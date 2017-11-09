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«Интерактивное ТВ» представляет армянский канал в HD-качестве
Компания «Ростелеком» продолжает охватывать всё более широкую аудиторию телезрителей. Сегодня в пакетах «Интерактивного ТВ» оператор готов предложить каналы для детей и взрослых, различной тематической направленности, — и, конечно, на разных языках. В частности, с ноября зрителям «Ростелекома» на юге России стал доступен телеканал «Шант Премиум HD» на армянском языке. Таким образом, по данным компании «Ростелеком», эксклюзивный контент от первого независимого канала Армении впервые стал доступен за пределами страны.
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Вещание телеканала «Шант» в Армении началось в 1994 году. Тогда новый проект стал первым независимым телевидением и новостной службой страны. На протяжении десятилетий ассортимент контента Shant TV расширялся. И сегодня телеканал предлагает зрителям передачи собственного производства (без рекламы!), — а также мировые ТВ-продукты, переведённые на армянский язык.
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