляторах цифрового телевидения в этот день продлятся с 5 часов утра до 14:00. При этом, в некоторых населённых пунктах ожидается отключение лишь нескольких каналов или одного из мультиплексов. В то время, как в других на профилактику уйдёт всё эфирное цифровое ТВ.



Подробный график отключений можно найти на сайте РТРС.



К счастью, у многих пользователей на время профилактики есть достойные альтернативы. Например, при наличии доступа в Интернет, — домашний или беспроводный, — соответствующие каналы можно смотреть онлайн на экране ПК, смартфона или ноутбука. А ещё в этот день можно будет подольше поспать, если режим работы это позволяет, — и насладиться погодой уходящей осени.