«Интерактивное ТВ» представляет армянский канал в HD-качестве

Компания «Ростелеком» продолжает охватывать всё более широкую аудиторию телезрителей. Сегодня в пакетах «Интерактивного ТВ» оператор готов предложить каналы для детей и взрослых, различной тематической направленности, — и, конечно, на разных языках. В частности, с ноября зрителям «Ростелекома» на юге России стал доступен телеканал «Шант Премиум HD» на армянском языке. Таким образом, по данным компании «Ростелеком», эксклюзивный контент от первого независимого канала Армении впервые стал доступен за пределами страны.

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Вещание телеканала «Шант» в Армении началось в 1994 году. Тогда новый проект стал первым независимым телевидением и новостной службой страны. На протяжении десятилетий ассортимент контента Shant TV расширялся. И сегодня телеканал предлагает зрителям передачи собственного производства (без рекламы!), — а также мировые ТВ-продукты, переведённые на армянский язык.



«Разрабатывая контентное наполнение "Интерактивного ТВ", мы стремимся учесть предпочтения как можно большего числа зрителей, — говорит Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с массовым сегментом. — На территории нашей страны проживает более 800 тысяч армян. Для них, несомненно, важно и интересно смотреть новости и ТВ-программы на родном языке. Благодаря нашему "Интерактивному телевидению" теперь у них есть такая возможность».



Смотреть канал «Шант Премиум HD» в формате высокой чёткости можно выбрав кнопку 702 в меню приставки «Интерактивное ТВ». Здесь же абоненты «Ростелекома» могут управлять действующими подписками — и участвовать в увлекательных акциях с ценными призами.